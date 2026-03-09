La Pampa: Ravier polariza con Ziliotto para marcar la cancha opositora, pero no cierra la interna de LLA

Adrián Ravier decidió fustigar al peronismo de La Pampa y al gobernador Sergio Ziliotto, que poco después de las elecciones de octubre lo recibió en su despacho.

“ La Pampa es una provincia inviable”, llegó a decir el diputado Adrián Ravier en estos días, entusiasta en su decisión de polarizar desde La Libertad Avanza con el gobernador Sergio Ziliotto y con el peronismo , para marcar la cancha en el campamento opositor.

Ravier quiere ser visto como “el más opositor” del entramado no peronista, que teje con tibieza y en puntas de pie la posibilidad de un complejo rejunte que incluya a la UCR , al PRO y a Comunidad Organizada .

De paso, poner en foco su antiperonismo es una forma de meter bajo la alfombra la interna que todavía no puede cerrar en el partido que preside. Ravier juega esas movidas desde el Congreso y desde medios de comunicación amigos que no están en la provincia, donde prefiere que lo entrevisten.

Aunque no tiene recorrido institucional y era hasta el año pasado un ilustre desconocido para el sistema político, Ravier todavía se permite la ilusión de liderar a la oposición cuando en 2027 se ponga en juego la gobernación. Pero, como contó Letra P , los otros sellos opositores atienden su propio juego .

La fantasía tiene base en que es la referencia centralísima del gobierno nacional en La Pampa y en los votos que cosechó en la legislativa de octubre , cuando incluso estuvo a punto de dar el batacazo en alianza con el PRO.

Sin embargo, el partido libertario está sacudido por grietas y chisporroteos desde su propio nacimiento en la provincia. En el caso de Ravier, hay una interna más profunda, que se proyecta: el año pasado, el diputado ninguneó al armador local que dispuso Eduardo “Lule” Menem, Juan Pablo Patterer.

ravier_y patterer Adrián Ravier junto a Juan Pablo Patterer, el enviado de Lule Menem al que el diputado ninguneó. Esa grieta no está cerrada.

El puente entre Ravier y el karinismo nunca se reconstruyó, porque en realidad el legislador economista se siente más un soldado de la Fundación Faro de Agustín Laje.

El vínculo directo con Javier Milei

Con la autoestima alta, Ravier piensa que su vínculo directo con el presidente Javier Milei lo puede dejar a salvo de otras exigencias que tienen que ver con la construcción política.

El peronismo lo chicanea porque no nació en La Pampa y conoce poco la provincia. La gran debilidad de LLA es justamente su propio territorio, Santa Rosa, donde en octubre la derrota fue clara y en la que el armado luce más débil y poco sólido. Allí, algunos de quienes lo precedieron en el liderazgo de LLA asoman reacios a plegársele.

ravier-milei El diputado Adrián Ravier apuesta a que su vínculo directo con Javier Milei lo salve de otras exigencias: reporta más a la Fundación Faro que al karinismo.

En ese marco de inestabilidad, semanas atrás hizo su sonora aparición el multimillonario Javier Catoni. Por su lado, Luciano Ortiz, a cargo de PAMI local, no es parte del riñón. El que sí se arrimó a ese fueguito del poder es Nicolás Boschi, designado en ANSES, pero que a partir de los asuntos judiciales que lo involucran tampoco es ganancia segura si se vuelve cara visible.

En los próximos días el legislador compartirá con Milei un encuentro en el ex Centro Cultural Néstor Kirchner, donde harán un homenaje “al padre de la economía moderna”, Adam Smith. Ese estilo de reuniones asoma como una de las comarcas preferidas de Ravier: la economía técnica, la academia y la teoría. A la vez, reniega de la rosca y del cara a cara en la calle.

El tirón de orejas de Karina Milei

Por eso Ravier no estuvo tan cómodo en la cumbre de la semana pasada, donde Karina Milei bajó línea a las representaciones provinciales y planteó un par de exigencias que se le van a complicar. Resonó como un tirón de orejas a La Pampa la exigencia de "más presencia territorial".

A la salida de esa reunión, el diputado armó un encuentro en General Pico, la segunda ciudad de la provincia, donde le fue bien electoralmente. Juntó varias decenas de personas y alguien pretendió inscribir el encuentro cerrado en el "Tour de la Gratitud", aunque no fue ni masivo ni en la vía pública.

LLA pampeana todavía no tiene armado su partido provincial. Ravier dice que ya cuenta 500 nuevas afiliaciones, pero esa demora en el papeleo es estudiada desde la Casa Rosada, que además percibe que el dirigente no diseña un esquema de poder y observa con preocupación a su entorno.

reunion-nacional-de-la-libertad-avanza-20260302-2195318 El encuentro de Ravier y otros presidentes provinciales de LLA con Karina Milei: bajada de línea y tirón de orejas.

El legislador reporta más a la Fundación Faro que al karinismo, y desde ahí apresura megaalianzas que la Rosada todavía no bendijo, o se muestra con intendentes que hacen su propio juego, como Leonel Monsalve, de 25 de Mayo.

El Gobierno además pretende que en las provincias las elecciones locales se hagan en la misma fecha que las nacionales, y que se utilice el sistema de boleta única. Pero Ravier tiene entre escasas y nulas posibilidades de poner esas cuestiones en la agenda, porque LLA no tiene representación legislativa y porque su relación con las otras fuerzas opositoras no es tan amable como para invitarlas a trabajar en ese sentido.

Hace ocho años que el calendario prevé las elecciones de autoridades provinciales en el mes de mayo, con internas partidarias programadas para febrero. Todo indica que Ziliotto dispondrá un esquema calcado para el año que viene.

Además de ser una fecha ya conocida para los pampeanos, el radicalismo también le supo sacar provecho, como cuando en 2023 Martín Berhongaray venció en una interna bajo ese reglamento a Martín Maquieyra, del PRO, ahora aliado libertario como director de YPF.

Dardazos contra Sergio Ziliotto

Tras el discurso legislativo de Ziliotto, Ravier quiso ocupar el rol de principal polarizador. Aunque no usa el estilo directamente insultante del presidente, sí suelta sentencias provocadoras: “La Pampa hoy es una provincia inviable”, twitteó.

“Dos tercios de su territorio son un desierto. En estas décadas solo construyeron una provincia para el pueblo de casa de gobierno. Hay que correr al peronismo”, añadió.

pico lla Ravier encabezó un encuentro en General Pico, después de que en una cumbre Karina Milei reclamara más presencia territorial.

El gobierno le salió a responder con números que indican que la provincia, con histórico equilibrio fiscal, es una de las que más crece, más empleo privado genera y que más pymes por habitante tiene.

“Nada más compró el discurso nacional y no estudió ni mínimamente los datos de la provincia. Dato mata relato”, lo cruzó el ministro de Hacienda Guido Bisterfeld. También remarcó la realidad económica actual, que golpea producto de las políticas nacionales.

A las pocas horas de que Ravier fuera elegido diputado, Ziliotto tuvo un gesto de convivencia institucional: le abrió las puertas de su despacho.

Paridad en La Pampa

Ravier tiene una cruzada contra todo lo que huela a Estado provincial. El año pasado hizo una campaña contra los supuestos “ñoquis” de la administración pública. Es una de sus batallas preferidas, en las últimas semanas chocó con los sindicatos locales que rechazan la reforma laboral.

Según Ravier, viene su tiempo: “El reloj de arena ya se dio vuelta. En 2027 va a cambiar el color político”.

El peronismo sabe que la compulsa electoral no será sencilla: en las últimas elecciones le tocó perder y cuando ganó no lo hizo con la fusta bajo el brazo. Por eso el PJ aceita su unidad hasta que duela.

Si la oposición logra amucharse, habrá un escenario de paridad. Pero tampoco está tan claro que las fuerzas no peronistas puedan establecer ese consenso. El almanaque apura.