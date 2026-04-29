Javier Milei, la mermelada, el frasco y la realidad

El creciente descalce entre los hechos y la percepción que Javier Milei tiene de ellos se dejó ver con claridad en el discurso que pronunció el lunes a la noche en la cena de la Fundación Libertad . Lo que sigue es un intento por comprender de qué habla el Presidente.

Citando a Salvador Di Stefano , conocido como el "Gurú del Dólar Blue", Milei elaboró un curioso Teorema del huevo y la mermelada. Dijo:

Primero, lo que el lector está pensando.

Segundo, el líder de la extrema derecha justifica la caída de la demanda de varios productos de consumo básico con el ejemplo de la mermelada, el menos básico de ellos. ¿Qué dirá el Presidente sobre la relación entre los huevos y la leche que los chicos toman cada vez menos o sobre el pecado de la carne?

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Lo tercero, un relevante corolario, queda para un poco más adelante.

La era de hielo de Javier Milei

El problema es que todos los datos de consumo masivo dan para abajo.

De acuerdo con la consultora de referencia Scentia, el rebote posterior a la recesión de 2024 duró sólo entre marzo y octubre del año pasado –justo hasta las elecciones–, pasó luego por una breve meseta a nivel del mar y retomó el sendero del desplome: -5,1 interanual el mes pasado y 3,1% en el primer trimestre.

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Más en detalle, las ventas de supermercados se derrumbaron 7% interanual y la de los mayoristas, 8,8%.

En cambio, el comercio electrónico exhibió un crecimiento impresionante del 34,4%, pero el detalle es que este da cuenta de menos del 5% de las ventas de productos alimentarios de consumo cotidiano y de artículos de limpieza, por caso. Puede que crezca la venta de consolas de juegos, teléfonos celulares, cortadoras de césped y otros ítems, pero el consumo popular atraviesa una era de hielo. No se trata de un cambio de hábitos de consumo o, como ironizó el propio disertante, de que sea "demasiado trabajo mirar el balance de Mercado Libre".

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Además, la mejora que muestra Scentia en marzo respecto de febrero es, además de un hecho aislado, improcedente porque la consultora no desestacionaliza los datos. Más que nunca, vale lo interanual.

El Corolario del Teorema de Javier Milei

La referencia de Milei a Paolo Rocca es falaz, por partir de una comparación improcedente. Lo que se discute en la Argentina no es la crisis de la venta de mermeladas, sino la de la generalidad del sector industrial y comercial.

En otras palabras, la contrastación de la realidad con el dogma schumpeteriano de la "destrucción creativa" del capitalismo, una suerte de ley que indica que el progreso tecnológico y la propia dinámica del mercado hacen que ciertos sectores se vuelvan obsoletos y desaparezcan para ser reemplazados por otros, igualmente generadores de empleo y prosperidad.

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El problema con el modelo de Milei es que lo que muere lo hace de modo inducido, por una mezcla asfixiante de consumo helado, dólar barato y apertura importadora. Además, se trata de los segmentos de actividad que más y mejor empleo producen, lo que, en lugar de dar vida a un círculo virtuoso, genera uno vicioso de primarización y precarización laboral.

Trabajo… y trabajo

En su mensaje, el jefe de Estado "anarcocapitalista" (sic) añadió:

"Es mentira que se destruyen puestos de trabajo. ¿No les gusta? Bueno, mire, es lo que hay a la luz del entramado legal siniestro que teníamos en esta economía".

"Cuando yo miro los números, la realidad es que la cantidad de empleos desde que estamos en el gobierno subió en 113.000. ¿Qué hacen los kirchneristas? Toman el dato que es malo y lo generalizan. Entonces dicen 'no, bueno, pero los empleados asalariados formales cayeron 241.000'. Bueno, pero los informales… los independientes subieron 346.000 y los no registrados, 33.000 (…). Dicho esto, sí que la economía creó empleos, creó cerca de 400.000 puestos de trabajo (…). Sí, claro, 'son informales'. ¿Para qué creen que mandamos la ley de modernización laboral? Justamente, para que puedan ser absorbidos por el sector formal".

La mención a "los informales… los independientes" fue una breve pero llamativa gaffe que Milei decidió luego pasar por alto; el daño ya estaba hecho. Fue una suerte de sincericidio que supuso, en todo el razonamiento, la admisión de que su modelo destruye empleo de calidad y lo reemplaza por el otro, el de Uber y Rappi o el que se pueda. Asimismo, el desempleo, según cifras oficiales, sube y no baja.

Además, al revés de lo que dice, difícilmente la ley de precarización laboral, que debilita el poder de negociación de los sindicatos y cercena los derechos de huelga y de protesta, entre otras cosas, vaya a producir un efecto diferente que el de la profundización de la tendencia.

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Al final se supo qué era "la casta"

"Y lo otro, que también, digamos… 'no, los salarios se están desplomando'. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es al que peor le fue en esta economía en términos reales? ¡A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí! De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste, el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta".

Otro sincericidio.

Por un lado, resulta chocante que el mandatario se declare víctima de su propio ajuste, al menos sin que antes se aclare que lo que surge del teléfono de Mauricio Noveli, el criptobro del Libragate, es falso, que el abrepuertas no tuvo a sueldo por 2000 dólares mensuales al entonces diputado Milei, que no elevó esos pagos a 4000 cuando este llegó a presidente, y que la nota que adjudica al mandatario una coima de 5 millones de dólares no fue tal.

Es verdad que, además de los jubilados, los trabajadores del sector público son, por lejos, los patos de esta boda.

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El detalle es que él nunca dijo que "la casta" era un universo de maestros, médicos, enfermeros, policías, militares y empleados de entes como el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI, INTA, la ARCA –cuyo jefe, Andrés Vázquez, está acusado, por imperio de un libreto de Pedro Saborido, de evasión– y tantos más.

La ola de paros en las universidades nacionales, cuyo personal lleva perdido alrededor de un 45% de salario real, no inquieta al Gobierno: mientras esas casas de estudio sigan funcionando, ¿cuál es el problema? Sin embargo, ese asunto irrita cada vez más a un sector de la clase media que, ya endeudada y si debe resignar toda su expectativa de futuro, no volverá a votar a La Libertad Avanza (LLA).

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Así, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado que intima a los rectores a poner fin a las protestas y garantizar el derecho de los alumnos a educarse, a quienes señala como "víctimas de los gremios", y denuncia su "extrema preocupación".

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Lo hace mientras incumple la ley de Financiamiento Universitario, votada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada por mayoría calificada por el Poder Legislativo. El comunicado nada dice sobre la posibilidad de revertir esa situación.

El ajuste más grande de la historia de la humanidad

En otro tramo, el mandatario señaló:

"Nosotros pusimos en orden las cuentas del sector público gracias a la enorme tarea del gigante que tengo como ministro de Economía, que es Toto Caputo, que ajustó cinco puntos del PBI en un mes".

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Notable logro, y muy veloz. Con todo, si se toma marzo como referencia, se nota que el pensamiento económico oficial atrasa 90 años y que la insistencia presidencial en considerar a John Maynard Keynes como un "sicario de la política" –el lunes a la noche volvió a zamarrearlo– le impide entender qué pasó en los años posteriores a la Gran Depresión, además de por qué la realidad no responde a sus dogmas y este ajuste sólo genera freno de la actividad, caída de la recaudación, nuevo déficit fiscal y "necesidad" de nuevos recortes. La "trampa de austeridad".

De hecho, los números fiscales del mes pasado sólo resultaron superavitarios porque el jefe del Palacio de Hacienda pisó pagos, convirtiendo gasto devengado en deuda flotante. Si no lo hubiese hecho, se habría dado cuenta de que, después de tanto sacrificio social, sigue teniendo las cuentas en rojo.

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Además de excesivo, inequitativo e insustentable, ese ajuste es torpe y ejecutado con bajísima calidad administrativa.

La demora en la finalización de la reversión del gasoducto Norte, una obra que demanda una inversión de algo más de 700 millones de dólares, hará que este invierno haga falta importar nuevamente gas natural licuado (GNL) por 1400 millones. Se trata de un insumo de por sí caro, inflado aun más por la guerra en el golfo Pérsico y que, de hecho, el país comenzará a exportar en los próximos años.

Mientras, bastó con que se desatara una brisa fresca para que el Gobierno debiera cortar el suministro de gas a industrias y estaciones de servicio debido a otra demora: la propia contratación de esos barcos con GNL.

Maldita inflación (parte mil)

"Tarde o temprano el riesgo país se va a destrozar porque nosotros vamos a honrar las deudas".

"Tarde o temprano vamos a derrotar la inflación".

Tarde o temprano…

"Creo que el 'riesgo kuka' es cero. Lo hablo con los gobernadores peronistas, (que) hoy no quieren ni ver a los kirchneristas. No hay ninguna posibilidad de volver al pasado", dijo Toto Caputo este martes en la ExpoEFI 2026. Sin embargo, el riesgo país volvió a subir, como en los últimos días, para alcanzar 586 puntos básicos. ¿Otra vez rumbo a 600?

Mientras, la inflación bajará del 3,4% de marzo a 2,5% o algo menos en abril, lo que pondrá fin a diez meses consecutivos de suba, pero que volverá a dejarla en el persistente altiplano superior al 2%. La City cree que en unos meses bajará a "uno y pico" –es probable–, pero el vaticinio presidencial del "cero coma…" a más tardar en agosto quedará, en tanto pifia descomunal, en la antología de los grandes idiotaires de la política argentina.