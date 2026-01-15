La Pampa: por qué los estatales no le dan tregua a Ziliotto, pese a los aumentos por encima de la inflación

Docentes en la calle: la UTELPa representa a CTERA en La Pampa. En medio de una fuerte interna, ahora confronta con el gobierno. FOTO: www.radiokermes.com

Ni el parate del verano le da tregua al frente sindical que tiene el gobierno de Sergio Ziliotto en La Pampa . Aunque en 2025 el salario aumentó 11 puntos sobre la inflación, los gremios estatales salen a la calle y anuncian medidas de fuerza porque no se pagó el tradicional “bono de fin de año” y porque esperan más aumentos.

La reacción sindical frente a la realidad de que “no hay plata” tiene también razones políticas e internas. Las conducciones gremiales se vieron apuradas por las bases para marcar distancia del gobierno provincial peronista, al que en general acompañan en su resistencia frente a la avanzada libertaria.

La Intersindical también se fracturó en ese proceso: hubo ausencias notorias en la movilización que se desarrolló este martes y resonó la acusación de “abandonos y traiciones”.

Aún con los gremios en la calle y dispuestos a dar batalla, el gobierno de Ziliotto reivindica su política salarial y muestra números. El año pasado se cerró en paritarias con un incremento de los sueldos estatales de un 42,5%, es decir 11 puntos por encima de la inflación.

Los sindicatos reconocen la estadística y la morigeran: dicen que había un compromiso oficial de recuperar parte del atraso que se había generado tras la pandemia.

paritaria estatal final El último encuentro paritario del año pasado disparó las condiciones para el conflicto que sacude la tranquilidad del verano.

Surge inmediata la comparación con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, que también tiene un activo frente sindical: en ese caso, los sueldos se incrementaron un 5,6% por debajo de la inflación, como días atrás contó Letra P.

Peor es la situación de los estatales nacionales, que en el año recibieron incrementos de apenas el 17,1%.

La costumbre que faltó en La Pampa

El cierre de la paritaria anual en La Pampa no conformó la expectativa sindical porque desapareció un clásico: la provincia no pagó el bono de fin de año que ya se volvió una costumbre y además desdobló sueldo y aguinaldo, al día. "Es un enorme esfuerzo financiero frente a la estrechez de las políticas macroeconómicas y la quita de recursos", justificó el oficialismo.

Aunque hay sectores sindicales que se muestran comprensivos con las explicaciones del ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, se había generado una expectativa positiva cuando se supo que La Pampa logró el pago de una porción de la deuda por el déficit previsional. Esa plata no será destinada a la mejora de los sueldos.

intersindical_nov2024_ladag La Intersindical viene peleando por mejores salarios, pero tiene sus propias grietas, "abandonos y traiciones". FOTO: www.radiokermes.com

La explicación del universo trabajador es que, más allá de estadísticas y números que van y vienen, el sueldo “no alcanza para vivir”. En ese contexto, el gobierno pampeano sostiene la garantía de que ningún empleado de la administración pública con familia a cargo percibirá un salario por debajo de la línea de pobreza que publica el INDEC.

Presionada por las bases y por los espacios internos que cuestionan a las conducciones, la Intersindical llamó a una protesta en fecha y situación extraordinaria, después de que el gobierno provincial dispusiera una reducción horaria de tres horas durante enero, para ahorrar costos energéticos y burocráticos.

Gremios duros, ausentes y no tanto

Incluso hasta el día de la movilización, algunos sindicatos tenían la esperanza de que la provincia finalmente sacara un bono de la galera. No pasó.

Las dos CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adoptaron la posición más dura. “Los trabajadores no tenemos que pagar otra vez la crisis”, dijo Lilia López, secretaria general de la CTA Autónoma.

marcha salud El Sindicato de Trabajadores de Salud Pública se hizo visible en la marcha del martes. FOTO: www.radiokermes.com

“Hemos tenido un fin de año de miseria. Replican la política de ajuste del gobierno neoliberal nacional. Si quieren marcar la diferencia, que paguen el bono, que abran la paritaria y que se termine la precarización laboral", completó la secretaria general de ATE, Roxana Rechimont.

Su hermana, la secretaria gremial Liliana Rechimont, reprochó “abandonos y traiciones”. Fue un palo para la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), que firmó la paritaria sin quejas ni protestas. En la marcha fue notable la ausencia de Luz y Fuerza, Obras Sanitarias (SIPOS) y Municipales (SOEM).

Sí se sumaron, muy activamente, el gremio docente y el Sindicato de Trabajadores de Salud Pública. Otros sellos aportaron sin tanta visibilidad: Viales, Judiciales y Legislativos.

Docentes exigen reabrir paritarias

La interna en el gremio que agrupa a la mayoría de la docencia, que es el más fuerte de todos, es uno de las principales motorizadoras de la nueva posición confrontativa de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), que responde a CTERA.

Desde hace tiempo, la opositora Línea Rosa y Verde chicanea a la dirigencia por su cercanía con el gobierno de Ziliotto. El tiempo del ajuste es caldo de cultivo para ese planteo del sector multicolor, con orientaciones políticas diversas, confusas y hasta contradictorias.

cta casa gob Las dos CTA y ATE encabezaron la protesta en Casa de Gobierno: reclaman el tradicional bono de fin de año y otras mejoras salariales y laborales. FOTO: www.radiokermes.com

El oficialismo gremial quedó entre la espada y la pared, con una fuerte proporción de afiliados en pie de guerra porque el Fondo de Incentivo Docente que dejó de pagar el gobierno nacional nunca se recuperó ni fue reemplazado.

La falta del tradicional “bono de fin de año” que alivia la etapa de las fiestas o el largo mes de enero rebasó el vaso del aguante. UTELPa convocó a un paro en el cierre del ciclo lectivo, el 4 de diciembre, y se sumó a la movilización de este 13 de enero. Este miércoles reclamó formalmente que se reabra la paritaria.