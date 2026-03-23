La interna del peronismo le mete ruido al grito de Nunca Más.

Serpenteando entre la multitud que colmará la Plaza de Mayo para conmemorar los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, este martes los ruidos de la interna del peronismo kirchnerista ensuciarán, una vez más, el grito de Nunca Más.

Como anticipó Macarena Ramírez en Letra P , La Cámpora , la agrupación que conduce Máximo Kirchner , y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la corriente que fundó Axel Kicillof justamente para despegarse de los (ex) pibes para la liberación, llegarán por separado al corazón de la concentración.

No es novedad: ya ocurrió el año pasado . Pero el ruido será más estruendoso esta vez: aunque los números redondos no tienen necesariamente más valor que los otros, el cincuentenario del inicio de la dictadura que empujó al exilio, secuestró, torturó, asesinó y despareció a miles de militantes peronistas (políticos, sociales, sindicales) no es una efeméride más.

Si Kirchner, Kicillof y las militancias y dirigencias que los acompañan no pueden ponerle pausa a la interna ni para honrar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia , una fibra hipersensible que moviliza y conmueve a las bases del peronismo y una de las banderas más representativas de los gobiernos que compartieron entre 2003 y 2015, es lícito sospechar que la ruptura es irreversible .

¿Hasta qué huesos llega la herida?

¿Cuál es el botín que están disputando?

¿Qué es lo que no están contando?

¿Cómo suponen que harán para construir nuevas mayorías capaces de generar la alternativa de la que habla Sebastián Galmarini, desde la silla de árbitro del massismo equilibrista, en la muy interesante columna de opinión que escribió para EL ESPECIAL 24M de Letra P?

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La dictadura como punto más alto de la violencia y las señales de alerta en la Argentina de Milei



@SebasGalmarini https://t.co/5PCav0Xj9Q — LETRA P (@Letra_P) March 21, 2026

El derrumbe de Javier Milei

Como informó Yanina Passero en Letra P, el experimento político de La Libertad Avanza (LLA) "empieza a mostrar signos de desgaste en la opinión pública". Una encuesta realizada en marzo a nivel nacional por la consultora Delfos revela una caída sostenida del capital electoral de Javier Milei, un fuerte aumento de la desaprobación de su gestión y un deterioro marcado en las expectativas económicas y sociales.

"La intención de voto del Presidente baja de 43,7% en octubre de 2025 a 34,2% en marzo de este año, una pérdida de 9,5 puntos en cinco meses", en tanto "la imagen personal del mandatario también refleja el desgaste: registra 36% de valoración positiva frente a 57% negativa", escribió.

INFORME NACIONAL -MARZO-

El sondeo arroja otros datos significativos en ese terreno. La imagen negativa de Karina Milei, la segunda figura más representativa del Gobierno, trepa al 66%, mientras que Patricia Bullrich, ahora afiliada a LLA pero con potencial para emerger como muleto de los MIlei, tiene 55% de rechazo. A Mauricio Macri, una versión supuestamente más moderada de la alianza de derecha gobernante, tampoco le va bien: su imagen negativa alcanza el 58%.

La incógnita del peronismo en su laberinto

La encuesta, que este portal dio a conocer en exclusiva, confirma la pérdida de potencia del oficialismo en el escenario previo al proceso electoral de 2027. Con todo, el deterioro no implica el surgimiento de una alternativa consolidada.

Aun así, las primeras proyecciones de un eventual ballotage presidencial entre Kicillof y Milei dan ganador al gobernador peronista, con 46% de intención de voto frente a 37,5% del Presidente.

Javier Milei - Axel Kicillof Javier Milei versus Axel Kicillof.

¿Esta vez el peronismo puede sin Cristina, que acumula un rechazo de 56%?

¿Kicillof, que tampoco nada en la abundancia -su imagen negativa es del 51%-, lo sabe y cree que la pelea con La Cámpora es un activo más que un problema?

Algo de eso debe haber. Si no, el nuevo culebrón que montará este martes el peronismo kirchnerista es difícil de comprender.