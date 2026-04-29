Manuel Adorni en el Congreso: Javier Milei expuso la interna del gabinete en los palcos de Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentó su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados , con la presencia de Javier Milei en el palco central, quien arribó junto a todo el gabinete y alimentó las internas que complican su gestión. El ministro coordinador esperó al final para hablar de su situación patrimonial.

La oposición esquivó confrontar, a la espera de las preguntas, aunque hubo excepciones. La izquierda aprovechó la presencia de Milei para gritarle durante la alocución de Adorni. El diputado Aldo Leiva , del peronismo, le mostró una pancarta.

“No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia” , cerró su presentación el jefe de Gabinete y se ganó el aplauso más grande del bloque oficialista, sólo equiparable al que hubo cuando el funcionario se refirió a la causa de vialidad, por la que está presa Cristina Fernández de Kirchner . El Presidente permaneció en el palco durante la lectura de Adorni y después se fue, junto al resto de sus ministros.

No todos tuvieron el mismo trato en la distribución de espacios. A Milei lo acompañaron Karina Milei y tres ministros: Toto Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería).

En el palco vecino estuvieron Diego Santilli (Interior) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). Detrás de ambos funcionarios, casi escondido, se mostró Santiago Caputo, quien se fue antes de que Adorni terminara su discurso.

En el espacio que dejó vacío el asesor presidencial, se ubicó el cineasta Santiago Oría, que aprovechó para registrar la sesión con su celular. Lejos quedaron los tiempos en que se reservaba un palco para la militancia de Las Fuerzas del Cielo. Ninguno de esos jóvenes deambuló por el palacio.

La tribuna de Javier Milei

Hubo otras peleas de cartel. Entre Santilli y Sturzenegger se ubicó Patricia Bullrich, quien llegó acompañada de su bloque, pero se preocupó por salir en las fotos.

Milei aplaudió a cada ministro junto a su bloque, agitó cuando lo vitorearon e hizo sonar sus palmas para celebrar la mención a cada ministro que nombró a Adorni. Toto Caputo fue el único que lo hizo parar para mostrar algarabía. Pettovello también fue reconocida por los diputados oficialistas.

En el discurso leído, en hojas sueltas que trajo en una carpeta azul, Adorni trató de aliviar la Interna: mencionó las áreas que controla Santiago Caputo, como la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2049491443073348068&partner=&hide_thread=false INFORME DE GESTIÓN Adorni sostuvo que la inflación y la pobreza "están en los niveles más bajos de los últimos siete años" pic.twitter.com/LpOITrUqiB — LETRA P (@Letra_P) April 29, 2026

El jefe de Gabinete destacó la labor del ministro de Salud, Mario Lugones, aunque acotó su reconocimiento al funcionamiento del Hospital Garrahan. En contraste, no hubo menciones a la crisis en el sector de Discapacidad, tema que tampoco recibió respuestas precisas en el informe escrito presentado por Adorni.

Sturzenegger recibió escasos aplausos cuando Adorni lo mencionó sobre el final de su exposición, ya sin margen de tiempo. El ajuste del Estado no parece despertar demasiado entusiasmo en el bloque de La Libertad Avanza. En cambio, Santilli cosechó un reconocimiento más contundente cuando el jefe de Gabinete repasó las leyes aprobadas durante el verano.

La ministra más aplaudida en el recinto fue Alejandra Monteoliva, quien fue elogiada por la disminución de los piquetes. El vitoreo duró varios minutos, Milei se levantó para agitar a su bloque y provocar a la oposición. Karina Milei también fue aplaudida durante varios minutos.

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Peleas con la izquierda

Los palcos tuvieron 200 invitados, en su mayoría funcionarios, concejales, legisladores y la tropa que controla el diputado Sebastián Pareja.

Los cruces con la oposición fueron escasos durante el discurso de Adorni, porque la oposición se reservó la confrontación para el momento de las preguntas. El único momento tenso lo protagonizó la izquierda, que tiene las bancas justo debajo del palco en el que estaba Milei.

Myriam Bregman aprovechó la ubicación para pararse y repudiar el ataque de Israel a Palestina. Se ganó los repudios de La Libertad Avanza y un grito de Milei: "Sus ideas mataron a 150 millones de personas. Ustedes son asesinos", respondió el jefe de Estado a la diputada de izquierda. Luego se tomó la oreja en señal de no poder escucharla.

Aldo Leiva, del peronismo, se salió de libreto de su bloque y se acercó al sector de Milei para mostrar un papel en alto, que le pedía explicaciones sobre el caso $Libra y las denuncias a Adorni. “No te da la cabeza”, se le llegó a leer en los labios a Milei al aludir al chaqueño.

El jefe de Estado se fue raudo luego del discurso de su funcionario y se cruzó con los periodistas que, separados por una soga, le pidieron opinar sobre su jefe de Gabinete. "Ustedes son corruptos", se llegó a escuchar.

Pochoclos y ausencias

Antes que llegue Milei, Esteban Paulón (Provincias Unidas) se ganó una foto: repartió pochoclos y quiso llevarle un puñado a Martín Menem, que no lo aceptó. La broma alude a la frase del riojano cuando anunció la visita de Adorni a Diputados. El resto de la oposición no entró en provocaciones y hasta hubo ausencias rutilantes, como la de Miguel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Ambos intentaron vaciar la sesión junto a Mónica Frade (Coalición Cívica), pero no lo lograron. Habrá cinco tandas de preguntas de la oposición, ordenada según la cantidad de bloques, en orden creciente. Unión por la Patria llegará al final. Es el momento más esperado.