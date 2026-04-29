Aliado de Axel Kicillof, Baradel deja la conducción de Suteba con paritarias docentes por debajo de la inflación

Roberto Baradel dejará SUTEBA después de casi 20 años a fin de mayo, cuando los docentes bonaerenses encaran un nuevo round en la pulseada salarial que se recalienta entre el gobierno de Axel Kicillof y los gremios. Su salida llega con los salarios corriendo de atrás a la inflación, la izquierda disputándole seccionales y la paritaria con reapertura en junio.

El lunes pasado, Baradel acumuló otra foto política con Kicillof. El secretario general de SUTEBA, el gremio docente más grande de la provincia, participó de una reunión entre el gobernador, el ministro de Trabajo Walter Correa y dirigentes de las tres centrales sindicales para "coordinar una respuesta conjunta contra la reforma laboral de Javier Milei". Baradel estuvo junto a Hugo Yasky, a quien sucederá como secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Godoy y Octavio Argüello. A dos semanas de las elección en el gremio, la imagen le sirvió a la oposición de izquierda para volver a denunciar que la conducción de SUTEBA está subordinada al gobernador .

La lista Celeste-Violeta de Baradel lleva a María Laura Torre, secretaria adjunta del gremio y figura histórica de la conducción. El oficialismo la presenta como continuidad ordenada. La lista Multicolor, referenciada en la izquierda y con la diputada Romina Del Plá como cara visible, apunta a retener las seccionales que ya conduce - Bahía Blanca, Marcos Paz y Tigre- y a ganar terreno donde el malestar docente se hace sentir. Dicen que pueden dar pelea en La Plata, Ensenada y La Matanza, donde se presenta la propia Del Plá. Desde ese espacio sostienen que el salario docente bonaerense es el cuarto más bajo del país y que muchos docentes necesitan dos o tres cargos para vivir.

El oficialismo llega ampliamente favorito. En las últimas elecciones, la Celeste-Violeta se impuso con el 81,3% de los votos. Pero el descontento salarial se hizo sentir en la última negociación. El 2 de marzo, por primera vez en seis años de gestión de Kicillof, las escuelas públicas bonaerenses no abrieron en tiempo y forma. SUTEBA encuadró el paro como una acción nacional contra la reforma laboral y el desfinanciamiento educativo. La oferta provincial del 3% que había disparado el conflicto quedó en segundo plano en la comunicación oficial del gremio.

Una foto con Axel Kicillof

La imagen que condensó esa incomodidad fue la del propio Baradel el 2 de marzo. El mismo día del paro docente, el secretario general de SUTEBA ocupó el palco de los invitados sindicales del gobernador en la Asamblea Legislativa, con las escuelas cerradas y la paritaria abierta. Fue como parte del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político de Kicillof, cuyo manifiesto de lanzamiento fue apoyado por Baradel.

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El acuerdo que se firmó días después fijó un 7,5% para marzo y abril, con una cláusula de monitoreo en la primera quincena de mayo y reapertura formal en junio. Baradel lo recibió con alivio público. "En la situación de ahogo que está la Provincia, creo que se va a valorar este esfuerzo", dijo.

Las paritarias que vienen

La nueva conducción de SUTEBA se va a sentar a negociar en junio con esa deuda salarial sobre la mesa y con los resultados de las elecciones del 13 de mayo frescos. Si la Multicolor avanza en las urnas, la presión sobre Torre para mostrar más independencia del gobierno provincial va a ser mayor. El oficialismo gremial lo sabe y por eso la campaña en los distritos que conduce la izquierda será tan importante como la negociación salarial que viene.

Baradel, mientras tanto, continuará como secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y apunta a la conducción de la CTA de los Trabajadores, donde Hugo Yasky anunció que no seguirá.