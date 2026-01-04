en vivo MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Nicolás Maduro pasó la noche en una cárcel de Nueva York: será juzgado en EE.UU. por narcotráfico y terrorismo

Un operativo militar de Estados Unidos en Caracas culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados.

Nicolás Maduro, esposado. El presidente venezolano quedó preso en Nueva York tras la operación de secuestro ordenada por Donald Trump.

Nicolás Maduro, esposado. El presidente venezolano quedó preso en Nueva York tras la operación de secuestro ordenada por Donald Trump.

El papa León XIV pidió garantizar la soberanía de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El papa León XIV pidió "garantizar la soberanía" de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

EN VIVO

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados durante la madrugada del sábado en una operación militar sin precedentes de Estados Unidos en Venezuela. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentarán cargos por conspiración para narcotráfico internacional. En esta nota, el minuto a minuto de las novedades sobre la captura del venezolano.

Live Blog Post

El papa León XIV pidió "garantizar la soberanía" de Venezuela tras la captura de Maduro

El papa León XIV manifestó este domingo su "profunda preocupación" por la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y reclamó que se garantice la soberanía del país sudamericano.

Durante el rezo del Ángelus en el Palacio Apostólico, el pontífice afirmó que "el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración" e instó a "superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz". León XIV pidió garantizar "el Estado de Derecho inscrito en la Constitución" y respetar "los derechos humanos y civiles de todos y cada uno".

El Papa también hizo un llamado a trabajar "por construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica" de Venezuela. El Vaticano sigue con particular interés la crisis venezolana, en parte por la presencia del arzobispo venezolano Edgar Peña Parra como número dos de la Secretaría de Estado.

Robert Prevost León XIV
El papa León XIV encara la reforma financiera en el Vaticano

El papa León XIV encara la reforma financiera en el Vaticano

Live Blog Post

Maduro pasó la noche en una cárcel de Nueva York: será juzgado en EE.UU. por narcotráfico y terrorismo

Nicolás Maduro quedó detenido el sábado en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn tras ser trasladado en helicóptero a Manhattan. El presidente venezolano llegó a territorio estadounidense esposado, encapuchado y rodeado de un fuerte operativo de custodia federal que incluyó agentes del FBI y la DEA.

maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una nueva acta de acusación que lo señala por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. La acusación formal detalla que Maduro encabezó un "gobierno corrupto" que permitió el tráfico de hasta 250 toneladas de cocaína anuales hacia Estados Unidos, en colaboración con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2007814563060912573?s=20&partner=&hide_thread=false

Su esposa, Cilia Flores, también fue imputada por primera vez en esta nueva acusación, señalada por aceptar sobornos y participar en la red de narcotráfico. Maduro será procesado ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan durante los próximos días.

Temas
También te puede interesar
Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Milei vs. Lula por Venezuela: celebración del argentino y dura condena del brasileño

"¡Viva la libertad!", festejó uno. Ataque "inaceptable" y "precedente extremadamente peligroso", advirtió el otro.
Axel Kicillof 
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Venezuela agita la grieta argentina: qué dijeron las principales figuras locales sobre el ataque

Javier Milei, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, el PJ y otras importantes figuras y referencias expresaron sus diferencias sobre el ataque de Donald Trump.
Donald Trump en conferencia de prensa tras el ataque a Venezuela.
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Trump promete gobernar Venezuela: ¿nuevo Irak, desplome chavista o guerra civil?

"Vamos a dirigir Venezuela en la transición", dijo el presidente de Estados Unidos. ¿Puede hacerlo? Escenarios: rendición chavista, resistencia o guerra civil.

Notas Relacionadas

Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Milei vs. Lula por Venezuela: celebración del argentino y dura condena del brasileño

Por  Letra P | Periodismo Político
Axel Kicillof 
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Venezuela agita la grieta argentina: qué dijeron las principales figuras locales sobre el ataque

Por  Letra P | Periodismo Político
Donald Trump en conferencia de prensa tras el ataque a Venezuela.
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Trump promete gobernar Venezuela: ¿nuevo Irak, desplome chavista o guerra civil?

Por  Marcelo Falak