Gisela Scaglia: "El PRO no ha sabido defender los proyectos que venían del interior"

La Cámara de Diputados no es un ámbito nuevo para Gisela Scaglia , aunque reconoce que es un lugar “duro en el trato”. Acomodada en su rol de presidenta del bloque de Provincias Unidas , la exvicegobernadora de Santa Fe insiste en invitar al PRO al espacio. Con la mira puesta en 2027, avisa: quiere la reelección de Maximiliano Pullaro .

La galvense atiende a Letra P en los días previos a sus vacaciones. Aún se reparte entre su Gálvez natal, Santa Fe y Buenos Aires. La resaca laboral de un año legislativo que terminó muy tarde se extiende por estos días. El panorama de 2026 no augura tranquilidad: ya está en agenda, puesta por el gobierno de Javier Milei , la reforma laboral. “Vamos a ser muy objetivos”, avisa una Scaglia conforme por los primeros pasos que ha dado el espacio liderado por Pullaro, Ignacio Torres y Martín Llaryora

—La idea de Provincias Unidas era armar un bloque para obligar al gobierno a sentarse a negociar con los gobernadores . ¿Se está logrando?

—El objetivo era armar un bloque para plantear una alternativa en la Argentina. No queremos obligar a nadie sino darle sensatez y discusión política a un Congreso al que hoy le falta mucho. Fue muy interesante lo que planteamos en las últimas discusiones: tuvimos un dictamen propio para presupuesto, teníamos una discusión para dar sobre inocencia fiscal. Ahora vamos a ser muy objetivos en la discusión de la reforma laboral y vamos a presentar alternativas en temas que nos ocupan y nos preocupan.

—Ojalá. Es necesario construir en espejo lo que tenemos en Diputados. Sería muy importante. No sé cuánto se va a poder avanzar. Donde hay más senadores es en la UCR y ahí hay un trabajo que le tocará a Leonel Chiarella.

La vicegobernación que no se abandona

—¿Fue difícil dejar la vicegobernación y aceptar ser candidata y presidenta del bloque?

—A mí me gustó mucho ser vicegobernadora, fue un honor. Me costó dejar ese lugar para ir a un ámbito que sabía de qué se trataba, pero que es duro en términos de trato. Para discutir ciertos temas hay que poner buenos jugadores en la cancha y eso tuvo que ver en la decisión de Unidos de que yo encabezara la lista. Voy a seguir haciendo lo que hacía: recorriendo la provincia, estando cerca, trabajando con los intendentes, con la gente y con las instituciones. Soy diputada, pero en el ejercicio sigo trabajando de vicegobernadora.

Scaglia3 La buena onda con el campo, una de los activos de Gisela Scaglia.

La polémica del PRO

—Se la criticó por no ir al bloque del PRO. ¿Cree seria la amenaza de intervenir el partido en Santa Fe?

—Hablaría muy mal del PRO si quisieran intervenir un partido que está ordenado y que viene trabajando bien sólo por no integrar un bloque. Hay un gobernador y varios diputados que estamos diciendo que hay otro camino para construir una alternativa que se pare en la discusión desde un lugar más sensato y sin fanatismos. El PRO no quiere entender nuestra mirada, pero cuando uno lo habla con la gran mayoría de los que venimos del interior tenemos la misma percepción.

—¿Entonces el PRO debería ir completo a Provincias Unidas?

—O dar libertad de acción. ¿Diego Santilli va a ser más o menos PRO por ser ministro de un gobierno de La Libertad Avanza? Para mí sigue siendo un dirigente del PRO, formado en el PRO y con ideas del PRO. Gisela Scaglia sigue siendo la misma persona con las mismas ideas, valores y objetivos. Y así te podría listar a un montón de personas. No es que porque están en un bloque piensan de una manera diferente.

—¿Qué te aleja del bloque del PRO?

—Que no ha sabido defender los proyectos que venían desde el interior, que ha votado leyes a libro cerrado sin pensar que esas leyes podrían impactar en los proyectos que se estaban consolidando en el interior o que ya estaban gobernando en el interior.

La reforma electoral de Santa Fe

—¿Es necesaria una reforma electoral en Santa Fe?

—Para mí es necesario aunar calendarios provinciales y no llevar a la gente a votar tantas veces. Lo bueno de nuestra Constitución es que establece principios, pero habilita a que la ley se discuta. Es interesante lo de la Cámara de Diputados y su composición, y eso también requiere una reforma de cómo se eligen esos diputados. Y, por otro lado, personalmente creo que habría que revisar -después de la experiencia nacional- nuestra boleta única. No saldría del sistema, pero podríamos corregirlo.

Scaglia2 Gisela Scaglia junto a su mascota.

—¿Te referís a unificar categorías en una misma boleta?

—Fue fácil para el elector, fue un sistema amigable. Santa Fe tuvo esa discusión sobre si nuestro sistema rompía los proyectos políticos. Hay sistemas que permiten votar a todo un proyecto si uno quiere y son interesantes. Habilitar la discusión me parece interesante.

—¿Y las PASO? ¿Hay que sostenerlas?

—Sí. Lo pienso desde lo que uno construye. Cuando tenés proyectos políticos que tienen diversidad de partidos, las PASO son el sistema más justo para resolver candidaturas. No lo digo a nivel de gobernación, donde suele haber más acuerdos, sino también intendentes y cargos locales.

La reelección de Maximiliano Pullaro

—Pensando en 2027, ¿el PRO tendrá candidatos propios o listas únicas dentro de Unidos?

—Depende de la categoría. A nadie se le ocurriría tener un candidato a gobernador, eso está claro. El candidato a gobernador es Maxi, él no lo dijo, pero a mí me gustaría que use la cláusula de reelección. Lo voy a apoyar en eso. En otros niveles puede discutirse. El PRO tiene que tener un candidato a intendente de Rosario.

—¿El PRO merece más lugares en el gabinete de Unidos?

—No, estamos muy bien. Tenemos muchos lugares y con muy buenos perfiles, gente que se está destacando mucho. Además, Unidos viene trabajando muy bien eso de no pensar los cambios por partidos políticos, sino por capacidad. Eso me parece lo más sano.