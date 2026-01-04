Nicolás Maduro pasó la noche en una cárcel de Nueva York: será juzgado en EE.UU. por narcotráfico y terrorismo

Live Blog Post

El papa León XIV pidió "garantizar la soberanía" de Venezuela tras la captura de Maduro

El papa León XIV manifestó este domingo su "profunda preocupación" por la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y reclamó que se garantice la soberanía del país sudamericano.

Durante el rezo del Ángelus en el Palacio Apostólico, el pontífice afirmó que "el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración" e instó a "superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz". León XIV pidió garantizar "el Estado de Derecho inscrito en la Constitución" y respetar "los derechos humanos y civiles de todos y cada uno".

El Papa también hizo un llamado a trabajar "por construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica" de Venezuela. El Vaticano sigue con particular interés la crisis venezolana, en parte por la presencia del arzobispo venezolano Edgar Peña Parra como número dos de la Secretaría de Estado.