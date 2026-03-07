Unidad hasta que duela: Sergio Ziliotto y Carlos Verna empiezan a tejer un nuevo pacto en La Pampa

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, saluda a Paly Bensusán. A sus espaldas, los diputados ultravernistas Hernán Pérez Araujo y Daniel Lovera. FOTO: www.radiokermes.com

El peronismo de La Pampa empezó a alinear sus planetas. Los dos grandes popes de la mayoritaria Línea Plural , el gobernador Sergio Ziliotto y su antecesor Carlos Verna , ya tejen un convenio marco que tiene evidencias en la superficie y que mira fijo hacia 2027.

Como toda guerra que se suspende, deja daños colaterales: con conocimiento del propio Ziliotto, y como contó Letra P , el ultravernismo desbancó a Espartaco Marín de la jefatura de bloque en la Legislatura, una movida que fue a la vez “vendetta”, pase de factura y señal de reordenamiento en la previa del nuevo entendimiento.

También hay heridos en el gobierno. El secretario privado del gobernador, José Vanini , y el senador Daniel “Paly” Bensusán , agitado como posible delfín del ziliottismo , son dos de los soldados dañados. El propio Verna les hizo la cruz el 26 de octubre del año pasado , cuando los incluyó a la vista de todo el mundo en su lista de enemigos.

El escenario que asoma entre tensiones y tironeos está atado a una nueva correlación de fuerzas, con el ultravernismo a la ofensiva y el gobernador decidido a incidir fuerte en su sucesión, pero a la vez con un ojo puesto en la puja con el gobierno nacional y otro en el día a día de la gestión.

A grandes rasgos, el nuevo pacto entre Ziliotto y Verna -aún en etapa de redacción- le devolvió al sistema político que maneja el PJ pampeano la autoestima y el optimismo. Las últimas elecciones marcaron una paridad del peronismo con una oposición que trama un rejunte para romper el invicto que el justicialismo tiene desde el ’83.

zilliotto_inicio_sesiones_2026_ladag_56 Ziliotto, rodeado por la escudería vernista: ingresa a la Legislatura junto a la vicegobernadora Alicia Mayoral y los diputados "plurales" Hernán Pérez Araujo y Daniel Lovera. FOTO: www.radiokermes.com

“Si no arreglamos, se nos escapa la tortuga”, sonó durante el verano, en una mesa de conversaciones del máximo poder de la Plural. Ahora volvió la épica de la “unidad hasta que duela” y se tranquilizaron las intendencias que se sentían rehenes de esas disputas palaciegas por debajo de la mesa.

El nuevo armisticio está atado a la salida que se viene cocinando para el área Medanito, central en la vida económica, política y social. El vernismo se sintió escuchado y ahora el PJ en pleno cierra filas para conseguir que la Legislatura banque la idea de que Pampetrol se haga cargo del negocio por dos años.

Carlos Verna le bajó el pulgar a Taco Marín

En ese contexto, el ultravernismo se la tenía jurada a “Taco” Marín. Hasta en una sesión ya habían sonado sus supuestas incapacidades de conducción e iban por su cabeza desde hace tiempo, con reproches en distintas dimensiones. Verna y Ziliotto también conversaron el tema entre ellos.

Pero una gota colmó el vaso. El marinismo y el ziliottismo dan por hecho que el año pasado Verna en persona le reclamó al referente de Convergencia Peronista que no aportara la presencia de Varinia “Lichi” Marín en la lista legislativa nacional que armó Ziliotto y que encabezó Abelardo Ferrán.

taco pensativo Espartaco Marín, en su banca: el ultravernismo se la tenía jurada y lo desbancó de la jefatura de bloque. FOTO: www.radiokermes.com

El ulravernismo, que le sacó el cuerpo a esa campaña, le bajó a la liga de intendencias no alineadas la misma recomendación de no sumar nombres en la lista de Ziliotto. Marín desobedeció, el sector se integró a la fórmula, contribuyó a la victoria electoral y a recuperar una banca para el peronismo.

Verna hizo tronar el escarmiento. La semana pasada, cuando el nuevo jefe legislativo Daniel Lovera y el también diputado ultravernista Hernán Pérez Araujo, le comunicaron a “Taco” que lo desbancaban de la jefatura, ese detalle de la “vendetta” estuvo sobre la mesa. "Que yo sepa, no es así. Verna nunca dijo eso", apuntó Lovera para la galería.

Carlos Verna y Sergio Ziliotto, enemigos íntimos

Además hubo otros motivos oficiales. Lovera explicó públicamente que la jugada se hizo porque va a permitir “un mejor nexo con el gobernador”. Y algo de eso también hay.

Ziliotto y Verna son amigos personales desde hace décadas. Expertos en tirar de la cuerda, a veces son enemigos íntimos: se enfrentan, se reconcilian, se distancian, pactan, dividen y comparten. El de estas semanas parece ser un tiempo en que fuman la pipa de la paz. El diálogo y los puentes derraman con rapidez sobre sus fieles.

lovera jefe Daniel Lovera, ganador en la tregua: el nuevo jefe del bloque dijo que Ziliotto estaba al tanto de los cambios. FOTO: www.radiokermes.com

Lovera y el mandatario se juntaron mano a mano y arreglaron los tantos. También hubo un encuentro de la mesa chica del gobernador. No se hizo esperar el documento de la Plural Santa Rosa, copada por el ziliottismo, bancando al legislador piquense como nuevo jefe.

“Primero La Pampa, después el movimiento y por último los hombres”, expresó el documento de la dirigencia de la Plural de la capital provincial. Se acopló al nuevo escenario, tragó sapos y saludó la unidad la dirigencia de peso del ziliottismo de Santa Rosa: Bensusán, Marcelo Pedehontaá, Cintia Zalabardo, Érica Riboyra y la eterna jefa de campaña Elsa Labegorra.

La patria piquense en la república de La Pampa

Siempre hay una historia. Lovera, sindicalista del Centro de Empleados de Comercio en la zona norte que encabeza Pico, no olvida. En 2021 Ziliotto lo bajó de un hondazo de su banca en el Senado, cuando soñaba con la reelección. Lo reemplazó “Paly” Bensusán.

La disputa Verna-Ziliotto también es territorial. El exgobernador maneja con mano firme su bastión, que es la segunda ciudad de la provincia, a la que el propio ultravernismo llama, para marcar la cancha, “la patria piquense”.

En la última sesión legislativa la oposición tiró en broma su resentimiento por tanta miel compañera. La diputada del PRO Laura Trapaglia dijo con ironía: “Ahora resulta que son todos plurales…”

ultravernismo con fernanda Vernismo puro y duro. La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, junto al diputado Hernán Pérez Araujo, la vicegobernadora Alicia Mayoral y el viceintendente Alberto Campo. FOTO: www.radiokermes.com

La vicegobernadora Alicia Mayoral -una ultravernista que en estos años ha tejido con paciencia para que haya paz- sonrió con su respuesta: “Mirá… en la República de Pico somos a veces plurales, y siempre vernistas”.

2027: la carrera en el peronismo

Lo que queda abierto es el futuro. El PJ tiene que definir su candidato a la gobernación porque no hay reelección posible. Está claro que serán antes que nada los dedos de Ziliotto y Verna quienes determinarán postulaciones.

El cronograma electoral en la provincia del norte de la Patagonia no está definido, pero todo indica que las elecciones serán en mayo de 2027 y las internas partidarias se programarían para febrero. Falta menos de un año.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, está en carrera. Aunque cosecha hostilidades en el gobierno provincial, sobre todo después de su discurso de apertura de sesiones, el ultravernismo lo considera “un amigo más”. El marinismo concretó una foto potente uqe mostró todas sus referencias bancando a "Copete".

marinismo con copete di napoli El marinismo en pleno con Luciano di Nápoli: Espartaco Marín, la concejala Lorena Guaiquián, la diputada Varinia Marín, la legisladora Marcela Páez y el legislador León Nicanoff. FOTO: www.radiokermes.com

Fernanda Alonso, intendenta de General Pico, es una de las preferidas de Verna, pero los últimos desempeños electorales del PJ en esa ciudad le bajan el copete. En su discurso de apertura de sesiones también hizo una foto simbólica, con la escudería de la Plural piquense y la foto de Verna a sus espaldas. Asoma, además, la ambición de Pérez Araujo como una figura potable dentro del espacio.