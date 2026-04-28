Manuel Adorni al Congreso: 200 personas van a aplaudir a los palcos y Javier Milei se retira antes del final

Manuel Adorni ya armó su protocolo para realizar su primer informe de gestión como jefe de Gabinete en Diputados , donde deberá responder sobre la gestión y evacuar dudas sobre las causas judiciales que investigan su patrimonio. El funcionario tendrá a casi 200 funcionarios en los palcos, además de Javier Milei , quien no se quedará durante toda la sesión.

El contingente que lo acompañará incluye a los miembros del Gabinete, senadores, legisladores provinciales, concejales y militantes de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires. Adorni llegará a las 10 horas junto al Presidente, quien ocupará el palco central, acompañado de Karina Milei . En el salón Delia Parodi , cuya puerta principal da al salón de Pasos Perdidos, se ubicarán los empleados de la Jefatura de Gabinete, para elaborar las respuestas.

El ministro coordinador hablará casi una hora, en un tono amigable y sin chicanas, como detalló Letra P . Será en ese rato cuando Milei escuche desde los palcos y aplauda. No es la primera vez que lo hace: en diciembre, el líder libertario presenció la jura de diputados. Estuvo varias horas mirando sin emitir una palabra. En la organización no esperan que Milei permanezca cuando empiece el intercambio con la oposición, que es el momento más tenso de cada informe.

Como relató Letra P , Martín Menem aplicará estrictamente la resolución vigente sobre el protocolo de los informes para proteger a Adorni. Tal es así que ni siquiera habrá reunión de labor parlamentaria para que otros bloques le pidan algún cambio en el itinerario.

El informe escrito con las 2000 preguntas recién llegará antes de la sesión. En el recinto, las consultas serán por tandas y el funcionario responderá tras cada una de ellas, durante 20 minutos.

Hasta el fin de semana, en el oficialismo daban casi como un hecho que Adorni aprovecharía un cruce para irse. La idea perdió fuerza, porque la oposición hizo saber que, si eso ocurre, usarán la huida del funcionario para alimentar las sospechas de corrupción.

Los nueve bloques más chicos tendrán la primera tanda de preguntas, que se extenderá por 45 minutos. Será el turno de aliados provinciales y de opositores duros, como la izquierda.

El resto de la oposición teme que los diputados del FIT se crucen con el jefe de Gabinete y le den la excusa para irse. En Unión por la Patria (UP) intentarán comunicarse con los referentes de la FIT para evitar esa situación.

Nicolás del Caño anticipó que no aceptarán condiciones. “¿No es funcional al Gobierno y a Adorni darle letra para justificar una posible cobarde retirada?”, se preguntó el diputado en Twitter, con una cita a una nota de Letra P.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicolasdelCano/status/2049245429993185392&partner=&hide_thread=false ¿No es funcional al gobierno y a Adorni darle letra para justificar una posible cobarde retirada? Está raro que haya opositores con estas preocupaciones pic.twitter.com/mTk3Pr4zOC — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) April 28, 2026

La prueba peronista

Luego será el turno de las consultas de Innovación Federal (Salta y Misiones), con 11 minutos; y los dos interbloques: Provincias Unidas (PU) -y sus aliados de la Coalición Cívica- y Fuerzas del Cambio (UCR y PRO). En PU estarán las consultas más fuertes, porque están los tres denunciantes del jefe de Gabinete: Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro.

UP tendrá asignado el tramo final de consultas. Habrá 68 minutos para que sus diputados le hablen cara a cara a Adorni. En la noche del martes se reunieron para definir quiénes serían los elegidos para preguntar.

Todos los peronistas que tomen el micrófono tendrán una misión: pedir explicaciones sobre las causas judiciales y, además, requerir información sobre otros temas, como obra pública, políticas de discapacidad y presupuesto de universidades.

La clave para los bloques más duros contra Adorni será sincronizar preguntas, de modo que no se repitan. Algunos referentes de PU y UP también buscarán seguir en tiempo real las respuestas del jefe de Gabinete, identificar las zonas grises y repreguntar. Será un intenso trabajo.

Fuerte operativo y asesores cerca

Adorni está preocupado por tener la información de las respuestas a tiempo: el lunes, cuando hizo su ensayo en el recinto, preguntó por el espacio que hay cerca de su mesa para que se acerquen sus asesores. Teme quedarse sin respuestas.

La jornada será con un fuerte operativo de seguridad, habitual en este gobierno, aunque siempre es capaz de superar el último antecedente. La prensa mantuvo su palco habitual -Milei se los arrebata cuando realiza las jornadas de apertura de sesiones- pero debe asistir temprano.

El vallado comenzará a armarse a la medianoche, por lo que todos los empleados fueron informados de asistir por ingresos especiales. Como cada miércoles, la gendarmería tendrá su artillería, con camiones hidrantes, autos y motos.

El personal de esta dependencia rodea el Congreso cada miércoles, haya o no manifestaciones. En el parlamento bromean con que se trata de operativos para cobrar viáticos.

Milei deberá ingresar por la escalera principal, lo que obligará a vallarla. Antes, deberán haberse ubicado los 200 invitados especiales en tres bandejas que tiene el recinto. La mayoría quiere aplaudirlo. Adorni lo necesita.