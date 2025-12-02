La Pampa: el sindicato docente patea el tablero y pone bajo fuego a una ministra de Ziliotto

El gremio docente mayoritario de La Pampa picanteó a fondo su relación con el gobierno de Sergio Ziliotto y, en una derivación inesperada de la frustrada negociación paritaria, este jueves paralizará la actividad en las escuelas provinciales. Todo, en el marco de un enfrentamiento de tono inédito con la ministra de Educación , Marcela Feuerschvenger .

La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa) agrupa a la enorme mayoría de la docencia y está alineada a la CTERA en el nivel nacional. Desde hace tiempo tiene buena onda con el gobierno peronista de La Pampa, pero algo se rompió. Ya hubo un par de avisos en ese sentido, el año pasado y a mediados de este 2025 .

El vínculo armónico con el oficialismo le genera a la conducción sindical cuestionamientos internos que se volvieron cada vez más pesados, hasta poner en riesgo su continuidad. Este lunes, en la previa del paro, se generó una confrontación inédita con la ministra del área, que acusó al sindicato de "cerrar la paritaria" y recibió severos dardazos como respuesta.

La disputa a cielo abierto entre la ministra y el gremio termina con años de armonía y rumbos cercanos. Feuerschvenger le echó la culpa a UTELPa de la negociación frustrada y el gremio no tardó en salir con los tapones de punta contra la funcionaria, como no lo había hecho nunca antes.

A la ministra le tocó bailar con la más fea ya que asumió como ministra en diciembre de 2023, en medio de la crisis que se profundizó con los recortes de Javier Milei . Antes integraba el gabinete en otros lugares, pero le tocó hacerse cargo del período de achicamiento y la política motorizada por el "no hay plata"del Presidente.

feuers La ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, asumió en su cargo en diciembre de 2023: le tocó bailar con la más fea.

“El ministerio llegó sin una sola propuesta”, reprochó el sindicato cuya secretaria general es Rosana Gugliara. UTELPa acusó a la cartera de dilatar la negociación para el período en que las escuelas ya no estén en funcionamiento. “Llegó tarde, sin propuesta, sin respuestas y sin voluntad de dar soluciones antes de fin de año", acusó el gremio y tiró de la cuerda.

"La docencia pampeana exige respeto, información clara y una negociación real, no maniobras dilatorias ni acusaciones que buscan desviar la atención de la falta de gestión", añadió el documento sindical que marcó la explosión.

El sindicato por su lado, el resto de los gremios por otro

El resto de los gremios estatales, agrupados en la intersindical que nuclea a diversos sectores de la administración pública, sigue negociando ante idéntica oferta por parte del gobierno de Ziliotto. UTELPa y la Intersindical hace años que transitan caminos diferentes, en algún tiempo incluso encontrados. En ese grupo están ATE y trabajadores viales, los legislativos, Luz y Fuerza, los judiciales, los trabajadores de Salud y Obras Sanitarias.

La paritaria pampeana es una de las pocas en el país que ha respetado el incremento salarial atado al índice inflacionario oficial. También se volvieron un clásico las cláusulas gatillo automáticas.

Pero la nueva negociación paritaria se da en un inevitable marco de ajuste. El gobierno ya avisó que en 2025 no habrá nuevas incorporaciones a la planta permanente y, por la deuda que la Casa Rosada tiene con La Pampa, la billetera de la Provincia siente el impacto.

El fondo anticíclico que se generó durante distintas gestiones está menguando y el ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld también hace malabares para buscar fondos porque a raíz de la caída de la actividad económica también cae la recaudación.

La crisis en el gremio de trabajadores de la Educación

La foto que hoy muestra el conflicto entre UTELPa y el gobierno de Ziliotto es una película que comenzó con chisporroteos y pequeños encontronazos, pero que sobre todo fue creando un caldo de cultivo entre las bases docentes, también en las redes sociales.

utelpa_ladag (1) La UTELPa es el gremio que agrupa a la enorme mayoría de la docencia: este jueves va al paro. FOTO: www.radiokermes.com

Los grupos de docentes pusieron bajo la lupa a la conducción, a tono con la ola violeta nacional y en consonancia con el clima anti-sindical que se genera desde distintos espacios y por diversas circunstancias.

En el caso de la docencia pampeana, puntualmente, UTELPa quedó en el foco por su respaldo a las políticas públicas del anterior gobierno nacional y por un alineamiento con la Provincia, a partir de que las negociaciones paritarias sucesivas, en los últimos años, le permitieron al sector ser uno de los mejores pagos del país y acumular algunos otros derechos laborales reconocidos.

El cambio de clima afectó también al gremio docente local. Crecieron, primero en silencio y después de modo visible, los autodenominados sectores autoconvocados, que desde la docencia, pero por afuera del gremio, empezaron a hacer sonar planteos que no parecían prioridad para la UTELPa, desde cuestiones de violencia en los colegios hasta la situación de las escuelas hogares o de jornada completa.

Otros gremios y una disputa judicializada en La Pampa

Hubo un notable crecimiento en la representación de esos espacios. UTELPa vio además cómo aparecieron y se fortalecieron gremios creados a sus márgenes: el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SITEP) alcanzó visibilidad y solidez, después apareció el Sindicato Docente de Escuelas Rurales, en ambos casos con un posicionamiento crítico hacia la UTELPa, hegemonizado en su conducción por la Lista Celeste y Violeta.

docentes_autoconvocadas_ladag La docencia autoconvocada creció al margen del gremio UTELPa en los últimos años. FOTO: www.radiokermes.com

La aparición de una lista opositora dentro del propio sindicato modificó la escena y en septiembre de 2022 se generó un episodio que aún hoy es una marca. La elección por la seccional Capital, de Santa Rosa, fue pareja y terminó entre suspicacias. La oposición agrupada en la Lista Rosa y Verde denunció fraude y agitó sospechas.

Esa situación se judicializó y recién fue saldada en julio de este año, cuando el Poder Judicial pampeano, tras un larguísimo proceso, determinó que no había existido delito y permitió la asunción de las autoridades oficialistas. Pero el episodio dejó una huella y generó consecuencias en la legitimidad de la representación.

Una derrota y el reposicionamiento ante el gobierno de Ziliotto

La conducción de UTELPa está golpeada por todo ese proceso. Una elección menor, pero importante fronteras adentro, fue la gota que colmó el vaso, la lista oficialista perdió de modo impensado la votación para la representación en tribunales de Clasificación y Disciplina y consejos consultivos.

roxana_gugliara_ladag_abril2024 Rosana Gugliara es la secretaria general de la UTELPa, ahora en pie de guerra con el gobierno de Ziliotto. FOTO: www.radiokermes.com

En ese caso, votan también personas no afiliadas, pero es la primera vez que ocurre que un sector que no esté vinculado a la conducción de UTELPa obtiene esa representación. El resultado terminó de encender las alarmas en la jerarquía sindical, que cuando comenzó la negociación paritaria eligió otro posicionamiento.

Por eso mismo se convocó a un congreso provincial que, incluso antes de que comenzara el diálogo con el gobierno, planteó que si no había respuestas positivas a las demandas, la respuesta tenía que ser un paro. Y así ocurrió.