Neuquén: las cinco claves para entender el Presupuesto que Figueroa proyecta para afrontar el año electoral.

Rolando Figueroa presentó a la Legislatura de Neuquén su proyecto de presupuesto para el año 2027 antes del 30 de octubre, tal como lo fija la Constitución provincial. Sus principales números auguran tranquilidad en las arcas provinciales en un año marcado por las elecciones en la que el gobernador buscará su reelección .

Las proyecciones para el año 2027 marcan un superávit histórico en Neuquén, con ingresos por regalías hidrocarburíferas que ya duplican la recaudación por impuestos nacionales y provinciales, una fuerte inversión en rutas, hospitales y escuelas, y una política de desendeudamiento acelerada. Todo estimado con un precio de barril de petróleo 40 dólares por debajo de su valor de referencia actual.

Los números también demuestran que en los trazos gruesos el incremento interanual de recursos trepa en un 45% por encima de lo previsto para el actual ejercicio y 13 puntos por encima de la inflación prevista para este año, ponderada en 32,4% para fin de año.

Mientras en 2026 la previsión de gastos alcanzaba los 7,5 billones de pesos y los recursos previstos por Figueroa para 2027 superan los 11,4 billones. No obstante, uno de los puntos centrales en los que se apoya el presupuesto para el año próximo es la brecha que se genera entre ingresos y egresos. Mientras que el superávit para el actual período ronda los 132 mil millones de pesos, la cifra para el futuro ejercicio se suplica y llega a los 234 mil millones de pesos, con una previsión de gastos estimada en 11,17 billones.

Los números macro sonríen impulsados por un ingreso exponencial de las regalías hidrocarburíferas que percibe la provincia. El crecimiento se sustenta en una suba considerable en términos de producción de petróleo. Según el proyecto, la extracción de petróleo se elevará a 806 mil barriles diarios, es decir 140 mil barriles más que los previstos en el presupuesto del año anterior.

Los números macro sonríen impulsados por un ingreso exponencial de las regalías hidrocarburíferas que percibe Neuquén.

El impacto en las arcas provinciales será significativo al aportar recursos por 4,2 billones de pesos, un 82% más que en 2026, cuyo monto se acercaba a los 2,2 billones. La iniciativa también proyecta que cerca del 55% del crudo que se extraiga, se destinará a la exportación. Un dato no menor es que los recursos que ingresen por este concepto se estiman sobre un valor de referencia de 68 dólares por barril de petróleo, cuando el precio internacional actual fluctúa entre los 100 y los 114 dólares.

Las regalías por gas no representan grandes variaciones al tomarse en referencia un valor similar por millón de BTU al del año anterior (3,2 dólares por M/BTU) y un incremento en la producción cercana al 6%.

Un dato calve para la autonomía de las cuentas provinciales es que el 74% de los recursos que ingresan a Neuquén provienen de regalías (46%) e impuestos provinciales (28%), con una tendencia a la baja de los recursos provenientes de la coparticipación federal, cuyo impacto para 2027 alcanza uno de los valores más bajos de su historia, con una incidencia cercana 15%.

El plan de obras

La inversión en materia de infraestructura prevista para el próximo año asciende a 1,7 billones de pesos, 700 mil millones por encima de la prevista para el ejercicio en curso. Las obras en Salud incluyen la continuidad del edificio del nuevo Hospital Norpatagónico, se prevé que durante 2027 se destinen cerca de 12,5 mil millones de pesos para avanzar en una nueva etapa de su construcción. También se invertirán cerca de 12 mil millones de pesos para construir centros de salud en Chos Malal, Zapala, San Martín, Rincón de los Sauces, Aluminé, San Patricio del Chañar y El Huecú, además de modernizar el centro de nefrología y neonatología del hospital cabecera de la capital neuquina.

UN DESAFÍO GENERACIONAL



Las obras que hacemos hoy van a impactar en las próximas generaciones, y estamos convencidos de que el norte neuquino está llamado a cumplir un papel preponderante en el desarrollo de la provincia.



Nadie nos va a regalar nada, pero tenemos la gente, la… pic.twitter.com/uR9RSbqCEo — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 23, 2026

El presupuesto destina 308 mil millones para pavimentar mil kilómetros de la red vial provincial y repavimentar otros 650. En tanto, el plan de obras incluye partidas por 245 mil millones para la construcción 6 escuelas y la reparación y mejoramiento de establecimientos educativos en distintos puntos de la provincia.

El desendeudamiento

En concepto de deuda pública, la provincia tiene previsto cancelar amortización de capital por cerca de 317 mil millones y otros 185,9 mil millones en concepto de intereses y gastos. Lo que totaliza un total de 503 mil millones de pesos para 2027. Sobre el impacto de la deuda en el presupuesto actual, su incidencia es del orden del 4,4%, impacto inferior al registrado en los últimos cinco períodos, donde la indecencia oscilaba entre el 7 y el 6%.

Del total adeudado, el 77% se encuentra en moneda extranjera por un monto cercano a los 387 mil millones de pesos, en tanto el 23% de los saldos a cancelar en pesos este año rondan los 116 en moneda nacional. Los pagos más importantes se centran en abril y octubre, con cancelaciones cercanas a los 90 mil millones de pesos por mes.