La Pampa: el gobierno de Sergio Ziliotto amplió la oferta salarial y logró acuerdo con los estatales

La administración de Sergio Ziliotto llegó a un acuerdo con los estatales y cerró las paritarias de La Pampa.

El gobierno de La Pampa cerró las paritarias con los gremios estatales luego de presentar una mejora salarial que logró el aval de la Intersindical. El acuerdo, que no abarca a los docentes, supone un aumento de 10,91% para el primer trimestre del año y un piso de $1.200.000 a partir de abril.

La nueva oferta superó el planteo que el Ejecutivo de Sergio Ziliotto había presentado el 23 de febrero, previo a un cuarto intermedio, y permitió destrabar una negociación que venía tensionada . Los sindicatos advertían que el planteo inicial resultaba insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo y a la presión de las bases.

El entendimiento incluyó un aumento del 6,4% a partir del 1 de marzo, de carácter remunerativo y bonificable. Ese porcentaje se compone por un 2,9% correspondiente al IPC de febrero, un 1,5% como anticipo de la inflación de marzo y un 2% en concepto de recomposición salarial.

A partir de abril se aplicará un ajuste mediante cláusula gatillo trimestral, que complementará el índice de inflación de marzo y garantizará un incremento real del 2% durante el trimestre, según informó la provincia. Con esa combinación, el aumento salarial total del período alcanza el 10,95%, tomando como referencia una inflación estimada de 2,9% para marzo.

El convenio también fijó un nuevo mínimo garantizado para los trabajadores estatales, que desde el 1 de abril tendrán un piso salarial de $1.200.000.

Gremios La Pampa El acuerdo paritario se selló con los estatales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Judiciales, Legislativos, Viales, Luz y Fuerza, Salud, Obras Sanitarias y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El nuevo piso salarial para estatales

Según los números que difundió la administración del norte de la Patagonia, el incremento del mínimo garantizado entre enero y abril suma $203.748, lo que representa una suba total del 20,45% para el período.

La negociación se desarrolló en el marco de la mesa Intersindical, que integran la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Judiciales, Legislativos, Viales, Luz y Fuerza, Salud, Obras Sanitarias y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En los encuentros previos, la gestión pampeana había propuesto un piso cercano a $1.135.000, pero los gremios plantearon que ese número debía ser de $1.300.000, un reclamo anclado en el contexto de pérdida del poder adquisitivo acumulada durante el gobierno de Javier Milei.

El acuerdo final permitió cerrar la discusión paritaria del primer tramo del año y evitó una escalada del conflicto. La dirigencia sindical había advertido que el clima entre los trabajadores se mantenía tenso, después de que en 2025 se suspendiera el tradicional bono de fin de año, como contó Letra P.

El conflicto docente sigue abierto

Pese al acuerdo, el conflicto con el sector docente permanece abierto: la negociación con la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), los privados de SADOP y las técnicas de AMET sigue un camino distinto y la paritaria se cerró hace un par de semans sin lograr un entendimiento.

utelpa_paro_ladag_1 Los docentes pampeanos habían dada por finalizadas las paritarias ante la falta de una oferta superadora previa al inicio de clases.

Como contó este medio, el sindicato que agrupa a la mayoría de la docencia no aceptó la oferta salarial y reclamó que la nueva propuesta llegara antes del comienzo del ciclo lectivo. Ante la falta de concreción del planteo, el sindicato dio por finalizada la instancia de negociación y arrancó el año lectivo con un paro, que coincidió con la medida de fuerza nacional convocada por CTERA.

La situación dejó un escenario mixto en la discusión salarial: mientras la mayoría de los gremios selló el acuerdo con el Ejecutivo, los docentes continúan en conflicto y a la espera de una nueva instancia de negociación.