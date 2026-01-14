Santa Fe: Omar Perotti lima viejas asperezas en el peronismo, pero les cierra la puerta a Rossi y a Traferri

Omar Perotti volvió a mostrarse en público con frecuencia una vez finalizados el largo proceso electoral de 2025 . Mientras sube el nivel de exposición con actos y encuentros, el exgobernador de Santa Fe mantiene en privado diálogos periódicos con otras tribus del peronismo.

Las conversaciones tienen un límite: el rafaelino le cierra las puertas a la conducción del partido, hoy en manos del grupo de senadores liderado por Armando Traferri y por el sector de Agustín Rossi .

En sus distintas recorridas por la bota reagrupa a su tropa, donde no temen hablar de la “oportunidad de volver a gobernar la provincia”. Según sus colaboradores, trabaja en la preparación de cuadros ante la posibilidad de retornar al poder porque es un "animal político que siempre va a tener la vocación de ser protagonista".

El rafaelino volvió a la acción con cierta visibilidad tras mantenerse al margen de las tres elecciones que se realizaron este año en Santa Fe. Colaboradores de Perotti afirmaron a Letra P que “Omar habla con todos”, aunque hicieron una salvedad: no figuran en su lista de llamadas los números de " Pipi" Traferri ni del "Chivo" Rossi, dos pesos pesados del PJ provincial.

Más allá de los excluidos, dentro del perottismo destacan a algunos interlocutores del ex gobernador. Según pudo saber Letra P , existe diálogo con el senador nacional Marcelo Lewandoski , con Eduardo Toniolli , del Movimiento Evita, la cristinista María de los Ángeles Sacnun e incluso el intendente de Funes , Roly Santacroce , recientemente enrolado en las filas de Maximiliano Pullaro con su apoyo a los candidatos de Provincias Unidas.

Gran cierre de #HacemosFuturo en Rosario con @omarperotti y todo el equipo para debatir y aprender sobre inteligencia artificial. Escuchamos experiencias reales, debatimos desafíos y compartimos la visión de un futuro donde la tecnología sirva a las personas. pic.twitter.com/KaMbvYzcWI

Recogiendo heridos

Aunque su entorno prefiera no ponerlo en estos términos, Perotti recoge heridos de los armados peronistas de 2025. Toniolli quedó excluido de la posibilidad de renovar su mandato como diputado nacional tras la ruptura de Rosario sin Miedo y el acuerdo de Ciudad Futura con Cristina Kirchner para que Caren Tepp encabece la boleta, secundada por Rossi. Lewandoski desafió a la conducción oficial jugando por afuera en la elección de convencionales constituyentes, aunque no tuvo un buen desempeño. Sacnun, por su parte, no sonó para ninguno de los tres rounds electorales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/omarperotti/status/2005390956355629294?s=20&partner=&hide_thread=false Este aeropuerto fue un sueño que llevó tiempo, inversión y mucho trabajo.



Cada etapa tuvo su esfuerzo y hoy el resultado está a la vista: una infraestructura moderna, con pista nueva y un edificio a la altura de los mejores aeropuertos del interior del país. pic.twitter.com/6oRDN3B9kB — Omar Perotti (@omarperotti) December 28, 2025

“No nos une el amor. Nos une el espanto”, apunta uno de los interlocutores de Perotti al ser consultado por los recientes llamados. El denominador común entre todos los actores involucrados en esta serie de conversaciones es el cuestionamiento unánime a la conducción del partido.

El antecedente más visible ocurrió a fines de 2024, durante el congreso partidario, cuando gran parte de los espacios reclamaron una “neo ley de lemas” que permita a las tribus jugar en igualdad de condiciones, sin que nadie use el sello oficial en las elecciones de abril. El rechazo terminó con un quiebre y una diáspora.

Los límites de Perotti

“El límite hoy se da con quienes ostentan la representación formal del PJ, que es una situación circunstancial”, resume a Letra P en off the record un ladero del ex intendente rafaelino. Los perottistas cargan en privado contra el tandem Rossi-Traferri, responsabilizándolos del magro resultado que obtuvo el justicialismo en las elecciones de diputados nacionales de octubre.

Perotti.Rossi Agustín Rossi y Omar Perotti, en las vísperas de otro posible enfrentamiento en Santa Fe.

“Nosotros venimos pidiendo más mecanismos de participación. Incluso hemos apelado a instancias judiciales, pero fuimos desoídos", señala alguien de diálogo fluido con Perotti. Por estos días, las charlas intertribus se dan de manera muy informal y preliminar, pero asoma en el horizonte un posible congreso partidario en febrero donde el perottismo presionará a la conducción para que abra el temario, según apuntaron fuentes del espacio a este medio.

Otras voces del peronismo como la de Toniolli también manifestaron a Letra P que abogan por una ampliación de la democracia interna del partido. Ese aspecto, como la necesidad de resguardar las PASO, están hoy entre los principales intereses de los grupos alejados a la conducción peronista.