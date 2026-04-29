Manuel Adorni en el país de las maravillas: el vocero celebró la economía de Milei para no hablar de la suya

Manuel Adorni se apoyó en los números de Toto Caputo en su presentación en el Congreso.

Manuel Adorni se apoyó en los números de Toto Caputo en su presentación en el Congreso.

Manuel Adorni eligió defender en el Congreso el rumbo económico del Gobierno con una enumeración de indicadores que muestran superávit fiscal, caída de la inflación y mejora en la pobreza . En medio del pedido de explicaciones por corrupción y los cuestionamientos sobre la actividad económica, el funcionario reforzó el discurso oficial.

La exposición de Adorni volvió a poner en primer plano el orden fiscal, desaceleración inflacionaria y apertura a inversiones como ejes del programa libertario.

En un contexto en el que crecen los interrogantes sobre la recuperación de la actividad y el impacto social del ajuste, el oficialismo eligió reforzar los indicadores que considera logros de gestión y consolidar su narrativa económica como principal sostén político.

En medio de un escenario político cargado y con señales mixtas en la economía real , Adorni eligió reforzar la narrativa sobre la macroeconomía, en vez de responder ante los cuestionamientos por presunta corrupción. Durante su exposición en el Congreso, centró su discurso en los resultados fiscales, la desaceleración inflacionaria y el ordenamiento de variables clave.

“Este Gobierno tiene muy en claro que todavía queda muchísimo camino por recorrer. Sabemos que este trabajo está lejos de estar terminado y también sabemos que algunos de los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos”, dijo el funcionario.

El jefe de Gabinete destacó especialmente la gestión del ministro de Economía, Toto Caputo, quien recibió un gesto de respaldo público por parte del presidente Javier Milei, que junto a Karina Milei y Sandra Pettovello, bancaban a Adorni desde uno de los palcos del palacio legislativo.

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La estrategia discursiva no es nueva, pero cobra mayor relevancia en un contexto en el que distintos informes privados y representantes del Círculo Rojo vienen advirtiendo por la debilidad de la actividad y el consumo.

Superávit fiscal y ajuste: el corazón del relato

El eje central del discurso fue el resultado fiscal. Adorni afirmó que Argentina logró superávit financiero durante dos años consecutivos y destacó que en 2024 el superávit primario fue de 1,8% del Producto Brito Interno (PBI), mientras que en 2025 alcanzó el 1,5%.

“El camino que estamos recorriendo es el correcto, porque estamos atacando el mayor problema que ha tenido la Nación desde la raíz”, sostuvo.

En ese marco, defendió el ajuste fiscal, al que calificó como “el más grande de todos los tiempos”, con un recorte equivalente a 15 puntos del PBI. También enumeró la reducción del Estado: eliminación de ministerios, recorte de estructuras y más de 65.000 empleados menos en el sector público.

Según el funcionario, el ahorro anual por estas medidas supera los u$s 2500 millones.

Inflación en baja y estabilidad cambiaria

Otro de los pilares del discurso fue la desaceleración inflacionaria. Adorni remarcó que la inflación anual pasó de 211,4% en 2023 a 31,5% en 2025, lo que definió como “su nivel más bajo en siete años”.

Además, destacó que la inflación mayorista mensual cayó por debajo del 1% en febrero y que incluso hubo un mes con deflación.

“El último dato de inflación fue malo. No nos gustó y lo reconocemos”, admitió, en referencia al registro de marzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2049556317887471796&partner=&hide_thread=false El jefe de Gabinete cerró el segundo capítulo de respuestas a la oposición con una contundente frase: "No voy a presentar la renuncia"



"Por el contrario, estoy acá dando la cara. El Presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el gabinete de ministros… pic.twitter.com/mgrqUMv8EM — LETRA P (@Letra_P) April 29, 2026

En paralelo, sostuvo que el Banco Central continúa comprando reservas y que el dólar se mantiene estable sin necesidad de restricciones cambiarias, en contraste con el esquema previo de múltiples tipos de cambio.

Adorni también aseguró que la pobreza cayó al 28,2% y la vinculó directamente con la baja de la inflación. “La baja de la inflación tuvo su correlato directo en la pobreza”, afirmó.

En ese tramo del discurso, defendió la política social del Gobierno y apuntó contra gestiones anteriores por la manipulación de estadísticas.

Deuda, empresas públicas y obra pública

Adorni sostuvo que la deuda pública consolidada se redujo en 60,2 puntos del PBI, otro de los datos centrales del relato oficial. También destacó cambios en empresas estatales y organismos públicos. Señaló que Aerolíneas Argentinas no recibió transferencias del Estado y que AySA cerró con superávit tras años de déficit.

Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados

En materia de infraestructura, remarcó el avance de concesiones al sector privado y el esquema de participación privada en obras, en reemplazo del modelo de obra pública tradicional.

Inversiones, exportaciones y apuesta al largo plazo

El discurso incluyó un repaso por los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con iniciativas en energía, minería e infraestructura.

Adorni afirmó que los proyectos aprobados implican inversiones por u$s 28.000 millones y que el total, incluyendo los en evaluación, asciende a casi u$s 95.000 millones.

También destacó el desempeño exportador, con una balanza comercial positiva de u$s 11.286 millones en 2025 y niveles elevados en sectores como energía y minería.