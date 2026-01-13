SIN PLATA NO HAY FUTURO

Estatales y docentes en pie de guerra: un frente de tormenta interno complica la expansión de Kicillof

El gobernador enfrenta el rechazo de los gremios a su oferta salarial. Se abre un escenario inédito que pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
El conflicto salarial en el arranque de 2026 complica la relación de Kicillof con los gremios docentes y estatales

El conflicto salarial en el arranque de 2026 complica la relación de Kicillof con los gremios docentes y estatales

Notas Relacionadas
Axel Kicillof con representantes de gremios estatales bonaerenses.
NO HAY PLATA

Kicillof reabre la paritaria estatal tras la presión de los gremios

Por  José Maldonado

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó este mediodía la oferta oficial en una reunión en el Ministerio de Trabajo. Horas después, los gremios estatales de la ley 10.430 -ATE, UPCN y Fegeppba- siguieron el mismo camino y consideraron insuficiente el porcentaje propuesto. Ambos sectores reclaman retroactivos para noviembre y diciembre de 2025, además de una mejora sustancial para el arranque de 2026.

20260113191055_whatsapp-image-2026-01-13-at-4-03-27-pm

Para Kicillof se trata de un territorio desconocido. En toda su gestión como gobernador nunca enfrentó un conflicto gremial que pusiera en riesgo el inicio del ciclo lectivo, que está previsto para el 2 de marzo próximo en Buenos Aires.

Los números salariales en Buenos Aires

Los números explican la tensión. La inflación de 2025 cerró en 31,5% mientras que los aumentos otorgados por la provincia llegaron a 25,9%, dejando una brecha de 5,6 puntos porcentuales. Además, el acuerdo paritario llegó hasta octubre, por lo que noviembre y diciembre quedaron sin actualización. En ese marco, el 1,5% ofrecido para enero -muy por debajo del 2,8% que marcó la inflación de diciembre- profundiza el atraso salarial que los gremios buscan recuperar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2011170999585431751?s=20&partner=&hide_thread=false

La firmeza de Kicillof en una propuesta tan lejana a la pretensión de los gremios responde a restricciones fiscales concretas. El gobierno bonaerense ya anunció una política de austeridad para 2026 en un contexto de estrechez financiera que condiciona cualquier margen de maniobra.

El dilema de los gremios y de Kicillof

El paso en falso en la paritaria 2026 y la amenaza de un conflicto puede impactar sobre los planes políticos de Kicillof. Los mismos gremios que funcionan como aliados estratégicos en su confrontación con el gobierno nacional se ven obligados a endurecer posiciones en la negociación salarial. El respaldo gremial es una pieza clave para el Movimiento Derecho al Futuro y la construcción presidencial de cara a 2027.

El cuarto intermedio en ambas paritarias abre un período de definiciones. Los gremios esperan una nueva convocatoria con una propuesta mejorada mientras evalúan medidas de fuerza. El verano de negociaciones recién empieza y promete ser más caliente de lo previsto.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof junto a integrantes de las dos CTA
ALINEADOS

Kicillof y las dos CTA ratifican su alianza política para enfrentar a Milei

El gobernador recibió a Hugo Cachorro Godoy y Hugo Yasky. Acordaron trabajar en 2026 la construcción de una alternativa política  para enfrentar a Milei en 2027.
Axel Kicillof y la nueva CGT, un vínculo que se consolida 
RENOVACIÓN SINDICAL

Las dos piezas claves de la nueva CGT que consolidan el respaldo gremial al proyecto de Kicillof

El ascenso de Cristian Jerónimo y el desembarco de Huguito Moyano en la Cámara de Diputados, dos elementos claves en la nueva etapa hacia 2027.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Jamie Dimon (JP Morgan) y Javier Milei
LOS PERFILES DEL PODER

Los banqueros que bancan a Milei

Por  Esteban Rafele
Rogelio Frigerio junto a representantes de la UIER y el Consejo Empresario. El Círculo Rojo de Entre Ríos se entusiasma con la reforma laboral.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: el Círculo Rojo de Entre Ríos se entusiasma con la baja de Ganancias y espera más motosierra

Por  Laura Terenzano
Gustavo Sáenz moldea la Corte de Salta para blindar en la Justicia la chance de una re-reelección
DISCUSIÓN 2027

Sáenz moldea la Corte de Salta para blindar en la Justicia la chance de una re-reelección

Por  Maira López
Diego Santilli con Leandro Zdero.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: Zdero le hace un guiño al Gobierno, pero pide compensación por pérdida en Ganancias

Por  Gabriela Pepe