La industria de Tierra del Fuego en crisis: comienza el arancel cero para importaciones de celulares

El gobierno de Javier Milei elimina desde este 15 de enero los aranceles a la importación de teléfonos celulares y suma problemas a la crisis de empleo en Tierra del Fuego . Algunas empresas del sector electrónico de Ushuaia y Río Grande no renovarán unos 700 contratos precarios y la baja de producción amenaza a parte de sus 6000 trabajadores formales.

Las empresas, consultadas por Letra P , admiten que hay un “reacomodamiento de los planteles de trabajadores”, en función de las necesidades productivas y del impacto real y concreto que genere el ingreso de celulares importados más baratos. Actualmente, hay operarios de vacaciones y el impacto pleno de la medida se verá en los próximos meses.

“La producción no se elimina completamente, pero tenemos que repensar cuánta gente va a quedar y qué tipo de expertise se necesita frente a un nuevo modelo híbrido de producción e importación”, explicaron fuentes empresarias a este medio.

Los empresarios también reclaman al gobierno nacional por el avance del contrabando de celulares. Aseguran que, de los casi 9,5 millones de teléfonos que se venden anualmente en Argentina, un tercio ingresa de manera ilegal. Esa cifra, advierten, ni siquiera contempla los equipos que los consumidores compran en el exterior cuando viajan.

Letra P consultó a fuentes del gobierno provincial, que encabeza Gustavo Melella , sobre el impacto de la medida en el empleo fueguino, pero no obtuvo respuesta. Tampoco contestó los mensajes de este medio Zurdo Martínez , secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ) de Río Grande.

Gustavo Melella Gustavo Melella y la crisis de empleo en Tierra del Fuego

“La UOM perdió credibilidad. Cuando estaba toda la gente apoyando en las puertas de las empresas, firmaron el acuerdo de estabilidad laboral y, ahora que terminó, dejaron a los trabajadores sin nada”, describieron fuentes municipales de Río Grande.

“Los 700 contratos que está claro que se caen son los PPD, prestación permanente discontinua, que en Tierra del Fuego se conocen como contratos basura”, afirmó a Letra P otra fuente del ecosistema político de la isla patagónica. También están en duda los contratos a término, que alcanzan a unos 2000 trabajadores, y no hay garantías sobre quienes integran la planta permanente de las industrias, otras 4000 personas.

Los contratos PPD son un formato específico mediante el cual las empresas cuentan con “reservas de trabajadores” a quienes les garantizan, como mínimo, cuatro meses de contratación y el pago de la obra social durante todo el año. Se trata, en los hechos, de empleados que nunca lograron estabilidad laboral, pese a que esta figura fue homologada en su momento por empresas, sindicatos y dirigentes políticos.

Importaciones baratas

El 15 de enero entra en plena vigencia el decreto 333/25, que dispuso que los aranceles para las importaciones de celulares pasen del 16% al 0%. La medida se combina con el fin, en diciembre pasado, del acuerdo de “estabilidad laboral” que habían firmado las empresas radicadas en la isla, agrupadas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), junto con la UOM.

Las mismas firmas que producen en Tierra del Fuego también incorporaron a su canasta líneas de celulares importados de manera directa.

celulares tierra del fuego Tierra del Fuego: empresas lanzan venta online sin impuestos

Por caso, Newsan, el grupo de Rubén Cherñajovsky, uno de los líderes del régimen de promoción industrial, mantiene una alianza estratégica con Motorola para ensamblar y comercializar equipos en el país, pero al mismo tiempo sumó la importación de celulares chinos Oppo, uno de los cuatro fabricantes principales a nivel mundial. En la misma lógica, Newsan representa la línea de electrodomésticos premium SharkNinja.

Acondicionadores de aire baratos

Otro de los grandes beneficiarios del régimen promocional fueguino, que otorga ventajas fiscales, impositivas y aduaneras, es el Grupo Mirgor. Entre sus accionistas y fundadores figura Nicky Caputo, socio histórico de Mauricio Macri, tío de Santiago Caputo y primo de Toto Caputo.

Mirgor fabrica y ensambla celulares, televisores y monitores Samsung, y ya homologó sus sistemas de producción para exportar a otros países de América Latina desde Tierra del Fuego.

A diferencia de otras firmas, Mirgor no sumó líneas de productos importados. Por el contrario, retomó la fabricación de cuatro modelos de equipos de aire acondicionado de la marca Quint, que comercializa mediante el sistema de courier habilitado por el gobierno nacional para abaratar precios en el mercado interno.

Otra empresa relevante del régimen es BGH, que produce televisores y acondicionadores de aire en Río Grande y que, antes de ampliar su planta de personal, firmó un contrato de tercerización de la producción de equipos de aire con la Cooperativa de Trabajo Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego, en riesgo de deshabitarse

Desde hace tiempo, las empresas comenzaron a diversificar sus negocios. Mirgor, por ejemplo, impulsó una compañía aérea orientada a la logística para las bases científicas de la Antártida. El primer avión del proyecto fue noticia tras despistarse al aterrizar en el aeropuerto internacional de Río Grande. La iniciativa quedó en suspenso, al igual que el proyecto de construcción de un puerto.

El abaratamiento de los productos importados impacta de lleno en la competitividad de las empresas que fabrican electrónicos bajo el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, vigente desde hace 50 años, con horizonte hasta 2038 y una posible extensión por 15 años más.

mirgor tierra del fuego Mirgor, del primo de Toto Caputo, suspendió personal

“La industria electrónica inició un proceso de extinción en la provincia. Parece irreversible, es un penal ya cobrado”, graficó ante Letra P una fuente política cercana a uno de los dos municipios que concentran las plantas electrónicas.

En la isla advierten que la desindustrialización puede derivar en una pérdida sostenida de densidad poblacional. Tierra del Fuego tiene actualmente unos 200.000 habitantes.

La promoción industrial permitió construir un modelo demográfico opuesto al del lado chileno de la isla, donde Porvenir, capital de la provincia chilena de Tierra del Fuego, apenas alcanza los 12.000 habitantes.