Los jinetes de las Fuerzas del Cielo de Entre Ríos llegaron hasta la Quinta de Olivos

Javier Milei recibió el miércoles en la Quinta de Olivos a representantes de Las Fuerzas del Cielo de Entre Ríos.

Las Fuerzas del Cielo de Entre Ríos tuvieron en Diamante un despliegue terrenal que los terminó depositando este miércoles en las puertas de la Quinta de Olivos . Javier Milei los convocó para respaldar a la agrupación, luego de que las autoridades violetas locales desconocieran públicamente la pertenencia de ese grupo a La Libertad Avanza .

La interna partidaria oficialista sumó un capítulo insólito tras la participación de los jinetes y amazonas violetas en el 54 Festival Nacional de Jineteada y Folclore , que tuvo lugar el último fin de semana en la ciudad entrerriana. Como contó Letra P en exclusiva , Las Fuerzas del Cielo lograron un protagonismo inédito en las calles. Esa exposición desató el rechazo de la conducción partidaria local, que emitió un comunicado asegurando que las personas que desfilaron no formaban parte de LLA .

Luego de que un grupo de militantes participara del desfile con estandartes y banderas de Las Fuerzas del Cielo, el presidente de la departamental Diamante de La Libertad Avanza publicó un escueto comunicado. En el texto, Sergio Jacobi sostuvo que “las personas nombradas Fuerzas del cielo no son parte de LLAER” y pidió que “ante cualquier consulta, se refieran a las autoridades del departamento Diamante”.

Letra P se comunicó con Jacobi, quien ratificó su posicionamiento y aseguró que ninguno de los integrantes del espacio que comanda el Gordo Dan están afiliados al partido. “La Carta Orgánica partidaria no avala agrupaciones internas, estas personas están trabajando en contra del partido y no reconocen nuestras autoridades”, sostuvo.

El dirigente confirmó que su postura pública estuvo avalada por el presidente del partido en la provincia, el diputado Roque Fleitas . “No puedo permitir que usen el nombre del partido al cual no respetan, al cual no pidieron permiso ni aval. Cuando mencionan a LLA , ahí reacciono”, apuntó.

WhatsApp Image 2026-01-13 at 21.50.10

En la misma línea dijo que “no comprende” todavía muy bien por qué el Presidente respalda a esa agrupación. “La presidente del partido es Karina Milei. Javier puede no saber los trasfondos de lo que pasa en los territorios, pero con el tiempo eso va a ir depurándose”, afirmó.

Jacobi aseguró que su postura es compartida por los otros presidentes departamentales. “No los aceptamos porque tienen ideas muy fascistas, que ellos son los puros, que son la fuerza pretoriana. La mayoría de nosotros, que no venimos de la política, estamos acá porque queremos una revolución, pero de ideas, no de armas ni de violencia ni de atacar”, señaló en diálogo con este medio.

Las Fuerzas del Cielo en la Quinta de Olivos

La publicación del comunicado de LLA Diamante llegó a oídos del Presidente, quien convocó este miércoles a referentes locales de las Fuerzas del Cielo. Dos representantes de Entre Ríos se reunieron con el mandatario en Olivos. Cristian Centurión de Concordia y José Dopazo de Diamante estuvieron junto a Agustín Romo y Lucas "Sagaz" Luna, integrantes de la conducción nacional del espacio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/centuarg/status/2011601094783504515&partner=&hide_thread=false Arrancamos muy bien el año, días después de la jineteada de Diamante tuvimos el privilegio de ser recibidos en la Quinta de Olivos por el mejor presidente de la historia @JMilei



Ave Miller pic.twitter.com/Bzj23vV54e — Cristian Nahuel Centurion (@centuarg) January 15, 2026

En el desfile de Diamante había participado el Gordo Pablo, otro referente nacional e influencer con participación en el streaming de Carajo. Para el desfile, fue el Gordo Dan quien autorizó el envío de los estandartes violetas a la provincia.

El encuentro con Milei duró una hora y media y, según supo Letra P, el líder libertario ensayó una suerte de clase política ad hoc. El anfitrión les ofreció agua a sus invitados, hizo algún comentario sobre la experiencia de la jineteada en Diamante y se dedicó a hablarles de liberalismo. Los recibió solo y con el ya emblemático mameluco de YPF.