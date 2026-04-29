Con una encuesta en la mano, Macri apoya a De Loredo y se mete en la pelea por la gobernación de Córdoba

Mauricio Macri y Rodrigo de Loredo participaron de la cena anual de la Fundación Libertad y analizaron una encuesta

Mauricio Macri y Rodrigo de Loredo hablaron las elecciones de Córdoba en la cena de la Fundación Libertad , con una encuesta fresca. El expresidente invitó al exdiputado radical y lo sentó en la mesa reservada para el PRO , junto a Cristián Ritondo , Daiana Fernández Molero , Fernando de Andreis , Martín Yeza , Hernán Lombardi y Darío Nieto .

El fundador de la escudería amarilla encuentra en el radical -que quiere suceder a Martín Llaryora - un aliado estratégico y estable en la sinuosa vida de la coalición que conquistó el poder en 2015 y, un año antes, en Marcos Juárez , el kilómetro cero de Cambiemos. La indescifrable relación que ambos tienen con La Libertad Avanza es un motivo más para reeditar la alianza personal que sólo se interrumpió en 2021, cuando Macri apoyó la lista de Gustavo Santos y Mario Negri ; y De Loredo se unió a Luis Juez , sacando más de un millón de votos cada uno.

También comparten la necesidad de muscular -Macri en el PRO y De Loredo en Córdoba- para proyectar su juego más allá de la relación que tengan con la Casa Rosada el año que viene. El exmandatario relanzó el PRO y emprendió una gira federal que, por ahora no incluye la provincia mediterránea. El exjefe del bloque radical en Diputados hace lo mismo por el interior de Córdoba con el objetivo de "ser el primero" en la lista de la oposición que retará al cordobesismo.

Mientras esperaban el discurso de Javier Milei , el lunes por la noche los comensales hablaron de los temas de rigor: expresaron el apoyo al rumbo del Gobierno y compartieron su preocupación por algunos indicadores, que el propio Toto Caputo definió como malos y que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , también definió así en su exposición en la Cámara de Diputados que se desarrollaba en la mañana de este miércoles.

Un acuerdo entre los que coincidimos en que el tiempo del peronismo en Córdoba está acabado garantiza la victoria de la oposición en 2027. Para eso propongo que los presidentes de los partidos UCR, LLA, FC, PRO y Encuentro Vecinal Cba - que tenemos un núcleo de ideas en común-…

El capítulo Córdoba que se abordó en la tertulia terminó con la convicción de que Macri apostará por De Loredo si no se da la gran primaria opositora, no peronista, que pide el candidato a gobernador, que convalidó el presidente de la UCR provincial, Marcos Ferrer, y que rechazó la dupla compuesta por el libertario Gabriel Bornoroni y el senador Juez.

En la usina estadística del radical hay una encuesta fresca que busca reflejar la vigencia de la dupla.

Encuesta: el impacto de las alianzas políticas

El informe realizado por el politólogo Francisco Venturini, titular de la consultora Opiniones y Tendencias, indaga sobre cómo los apoyos modifican el techo electoral de los candidatos.

En la carrera por la gobernación, De Loredo tiene una base de 42,3% que se ampliaría al 44,7% (2,4 puntos más) con el apoyo macrista.

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Bornoroni es quien más se beneficiaría del apoyo de Milei y Patricia Bullrich en una elección local. El alineamiento libertario le sumaría 8,5 puntos que expandirían su base del 31,7% al 40,2%.

Juez sería el menos beneficiado por el apoyo libertario. Pasaría de un 35,5% a un 37,7% (2,2 puntos más).

En este sondeo, el cordobesismo no capitaliza apoyos externos. Con el exgobernador Juan Schiaretti como respaldo, Llaryora sumaría 1,8 puntos más que elevarían su caudal del 30,2% al 32%.

El nombre más competitivo en Córdoba

El estudio coloca a De Loredo como el candidato más competitivo en un escenario hipotético de tercios. Encabeza la tabla con 24,8%; siguen Llaryora con 22,5% y Bornoroni con 15,2%.

De loredo, Juez, Bornoroni en laapertura de sesiones 2026 Rodrigo de Loredo, Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca en la apertura de sesiones de la Legislatura de Córdoba

Liliana Olivero, del FIT, sacaría 9,2% y “otro candidato” un 6,2%. El voto en blanco sumaría 9,2% y el 12,9% no sabe.

El contexto rumbo a 2027

Como en otros informes anteriores de Opiniones y Tendencias, la demanda de cambio pica en punta. “Se mantiene abrumadoramente mayoritaria a pesar de la leve disminución. La insatisfacción con la gestión actual es estructural y constituye el eje central del escenario político provincial”, concluyó Venturini.

La variación con respecto a la encuesta de marzo fue de -1,88 puntos. Este mes, el 72,3% de las personas consultadas pide el cambio de gobierno provincial y el 27,7% se inclina por la continuidad cordobesista.

macri de loredo cordoba.jpg Mauricio Macri y Rodrigo de Loredo en la campaña por la intendencia de la ciudad de Córdoba de 2023

El clima social muestra que el 69,9% opina que Llaryora va en la dirección equivocada y el 31,1% que va en la dirección correcta. “El descontento no es coyuntural, sino una evaluación estructural del rumbo político. Siete de cada diez cordobeses mantienen una percepción negativa estable en el tiempo”, refuerza Venturini.

El relevamiento se hizo durante el 23 y el 24 de abril de manera online, con sistema CAWI y e-mail. La muestra es de 2.490 casos, con un margen de error del 2%.