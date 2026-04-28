Frazada corta: Axel Kicillof pone plata para comedores escolares que le quita Milei, pero suspende la caja MESA

La crisis económica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por el ajuste de Javier Milei ya golpea en una de las áreas más sensibles de la administración de Axel Kicillof : los alimentos. Ante la falta de recursos de Nación el gobernador prioriza los alimentos en las escuelas, pero recorta en la asistencia a las familias.

En las últimas horas el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larr o que anunció aumentos para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), pero suspendió el programa MESA que consta de la entrega de una caja de alimentos en las escuelas que alumnos y alumnas llevan a sus hogares como complemento.

Desde Buenos Aires apuntan directamente a la Casa Rosada por el recorte en los fondos del SAE y es por eso que este miércoles el ministro irá con intendentes hasta la sede del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello para entregar un petitorio. Luego habrá una reunión con Kicillof en la FAM.

Según denunció Larroque, el aporte del gobierno nacional al sistema SAE, que alimenta en los establecimientos educativos de la provincia a más de 2,5 millones de estudiantes, se redujo considerablemente durante la era Milei: mientras antes aportaba el 33% del programa, ahora apenas llega al 14%, lo que representa una caída de más de 50%.

En números, el gobierno provincial le reclama al nacional una deuda de $220.800 millones que surge del siguiente cálculo: en 2024, Buenos Aires pidió $104.000 millones para el SAE y Nación transfirió $70.500. En 2025 reclamó $130.000 millones y apenas recibió $77.000 millones. Para este 2026, la provincia solicitó $177.000 millones y el gobierno de Milei ofreció $80.000 millones; aunque todavía, finalizando el primer cuatrimestre del año, no se transfirió un peso.

Los anuncios de Andrés Larroque

En este contexto, el ministro anunció aumentos para el SAE con fondos que saldrán de las arcas provinciales. Es un 17% en el mes de marzo, que acumulan entre 2025 y 2026 un incremento de 30%. De esta forma, la inversión anual en el programa será de $553.910 millones.

Más puntualmente, la inversión mensual subirá de $41.000 millones a $54.000 millones. Son $13.000 millones de pesos más por mes que tendrá que aportar Kicillof. Además, se comunicaron refuerzos en otros programas sociales.

Larroque, Bianco, Terigui

Se trata de, por un lado, el módulo alimentario territorial (MATE), que según se informó, duplicó la asistencia alimentaria destinada a los 135 municipios bonaerenses, alcanzando una inversión anual de $389.692 millones. Según denunció Larroque, el monto es cuatro veces más de lo que aporta el gobierno nacional para todo el país en asistencia alimentaria ($91.000 millones, un 23,3% de lo que invierte PBA).

Por otro lado, se comunicó que se incrementó un 25% la inversión para 18 programas sociales con eje en el desarrollo infantil, el acompañamiento a jóvenes y adultos mayores, la atención de personas en situación de calle y las políticas destinadas a personas con discapacidad. La inversión total anual es de $182.123 millones. El incremento anunciado es de $19.695 millones.

La frazada corta de Axel Kicillof

Pero esa compensación que hace la administración bonaerense para paliar el ajuste nacional tiene consecuencias directas. El gobierno provincial, mediante una resolución del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, suspendió por 90 días el programa MESA.

Una iniciativa que se puso en funcionamiento durante la pandemia, cuando no había clases y se otorgaba una caja con alimentos para que cada familia consuma en su hogar, teniendo en cuenta que niños y niñas no podían concurrir a los comedores escolares. Finalizada la pandemia, el programa continuó y se complementó con el SAE.

El porqué de la decisión es clara: “no hay plata”, dicen desde Calle 6. “Se suspende por una cuestión de recursos. Lo que Nación nos debe en alimentos a provincia es lo que vale el MESA de acá a fin de año”, explicó una fuente del Ejecutivo ante la consulta de Letra P y amplió: “Se resolvió entonces concentrar los recursos disponibles en el Servicio Alimentario Escolar”.

Movilización y preocupación de intendentes

Esta situación lleva a que nuevamente los intendentes se movilicen a dependencias nacionales. Este miércoles Larroque junto a un grupo de jefes y jefas comunales se presentarán en la sede de Capital Humano a las 12 del mediodía para entregar un reclamo formal. Al cierre de esta nota no estaban confirmadas las presencias. Días atrás La Cámpora le tiró a Kicillof con el hambre en Buenos Aires.

_AR18903 (1) Intendentes de todo el país, junto a Axel Kicillof y Ricardo Quintela en la sede de la FAM. Antes, fueron a Economía a llevarle reclamos a Caputo

Es que hay una fuerte preocupación de los intendentes por la falta de recursos. Durante una rueda de consultas realizada por este medio, desde los municipios coincidieron en señalar que la demanda de alimentos se duplicó en el último tiempo, y temen que la suspensión del programa MESA siga aumentando el reclamo en las dependencias municipales.

El formato de la protesta será similar a la que semanas atrás se llevó adelante en el ministerio de Economía, hasta donde llegaron intendentes de todo el país. Al igual que en esa ocasión, luego de la movilización, Kicillof recibirá a los intendentes en la sede porteña de la Federación Argentina de Municipios (FAM).