Estatales y docentes en pie de guerra: un frente de tormenta interno complica la expansión de Kicillof

El conflicto salarial en el arranque de 2026 complica la relación de Kicillof con los gremios docentes y estatales

Axel Kicillof enfrentó este lunes el rechazo simultáneo de gremios docentes y estatales a su propuesta salarial del 1,5% para ener o. Ambas paritarias pasaron a cuarto intermedio en un primer paso en falso que anticipa un verano caliente de negociaciones y abre un escenario inédito para el gobernador.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó este mediodía la oferta oficial en una reunión en el Ministerio de Trabajo. Horas después, los gremios estatales de la ley 10.430 -ATE, UPCN y Fegeppba- siguieron el mismo camino y consideraron insuficiente el porcentaje propuesto. Ambos sectores reclaman retroactivos para noviembre y diciembre de 2025, además de una mejora sustancial para el arranque de 2026.

Para Kicillof se trata de un territorio desconocido. En toda su gestión como gobernador nunca enfrentó un conflicto gremial que pusiera en riesgo el inicio del ciclo lectivo, que está previsto para el 2 de marzo próximo en Buenos Aires.

Ahora asoma esa posibilidad con sindicatos que, en su mayoría, integran sus alianzas políticas más estratégicas. ATE y SUTEBA pertenecen a la CTA, con la que Kicillof ratificó recientemente su vínculo para enfrentar a Javier Milei. UPCN, por su parte, está enrolada en la CGT, central obrera que le dio un fuerte respaldo político y es uno de los actores claves en el proyecto 2027 del gobernador bonaerense.

Los números explican la tensión. La inflación de 2025 cerró en 31,5% mientras que los aumentos otorgados por la provincia llegaron a 25,9%, dejando una brecha de 5,6 puntos porcentuales. Además, el acuerdo paritario llegó hasta octubre, por lo que noviembre y diciembre quedaron sin actualización. En ese marco, el 1,5% ofrecido para enero -muy por debajo del 2,8% que marcó la inflación de diciembre- profundiza el atraso salarial que los gremios buscan recuperar.

#BuenosAires Los gremios estatales bonaerenses rechazaron la propuesta salarial del gobierno provincial y la reunión paritaria pasó a cuarto intermedio



La administración de Kicillof ofreció un aumento del 1,5% para enero, el mismo porcentaje que horas antes habían…

La firmeza de Kicillof en una propuesta tan lejana a la pretensión de los gremios responde a restricciones fiscales concretas. El gobierno bonaerense ya anunció una política de austeridad para 2026 en un contexto de estrechez financiera que condiciona cualquier margen de maniobra.

El dilema de los gremios y de Kicillof

El paso en falso en la paritaria 2026 y la amenaza de un conflicto puede impactar sobre los planes políticos de Kicillof. Los mismos gremios que funcionan como aliados estratégicos en su confrontación con el gobierno nacional se ven obligados a endurecer posiciones en la negociación salarial. El respaldo gremial es una pieza clave para el Movimiento Derecho al Futuro y la construcción presidencial de cara a 2027.

El cuarto intermedio en ambas paritarias abre un período de definiciones. Los gremios esperan una nueva convocatoria con una propuesta mejorada mientras evalúan medidas de fuerza. El verano de negociaciones recién empieza y promete ser más caliente de lo previsto.