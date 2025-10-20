Provincias Unidas: quién es el senador radical que se arrima al fogón de los gobernadores

Daniel Kroneberger, experimentado senador de la UCR de La Pampa: se suma a Provincias Unidas y ya se sacan cuentas del interbloque que viene.

El senador radical Daniel Kroneberger vio luz y entró. Es el adelantado de la UCR de La Pampa en el acercamiento al fogón de Provincias Unidas . Encontró en el espacio en formación esa posible “tercera vía” que encandila desde hace años su carrera política.

La larga trayectoria de “El Ruso”, siempre radical y con recorrido en distintos ámbitos, lo pobló de contactos y de amigos. Y a sugerencia de los gobernadores de Jujuy , Carlos Sadir , y de Santa Fe , Maximiliano Pullero , dio el paso adelante que significó participar en actividades públicas del espacio . También porque tiene como un amigazo al gobernador correntino Gustavo Valdés , en retirada de ese cargo, pero poniendo el radar en nuevos asuntos.

“Estoy convencido de esa tercera vía, es necesario plantar bandera”, dice Kroneberger en diálogo con Letra P . Confirma que la condición que puso para acercarse es que se tratara de una propuesta extendida en el tiempo, no una pantomima coyuntural.

Aunque cedió en algunas de las primeras demandas que La Libertad Avanza le hizo al Congreso, Kroneberger se siente más cómodo ahora en un espacio que se defina como opositor al gobierno de Javier Milei .

Daniel Kroneberger, experimentado senador de la UCR de La Pampa, se suma a Provincias Unidas y ya se sacan cuentas del interbloque que viene.

De Provincias Unidas le seducen algunas miradas y ciertas cuentas. El espacio tantea la chance de un interbloque en el Senado, para los próximos dos años, con 18 o 19 integrantes. Otro radical miembro de la cámara alta que se arrimó en este tiempo fue el correntino Eduardo Vischi.

“Es la alternativa y es lo que siempre estuve diciendo. El radicalismo desde ahí puede plantarse”, insiste Kroneberger, que se jacta de hablar con todos y reconoce dificultades para la construcción en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. “Siempre tengo grandes discusiones con las visiones centralistas”, dice el legislador.

El radicalismo proclive a Provincias Unidas observa el destino de quienes pintaron su boina blanca de violeta para esta legislativa, como Alfredo Cornejo en Mendoza o Leandro Zdero en Chaco. También espían la suerte de Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

Campo libre en la UCR

En la UCR, en general, la mirada sobre Provincias Unidas tiene sus dudas. Sadir ya interpretó que puede ser un paraguas de estos tiempos para la historia boinablanca. En el radicalismo de La Pampa, el sello estaba borrado hasta las últimas semanas, en que apareció de la mano de Pullaro apoyando al candidato a diputado Federico Guidugli.

guidugli torroba krone En campaña: el senador Daniel Kroneberger, estos días, junto al candidato a diputado nacional Federico Guidugli, Francisco Torroba (exdiputado) y Javier Torroba (actual diputado).

Kroneberger hizo su juego personal con presencias en Jujuy y en Obras Sanitarias. Viene tirando puentes para instalar el tema en la dirigencia provincial. Por ahora, Pullaro personalmente tiene más rating que el sector en sí, porque hay dirigentes que lo siguen y lo reconocen.

El camino en La Pampa parece relativamente libre para instalar el nuevo sello si se dan algunas circunstancias. Las intendencias miran con buenos ojos, el presidente del partido ya está en ese camino.

En La Pampa miran de reojo

Aunque el tema no está analizado a fondo, quien a priori asoma más refractario a un paraguas de Provincias Unidades para la UCR es Poli Altolaguirre, jefe del bloque radical en la Legslatura.

También dependerá de los alineamientos a futuro y del golpe del resultado del domingo. La UCR se prepara para una derrota. Posiblemente no le dé la nafta para sostener la banca que hoy ostenta Marcela Coli. Ya hay un argumento preparado: el radicalismo cree que no le quedaba otra que jugar su dignidad en el frente “Cambia La Pampa” para no desaparecer, apartado de La Libertad Avanza.

kroneberger hualax Daniel Kroneberger junto a Victoria Huala, senadora del PRO que entró en su lista: la legisladora está distinta de La Libertad Avanza.

Una de las figuras de Provincias Unidas que potencia miradas de reojo en el campamento boinablanca es Juan Schiaretti. El exgobernador cordobés hizo sucesivos intentos frustrados de hacer pie firme en La Pampa. Siempre eligió dirigentes con pasado peronista para representar su franquicia. Primero el Grupo Matzkin, en la figura de David, hace poco Juan Carlos Tierno, aunque ese vínculo ya está rayado.

Un radical suelto en el Senado

Kroneberger tiene 64 años y es un auténtico radical suelto. Desde hace años pivotea entre sectores, teje alianzas coyunturales, no es líder de una línea específica pero se amolda y siempre es tenido en cuenta. También fue así durante la existencia de Cambiemos y de Juntos por el Cambio.

En 2021 llegó al Senado en una alianza que trabó con el diputado Martín Maquieyra, del PRO, y que dejó mal parados al resto de sus correligionarios, que un rato lo trataron como traidor.

Después logró el milagro: le ganó las legislativas de aquel año al PJ pampeano, algo que no había pasado nunca antes, salvo en la primavera alfonsinista. Llegó al Senado con Victoria Huala, del PRO. Ambos encontraron la posibilidad de, hasta cierto punto, hacer su juego.

Valdes kroneberger 2021, el gran golpe de Daniel Kroneberger: pactó con Martín Maquieyra (PRO) y le ganó al peronismo. Los respaldo Gustavo Valdez, gobernador correntino.

Desde esa lógica Kroneberger teje y mira el futuro sin corsets sectoriales. En la Legislatura de La Pampa el último movimiento de sus soldados fue en acuerdo con los Azules de Javier Torroba y en la vereda de enfrente de los Celestes de Poli Altolaguirre.

Ruso de La Pampa

El Ruso es descendiente de alemanes del Volga. Nació en General Pico, la segunda ciudad de la provincia, pero es de Colonia Barón, pequeña localidad del norte. Es productor agropecuario. Fue intendente durante una década en que capeó las rotundas victorias del PJ a nivel provincial con triunfos en el pago chico.

Ahí nació la fama de que es uno de los radicales más peronistas. La leyenda se agrandó cuando en algunas legislativas los peronistas descontentos usaron su boleta para hacer tronar el escarmiento en la interna del PJ. Siempre tuvo un vínculo amistoso con la familia del intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli.

Kroneberger fue diputado nacional entre 2005 y 2009. También entre 2011 y 2019, el período en que tuvo que afrontar un cáncer al que venció y del que salió fortalecido. En 2019 le ganó la interna de Cambiemos a Carlos Javier Mac Allister (PRO) y después perdió cómodo por la Gobernación contra el peronista Sergio Ziliotto: 52,6% a 31,8%.