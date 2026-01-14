Daniel Menéndez, entre el liderazgo de Axel Kicillof y el alerta por la eclosión de conflictos sociales

Mientras lee "M. El Hijo del Siglo", la novela-documental de Antonio Scurati que relata el ascenso al poder de Benito Mussolini, Daniel Menéndez , subsecretario de Economía Popular de Buenos Aires, asegura que la etapa por venir está dada por la construcción de la alternativa nacional a Javier Milei , liderada por Axel Kicillof , de cara a la discusión 2027 .

Menéndez, que también conduce la organización Barrios de Pie , está tan atento a la lectura de la novela que supo ser un suceso de ventas sobre el horror del fascismo, como por los "conflictos sociales y económicos por desempleo y pérdida de salario" que, prevé, pueden acontecer en el país, producto de las políticas modelo "motosierra". En ese sentido, "estamos alertas”, dice.

Después de una semana de vacaciones que compartió con sus hijas en la Costa Atlántica, donde también leyó "La llorería", de Martín Sivak , el dirigente social sigue los movimientos que va marcando Kicillof. Asegura que el PJ bonaerense, que cambiará sus autoridades el próximo 15 de marzo, tiene estar conducido por alguien apoye el liderazgo del gobernador.

La etapa que viene tiene que ver con la construcción de una alternativa nacional que exprese a un sector importante de la Argentina productiva, de las víctimas de este modelo económico, y en ese sentido, fortalecer el armado político para ofrecerle a nuestro pueblo esa alternativa.

Axel Kicillof y Daniel Menendez

¿Cómo se hará?

Bajo el liderazgo de Axel y de cara a un programa que subsane el daño que está causando este modelo. Hay un proceso que está viviéndose que augura un final que va a terminar mal para la mayoría de nuestro pueblo, y hay una vacancia ahí de una alternativa. Es el desafío que tenemos como parte del equipo del gobernador y tiene que ver con nacionalizar una alternativa. El Movimiento Derecho al Futuro se conformó para fortalecer la gestión del gobernador frente al ataque de Milei, y superadas las dudas de compañeros y compañeras respecto al liderazgo de Axel, hoy tenemos que ir por ofrecerle a nuestro pueblo una salida al daño que este gobierno está generando.

¿Cómo cree que tienen resolverse las diferencias internas en el peronismo?

Hay un elemento clave en la resolución de la discusión al interior del peronismo que es el liderazgo del gobernador de la provincia sobre el Partido Justicialista. Ahí hay un elemento clave con lo que vamos a trabajar y me parece que más allá de las formas, si es a través de un acuerdo, si es a través de internas partidarias, hay que fortalecer al principal capital que tiene hoy el peronismo en la provincia de Buenos Aires que, sin dudas, es el gobernador. Hay que hacerlo con amplitud, con generosidad de todos los espacios, pero me parece que la premisa tiene que ser validar un liderazgo que expresa la esperanza de la mayoría de nuestro pueblo.

El PJ bonaerense para Axel Kicillof

¿Lo que está planteando es que el PJ bonaerense debería presidirlo una figura que apoye el liderazgo de Kicillof?

No tengo duda. Es lo mejor para construir una alternativa, para ordenar al peronismo de cara al futuro, sin dejar de expresar la totalidad y sintetizar diferentes miradas. Hoy es central otorgarle al gobernador la herramienta de liderazgo que se ganó de cara a la sociedad, de cara a los partidarios justicialistas, de cara al peronismo y de cara al futuro; obviamente, sin dejar de ver que el PJ tiene distintas miradas, que es un movimiento amplio, que tienen que estar contenidas todas las expresiones. El liderazgo de Axel va a tener la capacidad de sintetizar esas miradas. Sería absurdo no reconocer que hay un gobernador, que hay un dirigente que sintetiza la voluntad de la enorme mayoría del campo popular y me parece que eso es necesario ponerlo en valor.

¿Cree que se puede llegar a esa lista de unidad o termina dirimiéndose en una interna?

En estos estos días, de reuniones, debate, discusiones, habrá que trabajar para los distintos escenarios, pero me parece que que el objetivo político debiera ser que la estructura partidaria del PJ de la provincia de Buenos Aires aporte a un desarrollo que permita ofrecerle a la sociedad de la provincia de Buenos Aires una alternativa al gobierno de Milei.

Daniel Menendez y Andres Larroque

También habrá que definir la conducción partidaria en los 135 municipios, como dirigente territorial de Tres de Febrero ¿cómo ve esa discusión?

Creo que se va a ir acomodando. Me parece que alguna expresión del peronismo va a requerir renovaciones, contener a otras sectores... Eso es lo que se debería ir encaminando esta semana.

Alerta por empleo y salarios

Desde su cargo en el gabinete bonaerense y su trabajo territorial con Barrios de Pie, ¿cómo ve la situación social y económica de la provincia?

Va a estar cruzada por mucha dificultad vinculada con el empleo. Hay un modelo económico que expresa Milei que no cierra. Pensar que la solución al problema de empleo va ser que la mayoría de nuestra sociedad esté pedaleando por lo que consuman los sectores medios, medios-altos, es algo que no resiste socialmente, ni algo que la sociedad vaya a validar. Hace falta otra política productiva, que es lo principal que va a cruzar las dificultades sociales que vamos a vivir, una presión sobre el empleo y sobre un salario que va a seguir a la baja, y todo eso va a generar una presión social que ya viene difícil y que nos pone en alerta.