BUENOS AIRES | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Martín Yeza: "Me gustaría que el PRO tuviera candidato a presidente en 2027"

El diputado macrista agita el amarillo. Además, propone a Ritondo y Santilli para la gobernación de Buenos Aires. Pico de tensión con LLA y palazo a Kicillof.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Martín Yeza, diputado PRO.

Martín Yeza, diputado PRO.

Martín Yeza pasa los días de enero entre algunas reuniones en el Congreso y vacaciones en Pinamar, el municipio que gobernó entre 2015 y 2023. Es un hombre PRO puro, alineado a la estructura que comandan Mauricio Macri a nivel nacional y Cristian Ritondo en Buenos Aires, que quiere que su partido tenga candidato a presidente en 2027.

Notas Relacionadas
Daniel Menéndez: El PJ bonaerense lo tiene que presidir alguien que apoye el liderazgo de Axel Kicillof
BUENOS AIRES | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Daniel Menéndez, entre el liderazgo de Kicillof y el alerta por la eclosión de conflictos sociales

Por  Macarena Ramírez

En diálogo con Letra P, se confiesa fanático de Game of Thrones (está viendo la serie por octava vez) y cuenta que lee "David y Goliat", de Malcom Gladwell. El diputado, que conoce bien el termómetro de las temporadas de verano, afirma que la costa bonaerense transita una “muy buena y agradable”, en la que combina su tiempo familiar con cafés junto a empresarios o compañeros de la política.

Yeza cree que Ritondo y Diego Santilli son hombres que pueden pelear por la Gobernación dentro de dos años por su origen PRO y el fuerte vínculo que han construido con el Gobierno nacional. Critica duramente a Axel Kicillof, a quien, “en seis años” no le encuentra “una sola cosa para contarle a la ciudadanía”.

Martín Yeza Martín Yeza
Martín Yeza.

Martín Yeza.

El “pico de tensión” con La Libertad Avanza

—¿Se siente la crisis en la temporada de la costa?

—No, no. Es una temporada muy buena y agradable. Nada está diseñado para funcionar al 100%, así nada funciona, al 100 se colapsa todo: la cafetería, el combustible, el sector gastronómico… al 80% es muy agradable. Pinamar tiene el objetivo de que el turista quiera volver, que tenga una linda experiencia, poder darle todos los años ofertas nuevas, cosa que no pasa en otros destinos.

—¿Cómo quedó la relación del PRO con La Libertad Avanza?

—Hubo un pico de tensión por lo de la AGN, pero en general mantenemos nuestra idea de la importancia de sostener el rumbo económico, el equilibrio fiscal, el orden público. Ahora se viene la etapa de reformas.

—¿Qué rol cumple Macri en el PRO?

—Hablé con Mauricio hace una semana y media, conversamos sobre el balance del año… La relación con Ritondo es diaria, regular, lo mismo con Jorge Macri. El partido funciona con normalidad.

RITONDO YEZA.jpg
Cristian Ritondo y Martín Yeza.

Cristian Ritondo y Martín Yeza.

Un candidato a presidente amarillo

Durante el año, Yeza vive de lunes a jueves en CABA y de viernes a domingos en Pinamar, salvo excepciones. Trata de estar los fines de semana con su esposa y sus hijos de cinco y tres años, mientras se prepara para escribir su segundo libro: el año pasado presentó “El quinto poder”. El exintendente no elude la consulta sobre la discusión 2027.

—¿El PRO debe poner candidato a presidente?

—Tenemos mucha gente convencida de lo que hay que hacer, pero la cultura interna es que nadie pida la 10. A mí me gustaría que el PRO tenga candidato a presidente, más allá de que una candidatura es la representación de una idea. Si después hay alianzas o PASO, es parte de la dinámica electoral, pero sería bueno que el PRO tuviera su propuesta política.

—¿Lo mismo en Buenos Aires?

—La diferencia es que no tenés ballotage. Alguien saca medio punto y gana o pierde. En 2023 fuimos divididos y perdimos, juntos ganábamos. En la provincia, mínimo, hay que pensar en una PASO. Idealmente con una candidatura única y si no, pensar en una interna como buena herramienta para ordenar.

MACRI- YEZA.jpg
Martín Yeza y Mauricio Macri.

Martín Yeza y Mauricio Macri.

Buenos Aires 2027

—¿Quién puede ser candidato a gobernador del PRO?

—Santilli tiene una doble virtud: tiene origen e historia en el PRO y ha construido confianza con LLA. Ritondo lo mismo, tienen esas virtudes, bancaron en momentos difíciles del Gobierno siendo parte del sostén.

—¿Qué evaluación hace de la gestión de Axel Kicillof?

—Tiene seis años en la gestión y nadie me puede decir una cosa concreta que grafique quién es como gobernador. No tiene una sola cosa para contarle a la ciudadanía, como para validar su candidatura a presidente.

—¿Nada?

—En los asuntos centrales, salud, educación y seguridad, estamos peor. Me resulta extraño entender cómo una persona con esas características busca una candidatura. Malas estatizaciones de empresas argentinas con juicios millonarios, cultor de la emisión monetaria. Con el MDF sigue sosteniendo que cada problema tiene que tener un derecho porque todas las soluciones las tiene que dar el Estado con más gasto. Esos modelos colapsan.

Temas
Notas Relacionadas
Gustavo Pulti
BUENOS AIRES | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Pulti: "Kicillof es el mejor modelo alternativo a Milei"

El marplatense levanta la bandera del MDF en Mar del Plata, pero no descarta la unidad del peronismo. Sueña con un frente anti-Milei para retener la provincia.
El Presidente Javier Milei y 17 gobernadores, mimos y cero hostilidad en el primer encuentro tras las elecciones.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: gobernadores hacen cuentas por Ganancias mientras esperan al enviado Santilli

El proyecto propone una rebaja en el impuesto y afecta fondos coparticipables. Los informes del peronismo y las charlas con la CGT.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Martín Yeza, diputado PRO.
BUENOS AIRES | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Yeza: "Me gustaría que el PRO tuviera candidato a presidente en 2027"

Por  Juan Rubinacci
Daniel Menéndez: El PJ bonaerense lo tiene que presidir alguien que apoye el liderazgo de Axel Kicillof
BUENOS AIRES | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Daniel Menéndez, entre el liderazgo de Kicillof y el alerta por la eclosión de conflictos sociales

Por  Macarena Ramírez
Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe, haciendo un asado en sus vacaciones en Venado Tuerto.
SANTA FE | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Lisandro Enrico: "No cumplir la palabra parece ser un problema del gobierno de Milei"

Por  Lucio Di Giuseppe
Gustavo Pulti
BUENOS AIRES | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Pulti: "Kicillof es el mejor modelo alternativo a Milei"

Por  Juan Rubinacci