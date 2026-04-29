Rolando Figueroa fortalece el vínculo con los intendentes para contener la crisis en los municipios de Neuquén

Rolando Figueroa volvió a hacer gala de su relación con los intendentes de Neuquén y los reunió para anunciar un plan de créditos para viviendas y la licitación de obras públicas para municipios de toda la provincia. La estrategia quiere vehiculizar soluciones conjuntas a las demandas locales ante la política de obra pública cero impulsada y sostenida por Javier Milei .

Como viene contando Letra P , el gobernador viene llevando a cabo una intensa actividad en la que gestión y política se cruzan de manera permanente. La idea es ampliar tanto como sea posible el espacio oficialista de La Neuquinidad , pero también de mantener las relaciones institucionales en el marco de cordialidad necesario para evitar conflictos que sumen a la crítica situación social que se vive en todo el país.

Con un rol destacado de la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi , y la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio , la reunión se dio este martes en el marco del acuerdo de gobernanza que Figueroa trabó con los intendentes apenas asumió su gestión y que apunta a saldar las deudas con los municipios, sobre todo en lo que respecta a la obra pública.

Figueroa llegó a la reunión con el plan vial neuquino abajo del brazo , pero avanzó en la firma de convenios y la confirmación de obras que desde hace tiempo vienen reclamando cada una de las administraciones locales en la Patagonia.

En esa reunión se anunció la licitación para 73 cuadras de pavimento en Junín de los Andes y la construcción de edificios escolares en San Martín de los Andes Neuquén, Zapala, Arroyito y Senillosa. El gobernador, además, anunció el lanzamiento de plan de créditos no bancarios que el próximo mes se presentará desde Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

Rolando Figueroa habla con intendentes de Neuquén Rolando Figueroa frente a los intendentes de Neuquén.

Viviendas es un tema importante en materia de demandas a lo largo de todo el país. Sobre todo desde que el histórico déficit habitacional que arrastra la Argentina se profundizó con la política de obra pública cero implementada por Milei. El desarrollo de políticas dirigidas a solucionar las demandas a partir de la inversión de recursos provinciales es una de las iniciativas con las que Neuquén busca diferenciarse del resto de las provincias, pero también de las administraciones que antecedieron a Figueroa.

A través del plan que se anunciará en mayo, dijo el gobernador, la administración neuquina buscará facilitar el acceso a la vivienda, pero también garantizar un manejo responsable y transparente de los recursos públicos. “Es un gran cambio respecto a lo que heredamos en la provincia, donde, de 60.000 viviendas construidas, en 45.000 no se había pagado ni un solo centavo”, dijo el mandatario neuquino volviendo a marcar distancias con las gestiones del MPN que lo precedieron.

Rolando Figueroa con todos

Uno de los gestos que da cuenta del pragmatismo neuquino se expresó este martes en la firma del convenio para el cofinanciamiento de 150 viviendas en Cutral Co que serán afrontadas por la administración provincial y el municipio que administra Ramón Rioseco, Cutral Co.

ROlando Figueroa firma convenios con Ramón Rioseco Rolando Figueroa y Ramón Rioseco.

Rioseco fue el candidato del frente que integró el peronismo en las últimas tres elecciones provinciales. Perdió en 2015 y 2019 con Omar Gutiérrez y quedó en tercer lugar cuando Figueroa resultó electo dejando al MPN en el segundo lugar en 2023. Pese a eso, mantiene una relación cordial con el gobernador desde hace ya tiempo. En el entorno de Rolo, incluso, destacan esa buena sintonía con el intendente al que no cuentan en las filas del peronismo, dividido en múltiples tribus en la única provincia que nunca pudo gobernar. El Frente y la Participación Neuquina es el nombre del partido de Rioseco, que tiene sus propios planes para 2027.

Figueroa: “No me importa de qué partido son"

Entre quienes firmaron convenios este martes también se destaca el caso de Gonzalo Núñez, uno de los intendentes peronistas que formó parte fundamental del armado que, liderado por un grupo de jefes comunales con diálogo abierto con el gobernador, le arrebató la conducción del peronismo neuquino al kirchnerismo que en la provincia encarna el histórico ladero de CFK, Oscar Parrilli. En San Patricio del Chañar, la Provincia financiará obras para garantizar el suministro de energía para el barrio Costa Verde en Picada III y la ejecución de la red de gas en 347 lotes.

El resto de los intendentes presentes se dividen entre aquellos que asumieron en 2023 acompañando a Figueroa y los que desde el MPN hoy se alinean con su viejo compañero de escudería. “No me importa de qué partido es alguien, me importa que coincidamos en cómo construir el futuro”, dijo el fin de semana en el encuentro del Frente Grande. Esa seguirá siendo la lógica de la que también los jefes comunales sacan su provecho.