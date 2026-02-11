La Pampa: La Libertad Avanza coló a Maquieyra en YPF y le echa nafta al fuego amigo en el PRO

Martín Maquieyra saltó del Congreso a YPF: el dirigente del PRO de La Pampa refuerza puentes con La Libertad Avanza. FOTO: www.radiokermes.com

La Libertad Avanza blanqueó por completo su alianza con un ala del PRO de La Pampa y le cedió al exdiputado nacional Martín Maquieyra una silla en el directorio de YPF . La movida disparó nuevas tensiones en el partido amarillo, que ensaya una oferta con vistas a las elecciones de 2027.

Los hermanos Carlos Javier y Marita Mac Allister , que tienen la conducción formal del PRO pampeano, miran de reojo esa jugada que fortalece los puentes libertarios de la tribu más violeta del espacio, cada vez más deseosa de una alianza formal con Javier Milei y Adrián Ravier .

La oposición política en La Pampa interpreta que formalizar un rejunte de todos los sellos no peronistas es el único modo de ganarle el año que viene al PJ pampeano , para sepultar su invicto desde 1983. Pero las roscas intrapartidarias ponen en riesgo ese objetivo .

En ese contexto, el PRO de La Pampa se viene sacudiendo fuerte. Derrama en la provincia lo que sucede en el nivel nacional. La debilidad de algunos liderazgos, las derrotas electorales, el pacto como actor no secundario con La Libertad Avanza.

En esa trama, “El Colo” Mac Allister también sufrió un desgaste. El exfutbolista de Boca se corrió de la vidriera electoral pero siempre fue reconocido como el indiscutido líder del partido. Su rol como fundador y la llegada directa con Mauricio Macri le dieron ese derecho.

Carlos Javier Mac Allister rompió un poco la serenidad del verano para hablar de política pampeana y marcar diferencias con LLA.

Eso no impidió que otros espacios tejieran por colectora. Hoy hay al menos dos bandos claramente diferenciados. Al tradicional oficialismo se le asoma como rival interno, cada vez más al desnudo, el sector que lidera Maquieyra, pese a que cuando fue precandidato a gobernador en 2023 perdió feo en la interna contra el radical Martín Berhongaray.

Maquieyra presente en YPF, ausente en el partido

La designación de Maquieyra en YPF, en obvio acuerdo con el gobierno libertario, estimula y potencia los tironeos de vieja data.

Después del nombramiento, que en la opinión pública pampeana impactó también por el monto salarial que le correspondería al exdiputado, que rondaría los 100 millones de pesos mensuales, el PRO convocó a un plenario para bajar línea a la dirigencia de de toda la provincia. Maquieyra pegó el faltazo.

El encuentro se presentó con la idea de “fortalecer los lazos de la provincia”, explicó Marita Mac Allister, vicepresidenta de la asamblea partidaria, quien además es presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia.

En la cumbre amarilla se planteó el compromiso de buscar candidatos en las distintas localidades, bajo la semi-certezade que el gobierno pampeano convocará a las internas provinciales en febrero del año que viene.

En las legislativas nacionales de 2025, el PRO fue en alianza con La Libertad Avanza y el peronismo ganó por poco la elección. Pero el sector de Mac Allister se hizo desear. No aportó su fuerza ni su estructura hasta que Ravier pidió por favor que lo nutrieran de fiscales. En ese mismo momento se acabó la monocromía violeta en la campaña y aparecieron también las banderas amarillas.

Mac Allister se diferencia de La Libertad Avanza

Durante este verano, Mac Allister hizo una aparición mediática, literalmente extraordinaria, en la que habló de política pampeana. Enumeró a su “equipo” de confianza y dejó afuera a Maquieyra y a la dirigencia que le responde al piquense.

Dio la lista de sus confiables. Nombró a la senadora Victoria Huala, el diputado nacional Martín Ardohain, la diputada provincial Laura Trapaglia, los diputados provinciales Lucas Lazaric y Enrique Juan, el abogado José Mario Aguerrido. Y posicionó a su hermana como una posible candidata a la Gobernación: “es la persona más preparada de la provincia”, dijo.

Mac Allister bancó a Macri y marcó diferencias con el mileísmo, incluso de fondo. “Eso de que el Estado es una mierda es mentira. El Estado es el instrumento que nos va a ayudar a cambiar”.

Marita Mac Allister sueña con ser gobernadora de La Pampa y es actual presidenta del Tribunal de Cuentas.

Los Mac Allister siempre mostraron distancia con el armado libertario. Tuvieron una relación tirante pero madura con la UCR en los años de Cambiemos y Juntos por el Cambio. Incluso sostienen vínculos respetuosos con referencias del peronismo.

En el contexto de la designación de Maquieyra en YPF, "El Colo" Mac Allister soltó otra frase: “Me salí de los primeros planos porque tengo que trabajar, para vivir sigo trabajando, no es que tengo cargo político. Mientras hago campaña no tengo sueldo, tengo que generar mi plata para vivir. No puedo estar todo el día en política”.

YPF, el sueño del pibe

Maquieyra venía preparando hace rato su desembarco en YPF. Era el sueño del pibe tras la finalización de su mandato legislativo, el 10 de diciembre del año pasado. En la cámara baja estuvo casi 10 años. Ingresó en 2016 y fue renovando. Es magíster en Gestión en Gas y Petróleo y cuenta con posgrados en economía y desarrollo sustentable.

En YPF tendrá un rol en el Comité de Sustentabilidad y Riesgos. Antes, ya fue vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles en su paso por el Congreso y resultó negociador clave para el gobierno durante la rosca por la Ley Bases.

Estuvo alineado en su último tiempo al presidente del bloque Cristian Ritondo, aunque antes tuvo otros espacios internos. Fue referencia, sobre todo, de Horacio Rodríguez Larreta. Y aunque con vaivenes, distanciamientos y acercamientos, siempre reportó al propio Macri.

Martín Maquieyra la noche del "recital" de Javier Milei, entre Diego Santilli y Cristian Ritondo.

En La Pampa le dio aire cada vez más evidente a su juego propio. Empezó a tomar distancia de los Mac Allister y construyó su espacio, haciendo base territorial en General Pico, la segunda ciudad de la provincia, donde en un momento fue fenómeno electoral.

Las diputadas provinciales Celeste Rivas y Noelia Viara tienen su camiseta puesta, y a su vez son fans de Ravier.

El año pasado, durante la sonada puja petrolera por la licitación de Medanito, ese grupo se puso en la misma vereda que Martín Matzkin, entonces mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, y después candidato legislativo en la lista que encabezó Ravier.