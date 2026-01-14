Martín Yeza: "Me gustaría que el PRO tuviera candidato a presidente en 2027"

Martín Yeza pasa los días de enero entre algunas reuniones en el Congreso y vacaciones en Pinamar , el municipio que gobernó entre 2015 y 2023. Es un hombre PRO puro, alineado a la estructura que comandan Mauricio Macri a nivel nacional y Cristian Ritondo en Buenos Aires , que quiere que su partido tenga candidato a presidente en 2027.

En diálogo con Letra P , se confiesa fanático de Game of Thrones (está viendo la serie por octava vez) y cuenta que lee "David y Goliat", de Malcom Gladwell . El diputado, que conoce bien el termómetro de las temporadas de verano, afirma que la costa bonaerense transita una “muy buena y agradable”, en la que combina su tiempo familiar con cafés junto a empresarios o compañeros de la política.

Yeza cree que Ritondo y Diego Santilli son hombres que pueden pelear por la Gobernación dentro de dos años por su origen PRO y el fuerte vínculo que han construido con el Gobierno nacional. Critica duramente a Axel Kicillof , a quien, “en seis años” no le encuentra “una sola cosa para contarle a la ciudadanía”.

—No, no. Es una temporada muy buena y agradable. Nada está diseñado para funcionar al 100%, así nada funciona, al 100 se colapsa todo: la cafetería, el combustible, el sector gastronómico… al 80% es muy agradable. Pinamar tiene el objetivo de que el turista quiera volver, que tenga una linda experiencia, poder darle todos los años ofertas nuevas, cosa que no pasa en otros destinos.

—¿Cómo quedó la relación del PRO con La Libertad Avanza?

—Hubo un pico de tensión por lo de la AGN, pero en general mantenemos nuestra idea de la importancia de sostener el rumbo económico, el equilibrio fiscal, el orden público. Ahora se viene la etapa de reformas.

—¿Qué rol cumple Macri en el PRO?

—Hablé con Mauricio hace una semana y media, conversamos sobre el balance del año… La relación con Ritondo es diaria, regular, lo mismo con Jorge Macri. El partido funciona con normalidad.

RITONDO YEZA.jpg Cristian Ritondo y Martín Yeza.

Un candidato a presidente amarillo

Durante el año, Yeza vive de lunes a jueves en CABA y de viernes a domingos en Pinamar, salvo excepciones. Trata de estar los fines de semana con su esposa y sus hijos de cinco y tres años, mientras se prepara para escribir su segundo libro: el año pasado presentó “El quinto poder”. El exintendente no elude la consulta sobre la discusión 2027.

—¿El PRO debe poner candidato a presidente?

—Tenemos mucha gente convencida de lo que hay que hacer, pero la cultura interna es que nadie pida la 10. A mí me gustaría que el PRO tenga candidato a presidente, más allá de que una candidatura es la representación de una idea. Si después hay alianzas o PASO, es parte de la dinámica electoral, pero sería bueno que el PRO tuviera su propuesta política.

—¿Lo mismo en Buenos Aires?

—La diferencia es que no tenés ballotage. Alguien saca medio punto y gana o pierde. En 2023 fuimos divididos y perdimos, juntos ganábamos. En la provincia, mínimo, hay que pensar en una PASO. Idealmente con una candidatura única y si no, pensar en una interna como buena herramienta para ordenar.

MACRI- YEZA.jpg Martín Yeza y Mauricio Macri.

Buenos Aires 2027

—¿Quién puede ser candidato a gobernador del PRO?

—Santilli tiene una doble virtud: tiene origen e historia en el PRO y ha construido confianza con LLA. Ritondo lo mismo, tienen esas virtudes, bancaron en momentos difíciles del Gobierno siendo parte del sostén.

—¿Qué evaluación hace de la gestión de Axel Kicillof?

—Tiene seis años en la gestión y nadie me puede decir una cosa concreta que grafique quién es como gobernador. No tiene una sola cosa para contarle a la ciudadanía, como para validar su candidatura a presidente.

—¿Nada?

—En los asuntos centrales, salud, educación y seguridad, estamos peor. Me resulta extraño entender cómo una persona con esas características busca una candidatura. Malas estatizaciones de empresas argentinas con juicios millonarios, cultor de la emisión monetaria. Con el MDF sigue sosteniendo que cada problema tiene que tener un derecho porque todas las soluciones las tiene que dar el Estado con más gasto. Esos modelos colapsan.