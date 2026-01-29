Leonel Chiarella continúa su gira federal y vende una UCR con dos desafíos mayúsculos

El presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella , diagramó y emprendió una gira federal con el objetivo de inyectarle musculatura a su incipiente gestión. El intendente de Venado Tuerto apuesta a un comité con pata en el territorio y agenda concreta, más vinculada a temas de gestión y menos a la rosca.

Chiarella arrancó 2026 de recorrida por Santa Fe y sumó Córdoba , como publicó Letra P , donde compartió su mensaje y debió sufrir ausencias de peso. También aterrizó en San Luis y proyecta para los próximos días viajar a Mendoza , a la Ciudad de Buenos Aires (donde tiene actividades casi de modo permanente), Chaco , Corrientes y Jujuy .

El nuevo presidente radical pretende dejar en claro que existe un comité nacional que recorre el país y quiere estar cerca de las problemáticas de las departamentales de la UCR. “Movilizar el partido” es su mantra.

“Apuntamos a estar cerca, a hablar de los temas que le importan a la gente, de la agenda que tenemos que tener hacia afuera del partido, vinculado con los temas de la sociedad, seguridad, producción, educación”, le explicó Chiarella a Letra P .

El intendente no lo dice ni lo va a decir, pero suena a diferenciación profunda con respecto a la gestión que lo precedió, la que condujo el senador Martín Lousteau . Además, Chiarella busca priorizar el rol y juego de los dirigentes que tienen responsabilidades ejecutivas, sobre todos los cinco gobernadores del partido, pilares para su elección.

“Gobernamos 500 municipios, cinco gobernaciones, vicegobernaciones y vamos a poner por delante toda la agenda de trabajo, priorizando la unidad del partido”, apuntó el oriundo de Venado Tuerto.

La juventud de la UCR, adentro

La gira federal chiarellista concreta rondas con las autoridades y dirigencia provincial, pero también arma cónclaves con el segmento joven del partido, Franja Morada, la Juventud Radical y otras agrupaciones menores.

En Córdoba, pese a no haber sido recibido por – por ejemplo – Rodrigo de Loredo, Chiarella rescató que se reunió con el presidente provincial Marcos Ferrer y el conductor del foro de intendentes Rubén Dagum. En San Luis, en tanto, se encontró con Piera Fernández, actual secretaria general del partido, que lo secunda en la gestión.

Dentro de las próximas visitas y actividades se destaca un encuentro nacional de intendentes, que se realizará el 27 de febrero en la ciudad de Santa Fe. Los desafíos están bien claros: movilizar hacia adentro y cambiar la agenda del partido.