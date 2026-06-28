El lado B de Vaca Muerta: obras y desafíos ante el aluvión migratorio hacia la Patagonia

En el corazón de Vaca Muerta, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, junto al intendente de Añelo, Fernando Banderet y el presidente de YPF Horacio Marín.

El oasis petrolero de Vaca Muerta , tierra prometida de las oportunidades y el desarrollo, empezó a abrir el paraguas. En Neuquén proyectan el crecimiento que el boom energético trae aparejado, pero alertan sobre el aluvión migratorio que obliga a acelerar trabajos que todavía necesitan tiempo para estar listos.

Mientras resuenan los discursos nacionales optimistas pintan a la Patagonia como tierra de oportunidades, la política local ya convive con la presión social que implica la llegada de nuevos habitantes que se multiplican semana a semana y enciende las luces de alerta sobre un movimiento que, aseguran, no puede darse de modo inmediato.

Justo cuando el gobierno nacional que decidió aplicar una política de obra pública cero en todo el país, la zona se convirtió en un imán y crece a pasos agigantados, pero no está preparada para recibir a las personas que pretenden instalarse en el sur y llegan a las provincias patagónicas cargadas de expectativas, pero sin tener del todo claro qué es lo que van a hacer. La infraestructura, pensada años atrás para atender las necesidades de una población mucho menor queda, entonces, en jaque.

Como si fuera soplar y hacer botellas, y en el típico tono de los anuncios libertarios rimbombantes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , calculó que Neuquén alcanzará el millón y medio de habitantes en las próximas tres décadas.

Ese boom productivo de Vaca Muerta no tiene red donde caer. Las autoridades que tienen contacto con el territorio, y que manejan a la realidad como única verdad, avisan que la infraestructura no puede absorber de golpe toda esa demanda. "No es cierto que vos llegás hoy y mañana encontrás donde vivir y trabajar. Alquilar una vivienda básica, sin mucho lujo, ronda el millón y medio de pesos, una vivienda pequeña”, contó Norma Sepúlveda , la intendente de Rincón de los Sauces esta semana en Letra P .

Federico Sturzenegger junto al presidente Javier Milei: el funcionario dice que en Neuquén habrá un millón y medio de personas.

El documento “Añelo Sostenido”, elaborado con participación de la Fundación YPF, el Banco Interamericano de Desarrollo y el municipio, intentó una medición sobre el fututo respecto de vivienda, agua, saneamiento, drenajes, salud, educación, movilidad, uso del suelo y costos de infraestructura. Ese plan proyectó a Añelo, la joya, como una ciudad de unos 30.000 habitantes en 2030. Estudios posteriores proyectaron unos 45.000 habitantes hacia 2034.

Neuquén, un oasis en construcción

Neuquén crece a pasos agigantados y es la excepción en una Argentina paralizada. Un auténtico oasis (petrolero) en el desierto. Pero esa cara de la moneda que despierta ilusiones de futuro, tiene una contracara que da cuenta de una explosión demográfica ya se volvió una seria inquietud para quienes conducen el territorio.

Vista más de 160.000 barriles Vaca Muerta, presentada como la meca productiva, pero sin capacidad en sus alrededores de recibir migraciones masivas.

Lo cierto es que la zona de Vaca Muerta no está todavía preparada para soportar una migración tan masiva como la que se augura y se alienta. Para aguantar semejante presión social, la nueva tierra prometida necesita imperiosamente de viviendas, escuelas, hospitales, caminos, redes cloacales, agua, transporte.

En la apertura de sesiones de este año, Javier Milei dijo que el Gran Neuquén iba en camino de convertirse en una "nueva metrópoli". Una trasformación de ese tipo, trae aparejado también algunos impactos pesados con los que los patagónicos no están acostumbrados a transitar, como la desigualdad, la inseguridad o el tránsito problemático.

Un desafío para Rolando Figueroa

Las obras para contener el aluvión que genera el fenómeno Vaca Muerta es uno de los principales desafíos para el gobierno de Rolando Figueroa, que calcula que la deuda de infraestructura acumulada es de unos 4.000 millones de dólares. Por eso, la Provincia tiene en su radar encarar una ampliación sin precedentes de obra pública. Vaca Muerta, estiman, demandará entre 15.000 y 20.000 nuevos puestos de trabajo.

El gobierno provincial enfoca planes de inversión imprescindibles en distintas áreas. Una de ellas tiene que ver con las rutas, cuya mejora se contemplas en un plan vial de ejecución inmediata prevé la pavimentación o repavimentación de 1.597 kilómetros en los caminos por los que circulan los trabajadores y la producción que sale de Vaca Muerta.

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Pero el desafío no sólo contempla a la infraestructura vial. "Cuando nos preguntamos adónde van los recursos de Vaca Muerta, miren la inversión educativa, que en la provincia es muy importante", dijo Figueroa estuvo en un acto que tuvo lugar esta semana en la EPET 26 de San Patricio del Chañar.

En la apertura de sesiones de este año, el gobernador dio cuenta de ese desafío al detallar la ejecución de más de 70 obras escolares, 85 mil metros cuadrados de infraestructura nueva y 637 aulas construidas o refaccionadas. En la proyección de crecimiento poblaciones que estiman hacia 2030, el Ejecutivo provincial calcula que necesitará construir unas 70 escuelas más.

Ante la demanda creciente en materia salud, los desafíos provinciales también demandan la incorporación de nuevos hospitales, como los que ya funcionan en Mariano Moreno, Rincón de los Sauces y Buta Ranquil. Esa política se acompaña con la ampliación de centros de salud y la incorporación de equipos de alta complejidad a lo largo de todos los centros que componen el sistema provincial.

El otro gran desafío tiene que ver con el acceso a la vivienda, algo que los referentes locales esperan ver reactivado con el impulso de las inversiones. El Estado expone su rol en la materia con el programa Neuquén Habita, con 20 mil soluciones habitacionales y la creación de un sistema provincial de créditos hipotecarios con financiamiento público no bancario, destinado a construcción y ampliación de primera vivienda. En ese marco, la gestión también empuja la ampliación de redes de gas, plantas de GLP, repotenciación de gasoductos y proyectos de interconexión eléctrica.

Cada una de esas apuestas se asienta sobre la creciente necesidad de dar respuesta a una situación que el intendente de la capital, Mariano Gaido, describe al advertir que su ciudad crece 10 veces más que el resto del país. Cuando lo pone en números asegura que alrededor de 100 familias llegan a la ciudad por semana.

Todas esas familias llegan a la Patagonia norte con la esperanza de conseguir trabajo bien remunerado, pero las tareas que se exigen para la actividad petrolera en sí buscan en su mayoría a empleados de alta calificación y especialización, que requieren de formación técnica y experiencia. Ese es otro de los puntos que no suelen tenerse en cuenta cuando se habla de las oportunidades laborales que se abren con Vaca Muerta, aunque intenta ser subsanado con una apuesta fuerte a la formación técnica direccionada hacia la actividad hidrocarburífera.

Si bien es cierto que la provincia lidera el ranking nacional de trabajo registrado, pero el ministro de Trabajo de la provincia, Lucas Castelli, es otro de los que advierte que, en rigor, “no sobra trabajo en Neuquén”. Además, los gobiernos locales además tienen en su radar la idea de priorizar a las personas que residen en Neuquén.

Añelo, Patagonia desbordada

“No se vengan con la familia”, pidió casi en tono de ruego el intendente de Añelo, Fernando Banderet. Sabe de lo que habla y reclama que nadie haga el intento espontáneo de llegarse a la zona de Vaca Muerta como si estuviera la felicidad asegurada.

Añelo_ Añelo Vaca Muerta Neuquén Añelo tenía unos 10.000 habitantes en el año 2010. El crecimiento, hoy, la desborda.

Añelo no era ni siquiera una ciudad y hoy es el epicentro de esa tensión urbana. La medición censal de 2010 indicó que tenía 10.800 habitantes. La de 2022, que ya queda corta, constató a 17.876 personas, una variación del 65,9%.

Según los cálculos de las autoridades, en los últimos dos años arribaron familias enteras, sobre todo desde Salta y Tucumán, atraídas por la promesa de trabajo seguro y bien pago. Solo en Añelo se instalaron 1.400 personas en 2024 y 1.700 en 2025. Ese promedio subió en este medio 2026.

El 45,4% de los residentes en la zona de Vaca Muerta son personas nacidas en otros puntos del país. Esa cifra ni siquiera tiene en cuenta a quienes aún no hicieron sus cambios de domicilio, que se supone son un 20% más. La proyección demográfica de la comuna indica que para 2030 es probable que Añelo tenga unos 50.000 habitantes. Sería quintuplicar la cantidad.

Si se mira a dos décadas más adelante, los números ya se vuelven una fantasía, porque oficialmente se animan a arriesgar proyecciones que hablan de 900.000 habitantes. El intendente Banderet se siente entre la espada y la pared. “El que quiere venir a buscar una oportunidad, bienvenido sea. Añelo recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, pero vengan con algo seguro”, advierte.