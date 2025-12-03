La Pampa: la lista de reclamos que Sergio Ziliotto lleva a su primer cara a cara con Diego Santilli

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, vuelve a la Casa Rosada: el viernes tiene un cara a cara con Diego Santilli.

Sergio Ziliotto llevará un decálogo de reclamos a su reunión con Diego Santilli, con quien este viernes se verá por primera vez cara a cara. Fondos para la caja de jubilaciones, obra pública, vivienda, rutas y zona fría son algunas de las exigencias que el gobernador de La Pampa pondrá sobre la mesa del ministro del Interior.

El gobierno libertario considerque Ziliotto es uno de los peronistas con los que puede diálogar . Por eso, pese a que ninguneó el Pacto de Mayo e insiste en su posición de “resistencia”, el presidente Javier Milei lo invitó a la reunión que armó luego de las elecciones en la Casa Rosada . Ahora Santilli lo tuvo en cuenta, aunque en un tono muy diferente al que sostiene con los “compañeros dialoguistas”.

El mandatario se golpea el pecho con algunas buenas tradiciones del peronismo pampeano, como la de gobernar una provincia que no tiene déficit que cultiva históricamente presupuestos equilibrados y está desendeuda. Se sumó al Plan Canje primero que nadie , y con hoja de ruta aprobada como casi ninguna otra provincia en el país, insiste con que la Nación le debe unos $450.000 millones.

La principal demanda del gobierno pampeano es por el déficit previsional. Se trata del ítem que más recarga la deuda que tiene la gestión libertaria con la provincia. La legitimidad del reclamo ya fue admitida por la gestión libertaria , incluso en la audiencia que se generó a pedido de la Corte Suprema de Justicia .

El total de esa deuda, calculan en el equipo del gobernador, es de unos $350.000 millones. Tras el reconocimiento del gobierno de Milei, y a partir de los antecedentes que generaron los trámites con otras provincias, lo que queda definir es el cálculo de intereses, la forma de pago y el plazo para saldar esa acreencia.

La Pampa espera que, de modo similar a la resolución del tema con Córdoba o Entre Ríos, haya un desembolso importante en el inicio del año que viene: la provincia aspira, de mínimo, a garantizarse unos $40.000 millones, al menos en cuotas mensuales, que significarían un alivio sensible para su día a día.

La próxima audiencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia será el jueves 11 de diciembre y la expectativa es que ese día aparezca una propuesta concreta con números contantes y sonantes. El ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, confirmó con cautela que hay avances en la negociación, pero hace falta un cierre.

La obra pública abandonada por Javier Milei

En el segundo lugar del ranking de reclamos aparecen situaciones vinculadas con la obra pública, divididas en tres puntos.

La Pampa reclama deudas por obras públicas iniciadas por Nación y que el gobierno de Ziliotto culminó con su propia billetera tras el abandono del gobierno libertario. Se trata de un monto aproximado a los $90.000 millones, ejecutados desde áreas diversas como la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda y la Administración Provincial del Agua.

En el último encuentro del Comité Ejecutivo Ampliado del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (CIMOP), en septiembre, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, le puso la cifra de $86.000 millones a esa deuda.

Viviendas del ProCreAr y rutas nacionales

Un segundo punto dentro del ítem de la obra pública está vinculado directamente a Vivienda, en especial a las casas de un desarrollo urbanístico del ProCreAr que también quedó a medio hacer.

La Pampa pretende que el gobierno nacional le traspase formalmente esa obra, con los fondos correspondientes para culminar las 636 casas que se construyen en las tres principales ciudades, la capital Santa Rosa, la norteña General Pico y Toay.

El tercer punto comprende a las rutas nacionales. La administración pampeana quiere que Nación se haga cargo de la reparación de unos 600 kilómetros de distintas arterias que cruzan la provincia. También plantea la posibilidad de un traspaso de esas trazas, atado a los recursos necesarios.

La única obra reactivada por Nación es la de la Ruta 151, a partir de siniestros viales fatales de alto impacto y de un fallo judicial que obligó al Gobierno. Esa reparación, en la zona que comunica la pampeana 25 de Mayo con Catriel, en Río Negro, figura en el Presupuesto 2026, pero de modo superficial.

El ministro Intronati espera poder lograr algún avance en el primer encuentro que tiene agendado con el secretario de Transporte, Luis Pierrini.

A La Pampa se le suma otro problema: el abandono de las rutas nacionales genera altísima circulación por carreteras provinciales, algunas muy saturadas y dañadas, como la sureña Ruta 1 que conduce a Vaca Muerta, atravesada diariamente por unos mil camiones.

Gas, Patagonia y docentes

En la provincia miran de reojo que el proyecto de Presupuesto 2026 pretende voltear otra vez el subsidio al gas por zona fría. Eso ya se intentó durante otras gestiones y nunca pudo concretarse, pero la administración libertaria va por todo.

Ziliotto sumará en su encuentro con Santilli alguna referencia a la pelea que en el Congreso ya viene dando el diputado Ariel Rauschenberger.

El decálogo de reclamos pampeanos incluye los fondos correspondientes al Incentivo Docente, que se dejó de cobrar después de que el gobierno provincial se hiciera cargo de los primeros tramos que fueron rebanados.

Género, acueducto del Norte y ATN

También es notable el abandono de programas vinculados con políticas de género y se exige la transferencia de equipamiento de Salud comprometido para que funcione en el Hospital René Favaloro, el principal de la provincia, instalado en la capital.

Otro ítem refiere al Acueducto del Río Colorado. Si bien aparece en el Presupuesto nacional, la partida es irrisoria. Esa obra es fundamental para garantizar el agua en localidades del norte provincial, entre ellas General Pico, Eduardo Castex y Winifreda.

La Pampa reclama además un reparto criterioso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La provincia denuncia que hay fondos que le son retenidos de manera discriminatoria.