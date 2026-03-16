La Pampa: la UCR unida lanzó a Martín Berhongaray y abrió la puerta a una alianza con LLA

Leonel Chiarella, el senador Daniel Kroneberger y Martín Berhongaray, en el acto de la UCR de La Pampa. FOTO: www.radiokermes.com

La UCR de La Pampa usó la asunción formal de Martín Berhongaray como presidente del partido para posicionarlo como su candidato a gobernador, en un acto que sirvió a la vez para abrir la puerta a una coalición con otras fuerzas y marcar la cancha de esa hipotética alianza opositora.

La apuesta radical a un despegue local fue tan fuerte que desembarcó para la ocasión el presidente del partido a nivel nacional, Leonel Chiarella . Contagiado de optimismo, anunció que el radicalismo tendrá en La Pampa su sexto gobernador en el país.

La jugada boinablanca de este fin de semana fue un contraataque frente al posicionamiento del diputado nacional libertario Adrián Ravier , que con poco territorio pero con llegada directa al presidente Javier Milei pretende instalarse como postulante natural a la gobernación 2027 si se arma un rejunte antiperonista.

Berhongaray no se salió de su tradicional libreto de mesura y equilibrio: hizo un llamado a "torcer el rumbo" del “modelo agotado” del peronismo provincial. Pero puso en el radar la necesidad de una alianza para terminar con el invicto electoral que tiene el PJ pampeano desde el ’83 , cuando admitió: “Solos no podemos”.

Abrirle la puerta a La Libertad Avanza (LLA) no significa, en esa estrategia que diseña la conducción radical, rendirse a los pies de El León. La posible alianza sufrirá en los próximos tiempos un temporal de tensiones.

berhongaray y la conduccion Martín Berhongaray junto a la actual mesa directiva de la UCR de La Pampa: lidera una conducción variopinta, que dejó espacio especialmente a las distintas intendencias. FOTO: www.radiokermes.com

La UCR quiere defender su potencial para liderar a la oposición. Es un partido tradicional, tiene estructura, un comité en cada pueblo, una treintena de intendencias, legisladores y concejales desperdigados en el territorio, además de dirigentes con trayectoria y conocidos en la población.

LLA tiene nula representación institucional en la provincia, pero hizo pata ancha en las elecciones nacionales de 2023 y 2025.

En esa puja que asoma también meterá una cuña el comportamiento del PRO, a su vez dividido entre la conducción de los hermanos Carlos Javier y Marita Mac Allister, que siempre tuvieron un vínculo maduro con la UCR, y las ambiciones de Martín Maquieyra y su escudería violeta, más proclive a desarrollar el juego que le convenga a LLA.

Berhongaray, rodeado de buena onda

Una buena noticia para el radicalismo es que sus grietas asoman bastante cicatrizadas. La conducción que acompaña a Berhongaray, y que hizo en el acto del viernes a la noche su presentación en sociedad, tiene jugadores de todos los colores, incluyendo en especial la fuerte estructura de intendencias que ostenta el partido.

El exdiputado lució de muy buen humor en la cumbre de lanzamiento. Tiró guiños generosos y se garantizó las presencias de las referencias más fuertes, que además no son de su línea interna. Estuvieron Abel Sabarots, de la sureña General Acha; Hugo Kenny, de la oesteña Victorica; Mónica Curutchet, de la norteña Eduardo Castex; Agustina García, de Intendente Alvear. Todas las jefaturas comunales hicieron su aporte.

chiarela berhongaray kroneberger Leonel Chiarella, el senador Daniel Kroneberger y Martín Berhongaray, en el acto de la UCR de La Pampa. FOTO: www.radiokermes.com

También el bloque legislativo acomodó sus tantos, después de la pelea que el año pasado protagonizaron el jefe Poli Altolaguirre, como cara visible del sector celeste, y el joven Francisco Torroba, referencia de la línea Azul. Diputados, diputadas y concejales de distintos espacios, además de la Juventud Radical y la militancia, le dieron un marco interesante al encuentro en el Club Independiente de Santa Rosa.

La bendición de Chiarella

La frutilla del postre radical para ese shock de autoestima fue la asistencia de la dirigencia nacional, una fortaleza que la UCR pampeana tiene para mostrar. En cambio, ese puente tan aceitado con la conducción no lo puede ostentar Ravier en LLA, ya que no termina de cerrar la interna con los armadores nacionales.

Berhongaray tiene fluido contacto directo con Chiarella y cada vez que puede se va en elogios al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. Hubo devolución de gentilezas: Chiarella bajó la línea que viene siendo característica, colmó de elogios al flamante presidente del radicalismo pampeano, quedó encantado con la "mística correligionaria" y dijo que "la UCR está de pie, con un partido más vivo que nunca".

Como parte de esa mesa nacional, también tuvo preponderancia en el acto el senador Daniel Kroneberger, uno de los primeros radicales pampeanos que jugó medianamente a fondo con la estructura de Provincias Unidas. A nivel nacional, las redes de Kroneberger se acercan más a otro radicalismo, en especial al del correntino Gustavo Valdés.

El debate que genera La Libertad Avanza

Esas mieles coyunturales tienen debajo de la alfombra una definición pendiente que arde: el pragmatismo de la UCR da por hecho que sin alianza con LLA es complicada una victoria contra el peronismo.

Pero hay un sector importante de la dirigencia radical que reniega de aliarse con las fuerzas libertarias, enciende su discurso anti-Milei y también es refractaria a un rejunte con el partido de Juan Carlos Tierno.

ravier_boschi Adrián Ravier junto a Nicolás Boschi, referencias de La Libertad Avanza. La UCR contrasta su estructura y tradición. FOTO: www.radiokermes.com

En el mismo acto, asumió el nuevo presidente de la JR, Marcelo Bessone, y se paró de manos contra "las atrocidades políticas" del mileísmo, como "su ataque a los más vulnerables, como los jubilados y los estudiantes". Esa discusión marcará las semanas y los meses por venir, en que además no sobra tiempo. Todo indica que las elecciones provinciales y municipales se convocarán para el mes de mayo, y por lo tanto habrá internas en los partidos en febrero de 2027.

Quién es Martín Berhongaray

Berhongaray tiene 48 años y es hijo del máximo líder que tuvo la UCR de La Pampa, Antonio Tomás “Pacheco” Berhongaray, varias veces legislador nacional y funcionario en los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa.

“Pachequito” casi dio el zarpazo en 2023, cuando hizo una gran elección a la que le faltaron algo más de cinco puntos para evitar la reelección del gobernador Sergio Ziliotto. Después llegó al Congreso, y en la última etapa prefirió cuidarse: el año pasado la vio venir y se corrió de la candidatura legislativa.

El radicalismo, con Federico Guidugli como postulante, sacó el 8% de los votos, mientras que La Libertad Avanza confirmó su potencia electoral y superó el 43%. Esa estadística es la que empuja a Ravier a sentirse con derecho a liderar una propuesta conjunta, en la que también pretenden encaramar a Comunidad Organizada, el Movimiento Federalista Pampeano y el Movimiento de Integración y Desarrollo.

La UCR le recordó a Ravier que si se hace un frente las candidaturas se definirán en una interna, como lo prevé la ley pampeana. Berhongaray ya tiene antecedentes favorables: en 2023 le ganó bien esa puja al candidato a gobernador por el PRO, Maquieyra, hoy director violeta de YPF.