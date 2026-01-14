Festival de Jesús María: Javier Milei le copa el escenario al PJ y lanza su avanzada federal con tropa propia

Tras haber “domado” -según sus términos- a sus opositores en las recientes elecciones legislativas, el presidente Javier Milei , que atraviesa su momento de mayor fortaleza política e imagen pública, llegará este viernes a Córdoba para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María .

Se sumará así al podio en el que ya están Néstor Kirchner (2004) y Mauricio Macri (2026), los únicos presidentes que hasta ahora visitaron esa fiesta gaucha multitudinaria, convertida en los últimos años en escenario popular para el aplausómetro o el rechazo a dirigentes políticos.

Se presume que será una visita exprés ya que el jefe de Estado viajará este sábado a Paraguay para participar del acto de oficialización del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que se desarrollará en Asunción.

Desde LLA dejaron trascender que el Presidente llegará acompañado por el ministro del Interior, Diego Santilli , y probablemente por su influyente hermana Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem . Lo recibirá el referente del mileísmo en Córdoba, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni , llamado a consolidar un alto protagonismo.

Será todo tropa propia libertaria. Al parecer, no habrá lugar para aliados locales como el senador Luis Juez , que avisó que inicia un viaje esa jornada; ni mucho menos para el dirigente radical Rodrigo de Loredo que adelantó su gira para este jueves. Ambos buscan tener apoyo presidencial para disputarle la gobernación al peronismo el año próximo, pero está claro que en ese cometido corren de atrás ante el estacionero mileísta. Karina Milei, arquitecta electoral del oficialismo, impulsa siempre la apuesta por los propios y Bornoroni es uno de ellos.

Se sumarán a la recepción presidencial el intendente local, el radical Federico Zárate, quien ya ha dado muestras de fe libertaria, siguiendo los pasos de su mentor político, el agrodiputado Luis Picat, también exintendente de Jesús María y uno de los primeros radicales en ponerse la peluca y saltar a filas del oficialismo nacional.

bornoroni milei karina córdoba tour Gabriel Bornoroni tendrá un rol central en la gira de Javier Milei por Jesús María

Bornoroni y Picat están en la tarea política de ensanchar las bases de LLA en Córdoba, tentando principalmente a intendentes radicales, para dar pelea electoral en todos los niveles en 2027, privilegiando el armado propio.

Los flashes y la visibilidad mediática que da el Festival son una oportunidad inmejorable para los intendentes y referentes que quieren mostrarse cerca del poder. Por eso es previsible que Jesús María funcione como inicio del besamanos presidencial de los nuevos adherentes libertarios, con el conveniente apadrinamiento de Bornoroni, Picat y también Zárate.

Campaña en Córdoba, entre La Renga y el Chaqueño

Se estima que el Presidente podría estar arribando a Jesús María cerca de la medianoche. Sin que se hayan oficializado aún detalles de la agenda, se descuenta que no habrá contactos ni referencias de ningún tipo del Presidente con el gobernador Martín Llaryora, quien se encuentra de vacaciones y está rotulado como un rival directo, dentro del inestable cuadro opositor del PJ.

En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno, confirmaron a Letra P que el mandatario provincial resolvió extender su licencia por vacaciones unos días más y retornará a la actividad oficial el lunes 19 de enero.

rodio prunotto jesus maría festival Martín Llaryora envió a sus alfiles a caminar el Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Las únicas huellas de relación Nación-Provincia se vieron el pasado domingo, cuando la ministra de Seguridad libertaria, Alejandra Monteoliva, y su par provincial Juan Pablo Quinteros, fueron juntos a la fiesta de gaucha. La seguridad es, sin dudas, la única área donde hay un funcionamiento coordinado entre ambas administraciones.

El Milei que llega a Córdoba lo hará en una versión totalmente renovada. Por empezar, viene con aire ganador, a una de las provincias que más votos le aportó. No es casual que el promocionado Tour de la Gratitud, que prevé desandar varios puntos del país, tenga parada obligada en la tierra del choripán, el cuarteto y el fernet.

La contradicción violeta y el patrullaje de Martín Llaryora

El Presidente nunca fue muy afecto a las recorridas territoriales. Sus campañas y exposición pública siempre privilegiaron la intermediación de las redes sociales. Con aura ganadora, ahora eligió el contacto directo, la masividad, el “baño de pueblo” que antes nunca no estuvo entre sus prioridades.

El contraste es mayor cuando se recuerdan sus furibundas descalificaciones hacia los gobernantes que realizan fiestas populares y las apoyan desde el Estado, lo que para Milei equivale a gasto superfluo y dispendio de fondos públicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCoopCba/status/2008701181745635778&partner=&hide_thread=false Nueva infraestructura eléctrica en el predio del @FestivalJM



Inauguramos junto a la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. la repotenciación del sistema eléctrico del predio del Festival de Doma y Folklore. pic.twitter.com/KVKSlWM2NM — Ministerio de Cooperativas y Mutuales (@MinCoopCba) January 7, 2026

En 2024, el Presidente arremetió contra la realización del Cosquín Rock y tuvo por eso un fuerte cruce con el gobernador Llaryora, que salió a defender la promoción de la cultura y el turismo.

Justamente con ese mismo discurso y para marcar contraste, días atrás desembarcaron en Jesús María los funcionarios provinciales Marcelo Rodio (Cultura), Gustavo Brandán (Cooperativas) y Darío Capitani (Turismo). Este miércoles lo hará Miguel Siciliano (Vinculación). Para la apertura estuvo la vicegobernadora Myrian Prunotto. Las diferencias entre los modelos provincial y nacional se exponen en cada gesto.

Jesús María, un modelo público-privado exitoso

El Festival de Jesús María es la nave insignia de ese formato de colaboración público-privada. Milei lo cuestionó, pero llamativamente ahora usará su escenario y su popularidad para mostrar su nueva cara pública.

Igualmente, el púbico festivalero, masivo y heterogéneo, pero también ligado al mundo del campo y con predominancia juvenil, se descuenta que le dará una cálida recepción.

Es una incógnita qué rol asumirá Milei. Si intentará subir al escenario para potenciar su aire de rockstar y admirador de La Renga o si se plegará a la figura del Chaqueño Palavecino, el cantor popular que agotó la taquilla y será la figura estelar la noche.

Gabriel Bornoroni Martin Menem Jesus MAria Gabriel Bornoroni y Martín Menem en el Festival de Jesús María, enero del 2025.

Hay quienes especulan con un posible ingreso a caballo de ambos al campo de jineteada, pero también hay que recordar el antecedente de reclamos públicos que el cantor y compositor le hizo a Milei por haber eliminado los pagos de fiestas privadas a Sadaic.

Tampoco se descarta que el Presidente intente ingresar a cara descubierta y sin filtros junto al público, posibilidad que es objetada desde su área de seguridad, o bien que se sume al palco de los relatores de doma, lugar donde se ubicó en su momento Macri y hasta se animó a improvisar una mini payada que quedó trunca. También estuvo allí la vicepresidenta Victoria Villarruel, en sus visitas al Festival en 2024 y 2025.

La pregunta que queda flotando es si el festival será el palenque desde donde largue el año electoral que promete la avanzada libertaria sobre las provincias.