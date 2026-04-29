NO ES IA

Desopilante lado B de los insultos de Javier Milei a periodistas en el Congreso

En la misma secuencia, el Presidente descarga su odio sobre la prensa y sus colaboradores reparten sonrisas y saludos, como si nada. Una familia muy normal.

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano
Javier Milei, alzado en su furia en un palco de la Cámara de Diputados. Atrás, Toto Caputo y Sandra Pettovello se divierten.

Javier Milei, alzado en su furia en un palco de la Cámara de Diputados. Atrás, Toto Caputo y Sandra Pettovello se divierten.

En un tiempo menos surrealista, sería lícito sospechar que las imágenes que circulaban mientras se escribían estas línea eran obra de la mano invisible de la inteligencia artificial. No. Lo que se vio en el paso del Presidente hacia los palcos de la Cámara de Diputados es pura realidad, la nueva normalidad en la Argentina dislocada de Javier Milei.

Notas Relacionadas
Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad.
¿LO QUÉ?

Milei, la mermelada, el frasco y la realidad

Por 
Letra P | Marcelo Falak
Marcelo Falak

"Presidente, ¿por qué sostiene a Adorni?", le peguntó un cronista. Silencio. "¿Es corrupto?", intentó otro, que consiguió la reacción del mandatario. "¡Corruptos son ustedes!", les gritó, consideración que, acaso porque haya sentido que la idea no había quedado clara o que no había odiado lo suficiente, completó a la salida con otro grito, esta vez expelido con mayor énfasis -con la voz que usa para para cantar grandes éxitos de La Renga-: "¡Chorros!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2049527489651679581&partner=&hide_thread=false

Hasta acá, nada que no pudiera esperarse de cualquier persona que ejerza la primera magistratura, por mandato popular, en una democracia representativa. O sea: lo más normal del mundo.

El gabinete buena onda de Javier Milei

Lo disruptivo llegó después, pero en la misma secuencia: en los videos, que se hacían virales por la pulsión destituyente de los corruptos y los chorros ensobrados, inmediatamente después de que el Presidente insultara a los gritos a los periodistas -una postal de lo más común en las democracias liberales occidentales-, entra en escena, escoltando al mandatario alzado en su furia verbal, un gabinete buena onda que reparte saludos y sonrisas a los corruptos chorros ensobrados. Como si tal cosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2049547245607846068&partner=&hide_thread=false

Allí se ve al ministro del Interior, Diego Santilli, ofreciendo al enjambre de escorias -colegas de la orga que el Gobierno echó de la Casa Rosada para evitar que siguiera haciendo espionaje en escaleras y pasillos de la sede gubernamental- su sonirsa amplia y su mano izquierda en alto, de la que emerge un pulgar arriba en señal de "todo piola".

diego santilli saludo
Diego Santilli. Saludo 1 a los periodistas corruptos que odia Javier Milei.

Diego Santilli. Saludo 1 a los periodistas corruptos que odia Javier Milei.

Pasa, también, la senadora exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con mismo lenguaje corporal: sonrisa y pulgar arriba.

patricia bullrich saludo
Patricia Bullrich. Saludo 2 a los periodistas corruptos que odia Javier Milei.

Patricia Bullrich. Saludo 2 a los periodistas corruptos que odia Javier Milei.

A su lado viene la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, que a la sonrisa franca y un saludo con manito que se mueve de un lado al otro le agrega un encantador "¡hola, chicos!".

sandra pettovello saludo
Sandra Pettovello. Saludo 3 a los periodistas corruptos que odia Javier Milei.

Sandra Pettovello. Saludo 3 a los periodistas corruptos que odia Javier Milei.

Menos histriónico, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, también sonríe y saluda.

lule menem saludo
Lule Menem. Saludo 4 a los periodistas corruptos que odia Javier Milei.

Lule Menem. Saludo 4 a los periodistas corruptos que odia Javier Milei.

Debe haber algo de estrategia en esta aparente desconexión entre Milei y sus colaboradores. Si no, habrá que llegar a la conclusión, decepcionante, de que las principales espadas del Presidente no odian lo suficiente a los periodistas.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei y el exvocero Manuel Adorni en la sala de conferencias de la Casa Rosada, cuando todavía podían entrar periodistas.
NO MÁS PREGUNTAS | EDITORIAL

La censura de Milei eleva el volumen de las alarmas: peligro de democracia de baja intensidad

La prohibición del ingreso a la Casa Rosada de toda la prensa acreditada no tiene antecedentes, pero no sorprende: confirma lo que podía preverse que pasaría.
Manuel Adorni en el Congreso.
SHOWTIME!

Adorni en el Congreso: "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia"

El jefe de Gabinete se presenta en Diputados en medio de la causa judicial en la que se lo investiga por compras de departamentos y viajes al exterior.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Intendentes de Buenos Aires advierten que no pueden afrontar el pago de sueldos de abril. Alimentos, entre las necesidades más urgentes
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Hecatombe en Buenos Aires: intendentes no pueden afrontar el pago de sueldos de abril

Por  Juan Rubinacci
Frazada corta: Axel Kicillof pone los recursos del SAE que le quita Milei pero deja de repartir la caja MESA
ESTRAGOS DE LA MOTOSIERRA

Frazada corta: Kicillof pone plata para comedores escolares que le quita Milei, pero suspende la caja MESA

Por  Macarena Ramírez
Mauricio Macri y Rodrigo de Loredo participaron de la cena anual de la Fundación Libertad y analizaron una encuesta
Exclusivo

Con una encuesta en la mano, Macri apoya a De Loredo y se mete en la pelea por la gobernación de Córdoba

Por  Yanina Passero
Rolando Figueroa reunió a intendentes de todas las tribus en Neuquén. 
WIN-WIN

Figueroa fortalece el vínculo con los intendentes para contener la crisis en los municipios de Neuquén

Por  César Pucheta