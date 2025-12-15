La Pampa: Marita Mac Allister apunta a 2027, pero la interna ya le pasó la primera factura

La Legislatura de La Pampa le vació a la presidenta del Tribunal de Cuentas, María Alejandra Mac Allister , un momento que ella pretendía “histórico”. Se trata del anuncio de un informe sobre la cuenta de inversión 2024, un paso más en la carrera de la vicepresidenta de la Asamblea del PRO, que quiere pelear por la sucesión de Sergio Ziliotto .

Más allá del trámite puntual, la situación expone una trama de la puja de poder y las internas políticas que le apuntan al 2027. Mac Allister, además de presidenta del organismo de control, es una de las figuras con mayor potencial electoral en el elenco amarillo.

El plantón pareció organizado como un modo de bajarle el copete a ese despliegue político. La mayoría del peronismo y del radicalismo no quisieron "hacerle el juego" y el PRO mimetizado con La Libertad Avanza aprovechó esa cancha embarrada para dar otro mensaje interno. "No queremos estar a disposición para cuando a Marita se le ocurra darnos una clase", dijo en voz baja un legislador del PJ.

“Era una oportunidad histórica, pero este acto fallido no me va a desmoralizar”, apuntó Mac Allister, que había puesto expectativas en el encuentro, incluso con el detalle épico de programar la convocatoria para el 10 de diciembre, en el aniversario del regreso de la democracia.

Marita Mac Allister es hermana del exfutbolista Carlos Javier “Colo” Mac Allister , líder del PRO, primer candidato a gobernador del partido amarillo y secretario de Deportes de Mauricio Macri .

El apellido tiene peso en La Pampa, obviamente, también a partir de la trascendencia de Alexis Mac Allister, sobrino de Marita, campeón mundial de fútbol y brillando en Europa. El Club Deportivo Mac Allister es una referencia obligada en el rubro deportivo de la provincia.

Pero mucho más que eso, la presidenta del Tribunal de Cuentas tiene un recorrido propio en la política. Es contadora, tiene 62 años y es oriunda de Santa Rosa. “Soy fuerte, soy enfática y tengo carácter. Una tiene que asumir lo que es: brava", resume sobre sí misma. Pero no le gusta que la llamen "patrona" ni que la ubiquen ideológicamente a la derecha.

tribunal-de-cuentas-diputados Marita Mac Allister, el personal del Tribunal de Cuentas y los diputados y diputadas que sí asistieron al encuentro, ninguneado por una mayoría.

Comenzó su militancia política en el ARI y la Coalición Cívica, que en la provincia integraron una alianza que corría por centroizquierda al oficialismo justicialista. Esa coalición llegó a nutrirse de dirigentes peronistas desencantados con el menemismo de los '90, y que después volvieron al redil compañero.

La oposición al control, el tiempo de Carlos Verna

Después tuvo visibilidad en el PRO y quedó a cargo del Tribunal de Cuentas en 2016. La designó el entonces gobernador Carlos Verna, luego de que ella ganara con claridad un concurso para el cargo. Tuvo mayoritario aval legislativo. Se había desempeñado como vocal subrogante, contadora fiscal y auditora. Fue la primera vez que ese sitio quedó en manos de la oposición y de una mujer.

Antes, tuvo un breve período a cargo de ANSES en la provincia, durante el gobierno nacional de Mauricio Macri. “Siempre defendí las políticas sociales, pero no el robo”, supo decir al respecto.

verna y marita mac allister Marita Mac Allister fue designada en el Tribunal de Cuentas en la gobernación de Carlos Verna, que puso por primera vez a una mujer y opositora en ese lugar.

A partir de su insistencia sobre asuntos de comunicación y transparencia, encontró visibilidad nacional en el ámbito del control y fue reelecta como secretaria institucional del Secretariado de Tribunales de Cuentas de la Argentina.

Antes del frustrado convite a la Legislatura, Mac Allister venía de disertar en Brasilia, en el marco del Global GRC Summit Brasil 2025 junto al presidente de la Red de Gobernanza Argentina, Aníbal Kolhuber.

La cara del PRO para la vicegobernación

A partir de su tarea en mecanismos institucionales de transparencia, Marita levanta la bandera de la lucha contra la corrupción para proyectar sus ambiciones políticas. En tiempos de Juntos por el Cambio y Cambiemos, dirigentes de la UCR le ofrecieron a Mac Allister ser su candidata a la vicegobernación: Martín Berhongaray, Juan Carlos Marino y Daniel Kroneberger hicieron el intento.

Este año, Mac Allister torpedeó hasta donde pudo una alianza con La Libertad Avanza. No quería una alianza con el aparato libertario, pero tuvo que tragar el sapo de la candidatura de Adrián Ravier como diputado nacional.

“Soy cero gorila”, se define Mac Allister. Sostiene una buena relación con el gobierno provincial. “A veces me dicen que me estoy peronizando… No me estoy peronizando, es mi forma de pensar y de vivir", señala.

El vínculo con Sergio Ziliotto

En abril formalizó un acuerdo con el gobernador Sergio ZIliotto para “fortalecer el control institucional”.

El presidente del PJ pampeano afirmó en la semana previa a las últimas elecciones que "Marita ocupa un lugar institucional de mucha importancia. Quizá el lugar más estratégico del Estado, que es el control". "Es lo mejor que nos puede pasar. En La Pampa se respira institucionalidad. Es orgullo de pampeano. Esa tarea es del Tribunal de Cuentas, y que esté en manos de una dirigente de oposición es mejor para evitar suspicacias. Lo valoro muchísimo”, reconoció Ziliotto.

marita y ziliotto Marita Mac Allister y Sergio Ziliotto.

La Pampa se jacta de ser la única provincia que tiene tan aceitados sus controles previos, que permiten que el Tribunal de Cuentas haga observaciones a las autoridades políticas antes de la concreción de determinado gasto. Mac Allister reveló que ningún funcionario desoyó alguna vez esas sugerencias.

La postura y bajada de línea de Ziliotto también fue de algún modo ninguneada por la Legislatura en el faltazo al encuentro “histórico” que les propuso el Tribunal.

Plantón del peronismo y de otras fuerzas

Mac Allister promueve desde hace años, y en contraste con la mayoría de sus antecesores, una política comunicacional activa. El Tribunal de Cuentas difunde decisiones, informes, participaciones y datos. “Aunque no fuimos convocados por la Legislatura queríamos hacer ese acto para que valoren nuestro trabajo”, indicó.

El contacto formal para el "acto fallido" lo hizo a través de la comisión de Hacienda y Presupuesto, el ultravernista Daniel Lovera. Entre reproches, la presidenta del PRO refregó que “la calidad institucional y la integridad pública no se declaman, se ejercen”.

La zancadilla legislativa fue de todos los colores y tuvo sus excepciones: como si lo hubieran tramado, protagonizaron el plantón los bloques en pleno del peronismo y de Comunidad Organizada.

El bloque del PRO asistió a medias: dieron el presente aliados y aliadas de Mac Allister (Laura Trapaglia, Lucas Lazaric, Enrique Juan y Matías Traba) y hubo un vacío por parte de sus rivales internas, las “violetas” Noelia Viara y Celeste Rivas.

El bloque de la UCR que preside Poli Altolaguirre tampoco fue, pero sí apareció su enemigo íntimo en la interna de esa estructura boinablanca, Javier Torroba. Y mandó un mensaje de interés Gisela Cuadrado.