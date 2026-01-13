Axel Kicillof corre de atrás: en 2025 la inflación fue de 31,5% y el gobernador dio 25,9% de aumento

"El año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años". Con esa auto reivindicación en su cuenta de X, Luis Toto Caputo puso de relieve, sin nombrarlo, otro dato que afecta a miles de bonaerenses que trabajan en el estado de Buenos Aires: sus salarios quedaron casi seis puntos por debajo del alza de precios.
La misma tarde en que los gremios estatales bonaerenses rechazaron la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof de 1,5% para enero, el Gobierno nacional publicó el Índice de Precios al Consumidor de diciembre que, con una variación mensual de 2,8%, consolidó una variación interanual de 31.5%.
Justamente, los gremios reclaman una oferta por parte de la provincia que tenga en cuenta aumentos retroactivos a noviembre y diciembre para empatar la inflación de 2025, además de una mejora sustancial para el arranque de 2026.
El último acuerdo salarial entre el gobierno bonaerense y los trabajadores estatales se firmó en agosto del año pasado, con un aumento de 5% en dos veces. Con el pago del último tramo en octubre, consiguieron una suba global de 25,9%, que contra el dato actualizado del IPC de este martes, representa un 5,6% menos que la inflación.
Aunque en los últimos cinco meses de 2025 muestra un repunte de casi un punto (1,9% agosto, 2,1% septiembre, 2,3% octubre, 2,5% noviembre y 2,8% diciembre), el Gobierno celebró este martes el dato del Indec de inflación, una de las banderas que enarboló el presidente Javier Milei durante su gestión. Las razones: aunque ascendente, el registro es 86 puntos porcentuales inferior a 2024 (117,8%) y el más bajo de los últimos ocho años.
"Recuperar poder adquisitivo" vs. "No hay plata"
Por eso, los estatales bonaerenses advirtieron que es "prioritaria y urgente la continuidad de la negociación paritaria para avanzar hacia una nueva propuesta que garantice el cierre de 2025 con la recuperación del poder adquisitivo". No será sencillo: en La Plata ya avisaron que "no hay plata", como consecuencia de las políticas de Milei.
Esta semana, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, culpó a "la apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real por parte del Gobierno nacional" del cierre de empresas y comercios que impacta sobre el empleo y la recaudación, además de la deuda de 13 billones de pesos que le reclama Kicillof a la Nación.
Como contó Letra P, apenas termine la feria judicial de enero, Buenos Aires presentará pedidos de audiencia ante la Corte Suprema en las siete demandas que mantiene contra la administración de Milei.