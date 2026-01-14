Larga vida al carry trade: sin pesos y con alta inflación, Toto Caputo pagó tasas caras para renovar deuda

En un escenario de escasez de pesos y mayor volatilidad, Toto Caputo cerró la primera licitación del Tesoro del año con un rollover del 98% y adjudicó $9,37 billones. Sin stock de pesos en las cuentas para soltar liquidez al mercado y bajar el costo del financiamiento (el autocelebrado "punto Anker"), el Gobierno debió convalidar tasas más altas.

El Gobierno convalidó el apetito por títulos a tasa fija y a plazos cortos, mientras el mercado mantuvo prudencia en los dólar linked.

El Tesoro enfrentaba vencimientos por $9,59 billones con depósitos en pesos estimados en torno a los $3,1 billones, según datos del mercado. Ese desequilibrio obligó a asegurar un rollover elevado para evitar una expansión monetaria no deseada o tensiones adicionales sobre la curva de tasas.

El resultado confirmó esa estrategia. Con un rollover del 98%, la Secretaría de Finanzas logró renovar prácticamente la totalidad de los vencimientos, en línea con lo anticipado por las consultoras financieras que estimaban un rango de entre 80% y 100% en función del premio de tasa ofrecido.

El resultado se dio en un contexto de fuerte cautela, en el que el mercado financiero operó mayoritariamente en rojo y el riesgo país trepó hasta los 588 puntos.

Toto Caputo refuerza las reservas del Banco Central

La atención de los inversores estuvo puesta en la capacidad del equipo económico para renovar deuda sin recurrir de forma masiva a los depósitos en el Banco Central, lo que obligó a convalidar tasas más altas que en licitaciones previas para asegurar la participación del sector privado.

Tasas fijas: el ancla del rollover, pero con premio elevado

La estrategia oficial se apoyó en un menú diversificado para captar diferentes perfiles de riesgo. Las LECAP y Boncap fueron las grandes protagonistas, concentrando la mayor parte de la adjudicación. Para los instrumentos de tasa fija, el Tesoro convalidó tasas efectivas mensuales (TEM) que oscilaron entre el 3,39% para el tramo más corto (febrero 2026) y el 2,51% para noviembre de 2026.

Las tasas convalidadas reflejaron el contexto de mercado posterior al dato de inflación y la necesidad oficial de asegurar demanda.

LECAP / Boncap 27/2/26 (S27F6): $2,85 billones a 3,39% TEM (49,16% TIREA)

LECAP / Boncap 29/5/26 (S29Y6): $2,96 billones a 2,86% TEM (40,19% TIREA)

LECAP / Boncap 30/11/26 (S30N6): $0,26 billones a 2,51% TEM (34,57% TIREA)

Boncap 30/6/27 (T30J7): $0,38 billones a 2,58% TEM (35,75% TIREA)

La elección mayoritaria de tasa fija, aun con rendimientos elevados, fue leída por el mercado como una señal de corto plazo: devengar tasa en pesos en un sistema con liquidez limitada, más que una apuesta a extender plazos y descomprimir la exigencia de renovaciones periódicas.

CER: cobertura tras el dato de inflación

El reciente dato de inflación de 2,85% en diciembre, impulsó el apetito por los títulos ajustables por CER. La letra a mayo de 2026 (X29Y6) fue la más demandada del segmento, con una adjudicación de $0,95 billones y una TIREA del 6,92%, reflejando la necesidad del mercado de buscar protección ante una inercia de precios que aún desafía las proyecciones oficiales.

El Tesoro adjudicó $1,28 billones en total de estos instrumentos, especialmente en el tramo corto:

CER 29/5/26 (X29Y6): $0,95 billones a 6,92% TIREA

CER 30/11/26 (X30N6): $0,09 billones a 7,06% TIREA

CER 30/6/27 (TZX27): $0,08 billones a 7,18% TIREA

CER 30/6/28 (TZX28): $0,16 billones a 8,32% TIREA

El sesgo hacia CER corto confirmó la búsqueda de cobertura inflacionaria con horizonte acotado, en línea con la estrategia de devengar tasa real sin asumir mayor volatilidad de precios.

TAMAR y dólar linked: señales mixtas

Uno de los focos de la rueda fue el comportamiento de los instrumentos dólar linked, atados a la cotización de la divisa. Si bien se logró adjudicar $0,19 billones en el título a febrero 2026, la opción a marzo resultó desierta, evidenciando un mercado selectivo que prefiere no extender plazos en cobertura cambiaria directa en este momento. Asimismo, el debut de las nuevas Lelinks buscó mitigar el impacto de los vencimientos en dólares de los bancos, incentivando la permanencia en pesos.

En el segmento a tasa variable, el Tesoro colocó:

TAMAR 31/8/26 (M31G6): $1,45 billones con margen de 5,55%

En tanto, las letras dólar linked tuvieron una recepción más limitada:

DL 27/2/26 (D27F6): $0,19 billones a 9,23% TIREA

DL 31/3/26 (D31M6): desierta

Estos movimientos se dan en un contexto de tipo de cambio estable y fuerte intervención vía instrumentos dollar linked durante el último mes, tal como señalan consultores financieros.

Bancos, liquidez y el “punto Anker”

Según informes de mercado, la mayor parte de los títulos adjudicados quedó en manos de inversores privados, con fuerte participación de bancos.

El resultado vuelve a poner en foco el denominado “punto Anker”, concepto con el que el Gobierno describe el momento en que las entidades financieras comienzan a priorizar el crédito al sector privado por sobre la renovación de deuda del Tesoro.

Por ahora, ese punto no aparece consolidado: la necesidad de convalidar tasas elevadas y la fragilidad del segmento en pesos muestran que la demanda genuina de dinero aún convive con un sistema de liquidez ajustada.