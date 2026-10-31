Los soldados de Gabriel Katopodis para la guerra por la gobernación

Gabriel Katopodis ya está oficialmente lanzado a la carrera por la gobernación de Buenos Aires . Hizo público su deseo de ser el sucesor de Axel Kicillof y cree que está capacitado para ocupar ese lugar. Pero, para lograrlo primero deberá ser el elegido del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y recién después competir por los votos en las PASO.

Para presentar la batalla por la provincia del 39% del padrón electoral del país, es que se prepara hace tiempo y ya cuenta con su propio ejército de dirigentes territoriales que lo apoyan: 26 intendentes entre el interior y el conurbano.

A ese activo fundamental a la hora de juntar los votos, le agrega el mayor nivel de conocimiento entre las figuras del peronismo anotadas hasta el momento. En su campamento le asignan hasta 70% de concomiento, contra un 60% que le otorgan en las filas de uno de sus contrincantes. Como sea, hay coincidencia en que es el postulante que está más arriba del pelotón de anotados a suceder a Kicillof. Aunque a todos, en mayor o menor medida, les cabe el sayo de tener que crecer en conocimiento.

El ministro de Infraestructura bonaerense tiene también, por el cargo de ocupa, un lugar de visibilidad importante. Esa condición, sin embargo, tiene doble filo. El positivo: posibilidad de lucirse con la gestión de la obra pública, que en parte logró sostener gracias a una ingeniería de créditos internacionales que le permitió esquivar la motosierra de Javier Milei. El negativo: las deficiencias de la gestión también quedan a la vista. La crisis de los caminos rurales en zonas como Necochea, son una muestra de esas dos caras.

En los distritos más poblados de la provincia el ministro logró una cantidad de apoyos importante. En la Primera sección electoral, donde fue candidato en la última elección legislativa logrando un amplio triunfo, mantiene el apoyo de Fernando Moreira (San Martín) donde Katopodis es el jefe político del distrito, pero también suma el respaldo de Ariel Sujarchuk (Escobar), quien ya hizo pública su preferencia, y de Pablo Descalzo (Ituzaingó).

En la populosa Tercera sección electoral tiene el apoyo de dos intendentes que gobiernan municipios de una gran cantidad de electores: el del diputado en uso de licencia del municipio, Mariano Cascallares (Almirante Brown) y el de Andrés Watson (Florencio Varela).

Es en esa región donde el ministro de Kicillof tiene competencia dentro del MDF. Aspiran como él al sillón de Rocha el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. El objetivo de Katopodis es ser el elegido de su espacio político, y después participar de la competencia interna entre las tribus peronistas a través de las PASO, algo que pide todo el kicillofismo. En su entrono reconocen que ven muy remota la posibilidad de que pueda erigirse como un candidato de unidad del peronismo.

La tropa de 21 intendentes del interior

El mayor caudal de apoyo en cantidad de intendentes Katopodis lo tiene en el interior bonaerense, una vasta zona que recorrió intensamente durante su gestión como ministro de Infraestructura en Buenos Aires. Así, fue armando una estructura política que hoy se ve reflejada en esta importante cantidad de apoyos a una posible candidatura a gobernador.

Los 21 intendentes del interior que lo apoyan son: Ricardo Curuchet (Marcos Paz), Ricardo Alessandro (Salto), Cecilio Salazar (San Pedro), Luis Martín (Exaltación de la Cruz), Mauro Poletti (Ramallo), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Sergio Barenghi (Bragado), Jorge Gaute (Alberti), Luis Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Carlos Martín Ferraris (Leandro N. Alem), David Angueira (Punta Indio), Francisco Echarren (Castelli), Juan Manuel Álvarez (Ranchos), Sebastián Walker (Pila), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Ariel Succurro (Salliqueló), José Nobre Ferreira (Guaminí), Alfredo Fisher (Laprida), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), María Serra (Daireaux) y Gustavo Cocconi (Tapalqué).

Apoyos en la Legislastura y candidatos locales propios

El apoyo de algunos de estos distritos tiene su correlato en la Legislatura bonaerense, donde desembarcaron intendentes. Es el caso de Germán Lago (Alberti) y Jorge Paredi (Mar Chiquita) en el Senado, y Alejandro Acerbo (Daireaux) y Diego Nanni (Exaltación de la Cruz) en diputados.

A su vez, Katopodis tiene varios dirigentes que le responden que buscarán competir por la intendencia de sus distritos. Entre ellos se encuentran cuatro figuras que pelearán por arrebatarles los distritos a la oposición: Mercedes Contreras en Tres de Febrero, Patricio Gabilondo en Arrecifes, Leandro Matilla en Zárate y Alejo Sarna en Campana.

Campaña permanente

Katopodis le da forma a su deseo de suceder a Kicillof, con tropa en territorio y “campaña” 7x7. Desde enero de 2024 el ministro viene realizando las denominadas “reuniones compañeras”, que luego se transformaron en el “método che”. Fue una mutación de encuentros que comenzaron como espacios de catarsis para devenir en reuniones de donde salen propuestas y proyectos.

También viene llevando adelante reuniones partidarias en los PJ locales, encuentros regionales, reuniones en el marco de “obras y proyectos en diálogo”, además de las visitas por temas específicos de gestión. “Él siempre está en campaña permanente”, dicen desde su equipo chico, aunque también marcan que en las próximas semanas se lo va a volver a ver “caminando” en clubes de barrio, casas, cuarteles de bomberos, talleres o “cualquier lugar” hablando con la gente. Porque las ganas son muchas, pero el tiempo rumbo a 2027 es cada vez más líquido.