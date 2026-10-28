El más grande de la Patagonia: cómo es el templo evangélico que Milei inaugurará en Neuquén

El predio predio tiene 7.500 metros cuadrados y está enfrente de la terminal de ómnibus de Neuquén. Es el templo evnagélico más grande de la Patagonia.

“Dios los bendiga”, le dice el pastor Hugo Márquez a un grupo de policías provinciales que evalúan la seguridad del predio. Frente a la terminal de ómnibus de Neuquén se levantó el templo evangélico más grande de la Patagonia , que el próximo sábado inaugurará el presidente Javier Milei.

El terreno ocupa algo más de 7.500 metros cuadrados, lo que representa tres cuartos de una manzana, y está a la vera de la Ruta 22 . El nuevo auditorio de la iglesia bautista Jesús es Rey tiene capacidad para reunir a 5.000 personas, algo así como un “Ruca Che de la fe” , el estadio deportivo de la ciudad capital en el que se jugó una serie de la Copa Davis en septiembre pasado.

El diseño del auditorio replica un hemiciclo, el semicírculo que es muy común en los recintos legislativos. Hay sillas que abrazan el escenario y tribunas que lo miran desde arriba. En el centro se ubica el atril, las pantallas y los juegos de luces que nada tienen que envidiarle a los que se usan en un show de pop.

El pastor, padre de la senadora Nadia Márquez , afirmó a Letra P que además de realizar el culto todos los domingos esperan recibir a bandas de música cristiana. “No se alquila porque esto es una fundación, que es una personería sin fines de lucro”, señaló.

La construcción que está completamente vidriada incluye dos salones de uso múltiple para unas 300 personas y un punto de encuentro que abarca una cafetería en una amplia galería. Cuando Milei salga del acto se encontrará con la “frase cabecera” de Márquez que sobresale en una de las paredes: “una Iglesia unida, de cristianos íntegros, movidos por el Espíritu Santo, comprometidos con la Gran Comisión”, que significa, expandir el evangelio en el mundo.

La compra del terreno

La congregación nació en 1937. Márquez llegó a Neuquén en 1988 desde Avellaneda, invitado por la comunidad. Él, su esposa Silvia, su hija Nadia, y su yerno Matías Riffo son los pastores de la iglesia que históricamente funcionó en la calle Roca 445,a una cuadra de la Casa de Gobierno de la provincia. “Sí, somos cuatro pastores que estamos en la parte espiritual más comprometida, pero nosotros trabajamos con un equipo de más de 20 matrimonios pastorales también. Son todos matrimonios profesionales, que tienen sus trabajos, pero trabajan con nosotros en todo esto”, aseguró Márquez.

“Nuestra idea de iglesia es que la iglesia somos las personas, nosotros no tenemos la curia. Para nosotros la iglesia somos las personas, una familia y la vida de iglesia tiene que ver con la vida de relación. Nosotros no somos anónimos, nos conocemos”, agregó.

El pastor indicó que el edificio anterior, cuyo tope máximo era de 600 personas, les había quedado chico. “Allá en el centro, ya no se puede estacionar”, remarcó. Ese lugar será cedido al AMEN, que es el proyecto educativo que tiene la iglesia en los niveles inicial, primario y secundario.

Márquez sostuvo que la mudanza nació de “una fuerte convicción de que Dios nos hablaba a través de un pasaje de la Biblia que dice: "Ya han estado mucho tiempo en este monte." La calle Roca era ese monte. Estábamos acostumbrados, estábamos cómodos, lo conocíamos y es como que el Señor nos decía: "Bueno, los voy a sacudir, los voy a cambiar."

El edificio que está en cercanías a la Casa de Gobierno de Neuquén será cedido al AMEN.

Márquez le contó a Letra P que hace tiempo empezó a recorrer la ciudad buscando un baldío o una chacra desmontada. “Algo barato”, planteó. Así fue como dio con el predio, donde funcionaba una empresa petrolera, Geolog. “Me acerqué y era demasiado. Es decir, no era algo para nosotros”, enfatizó.

Dijo que llamó a los pastores, a los líderes y finalmente a toda la iglesia y decidieron comprarlo. Ante la consulta sobre cuánto le costó, Márquez dijo que no le gusta "hablar de cifras. No es propio". "Era más de lo que nosotros podíamos pagar”, sintetizó.

El financiamiento

El financiamiento de la obra, que comenzó hace una década, se tiñó de sospechas con el desembarco de su hija en el Congreso y su vínculo de extrema confianza con los hermanos Milei. El pastor negó esa versión. Según relató, le ofreció al dueño pagar el terreno durante dos años “más otras cosas que habíamos recibido”. Si bien es esquivo a dar detalles, explicó que “esas cosas” eran bienes. Cuando llegó a la cuota 23, como el propietario aún no tenía un lugar para irse, Márquez le alquiló las oficinas que le había comprado por dos años. “Con lo que él nos pagaba, que era una empresa petrolera, pagamos arquitectos, permisos, ingeniería, cálculos, acopio de materiales”, afirmó.

Esas instalaciones, de hecho, no se derrumbaron y se las incorporó a la iglesia. La piedra fundacional se colocó en 2012. El pastor también dió cuenta de una donación de terrenos, que era una herencia y fueron vendidos, más los aportes de familias, comerciantes y empresarios que forman parte de la comunidad. “Todos ofrendamos y nos comprometemos con los proyectos de la iglesia”, señaló. “Las ofrendas no son obligatorias. Acá nadie te controla si ofrendas o no ofrendas. No es un club, ni una secta”, aclaró.

De la iglesia surgieron diez más, distribuidas en Neuquén capital, Centenario, Senillosa y Plottier. Sin embargo, en la medida que crecen se autonomizan. Las que siguen en acompañamiento de esta congregación están en San Martín de los Andes, Chos Malal, Necochea, Concordia y una en Guinea Ecuatorial (África) que nació a partir de un matrimonio misionero.

Milei y el evangelismo

Esta es la segunda iglesia evangélica del país que inaugura Milei. La primera fue Portal del Cielo, en Chaco, el 5 de julio de 2025. Ni bien asumió el cargo, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) lo felicitó tras resultar electo. Márquez aclaró que ya no es el vicepresidente de esta organización, aunque continúa integrándola.

Durante la gestión del presidente se instituyó por ley, en 2024, el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Argentina. Se celebra cada 31 de octubre en honor a la fecha en que Martín Lutero dio inicio a la reforma protestante. Por esa razón, el nuevo templo de Jesús es Rey abrirá sus puertas el próximo sábado. La construcción no está finalizada, vale aclararlo, sino que se adaptó el plan de obra para llegar con el grueso del edificio.

La primera iglesia evangélica que inauguró está ubicada en Chaco.

De acuerdo a los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas que realizó Conicet en 2019, el 15,3% de la población argentina se declaró evangélica. La Patagonia es una de las regiones donde más presencia reportan: 24,4%.

La visita del Presidente

El acto en la iglesia comenzará a las 19. Habrá un operativo en la zona, que incluirá el corte de la calle Lastra al 3.100.

Márquez confirmó que asistirán Milei, la secretaria general de la presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de la ciudad Mariano Gaido.

“Va a hablar el presidente, yo tendré unas palabras también adecuadas a la inauguración”, contó el pastor. Habrá una unción con aceite, como el símbolo del Espíritu Santo, para consagrar el templo, y se descubrirá una placa en memoria de los pastores que han precedido a los Márquez.

A nivel local hay referentes políticos de La Libertad Avanza que son parte de esta iglesia evangélica como el exdiputado nacional, David Schlereth, y la vicepresidenta del partido en Neuquén, Alejandra Durdos. Milei estuvo hace muy poco en la provincia, para la apertura de la AOG, la expo del Oil & Gas organizada por el IAPG. En su discurso destacó la administración de Figueroa.