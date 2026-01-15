La Libertad Avanza en Buenos Aires: el mileísmo presentó un proyecto para implementar la Boleta Única

Carlos Curestis, presidente del bloque de La Libertad Avanza.

El bloque que conduce Carlos Curestis, alfil del presidente del partido bonaerense, Sebastián Pareja, ingresó un proyecto de ley que se suma a otros presentados por otras bancadas, y será el caballito de batalla de los representantes de Javier Milei en 2026. El texto busca establecer la BUP como sistema obligatorio de votación en todas las elecciones provinciales y municipales, incluyendo también las PASO. Eso modificaría la Ley Electoral bonaerense Nº 5.109 y la Ley Nº 14.086 que establece para el ámbito de la provincia de Buenos Aires el régimen de elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas.

Con nueve bancas, LLA es la principal fuerza opositora en la cámara alta y se prepara para disputar la agenda legislativa con el oficialismo, que si bien tiene el número para garantizar el cuórum (24 escaños), todavía libra una batalla interna entre el kirchnerismo, el massismo y el kicillofismo para ordenar el bloque y definir las autoridades de cámara.

Senado LLA La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense. La Boleta Única en Buenos Aires El proyecto está firmado por Curestis, Matías de Urraza, Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo, Luciano Olivera, María Cecilia Martínez y Betina Riva, quienes defienden en el texto “el éxito” que tuvo la organización de las elecciones del 27 de octubre, que le dieron el triunfo a LLA. Los referentes violetas nacionales con domicilio en la provincia, buscarán que Buenos Aires pueda imitar ese sistema.

Así lo vienen haciendo saber legisladores de ambas cámaras de la Legislatura. También se atreven a dar un paso más para poder discutir una reforma política integral, que incluya la eliminación definitiva de las PASO y la Ficha Limpia, aunque saben que en una discusión amplia el peronismo podría volver a la carga por la reelección indefinida de intendentes y cargos legislativos.

lla El proyecto de La Libertad Avanza en el Senado.

En los fundamentos del proyecto, LLA explica que la BUP “implicó mayor libertad para el votante, igualdad real en el acceso a la oferta electoral y una reducción sustancial de las prácticas asociadas al robo de boletas”. Y sostiene: “Redujo costos de impresión, logística y distribución electoral”.

