Axel Kicillof corre de atrás: en 2025 la inflación fue de 31,5% y el gobernador dio 25,9% de aumento

"El año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años". Con esa auto reivindicación en su cuenta de X , Luis Toto Caputo puso de relieve, sin nombrarlo, otro dato que afecta a miles de bonaerenses que trabajan en el estado de Buenos Aires : sus salarios quedaron casi seis puntos por debajo del alza de precios.

Justamente, los gremios reclaman una oferta por parte de la provincia que tenga en cuenta aumentos retroactivos a noviembre y diciembre para empatar la inflación de 2025, además de una mejora sustancial para el arranque de 2026.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazó la propuesta salarial del gobierno provincial y la reunión paritaria pasó a cuarto intermedio



La administración de Kicillof ofreció un aumento del 1,5% para enero, porcentaje que los gremios consideraron… — LETRA P (@Letra_P) January 13, 2026



Aunque en los últimos cinco meses de 2025 muestra un repunte de casi un punto (1,9% agosto, 2,1% septiembre, 2,3% octubre, 2,5% noviembre y 2,8% diciembre), el Gobierno celebró este martes el dato del Indec de inflación, una de las banderas que enarboló el presidente Javier Milei durante su gestión. Las razones: aunque ascendente, el registro es 86 puntos porcentuales inferior a 2024 (117,8%) y el más bajo de los últimos ocho años.

"Recuperar poder adquisitivo" vs. "No hay plata"

Por eso, los estatales bonaerenses advirtieron que es "prioritaria y urgente la continuidad de la negociación paritaria para avanzar hacia una nueva propuesta que garantice el cierre de 2025 con la recuperación del poder adquisitivo". No será sencillo: en La Plata ya avisaron que "no hay plata", como consecuencia de las políticas de Milei.





5.335 empresas bonaerenses dejaron de operar desde la llegada del Gobierno nacional y ya van 7 meses consecutivos de cierres.



En promedio, cerraron 8 firmas por día a lo largo de los 22 meses transcurridos desde noviembre de 2023 hasta el último dato disponible (sep-25). — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) January 12, 2026

Esta semana, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, culpó a "la apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real por parte del Gobierno nacional" del cierre de empresas y comercios que impacta sobre el empleo y la recaudación, además de la deuda de 13 billones de pesos que le reclama Kicillof a la Nación.

Como contó Letra P, apenas termine la feria judicial de enero, Buenos Aires presentará pedidos de audiencia ante la Corte Suprema en las siete demandas que mantiene contra la administración de Milei.