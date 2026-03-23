Encuesta: Javier Milei pierde diez puntos de intención de voto y la desaprobación de la gestión escala al 64%

El experimento político de La Libertad Avanza empieza a mostrar signos de desgaste en la opinión pública. Una encuesta realizada en marzo a nivel nacional por la consultora Delfos revela una caída sostenida del capital electoral de Javier Milei , un fuerte aumento de la desaprobación de su gestión y un deterioro marcado en las expectativas económicas y sociales.

La intención de voto del Presidente baja de 43,7% en octubre de 2025 a 34,2% en marzo de este año, una pérdida de 9,5 puntos en cinco meses. La caída no implica el surgimiento de una alternativa consolidada, pero sí confirma una pérdida de potencia del oficialismo en el escenario electoral.

En un eventual escenario de segunda vuelta , el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece con 46% de intención de voto frente a 37,5% de Milei, una diferencia que refleja más el debilitamiento del oficialismo que la consolidación de una oposición nacional competitiva.

La encuesta dirigida por el politólogo de Córdoba Luis Dall’Aglio muestra que la desaprobación a la gestión libertaria alcanza el 64% , subiendo diez puntos exactos con respecto a la medición de febrero de este año.

La imagen negativa del Gobierno llega al 62% , un total de 12 puntos en rojo más que el mes anterior.

En paralelo, solo 29% de las personas consultadas cree que Milei logrará mejorar la situación del país, lo que marca una brecha creciente entre expectativas iniciales que tocaron su máximo en julio de 2025 (45%) y percepción actual.

INFORME NACIONAL -MARZO- Encuesta nacional de Delfos, consultora política con asiento en Córdoba

La imagen personal del mandatario también refleja el desgaste. Registra 36% de valoración positiva frente a 57% negativa, en línea con otras figuras nacionales que también muestran altos niveles de rechazo como Cristina Fernández de Kirchner (56% la rechaza); y Patricia Bullrich (55% la rechaza).

Juan Schiaretti y Axel Kicillof comparten una negativa del 51%. Mauricio Macri asoma segundo en la tabla roja con el 58% de desaprobación, detrás de Karina Milei que concentra un 66% de negativa.

Es la economía

El deterioro del clima social se explica en gran medida por la situación económica cotidiana. El estudio indica que 49% de los hogares no logra cubrir sus gastos mensuales y 37% llega “con lo justo”, lo que implica que 86% vive entre el ajuste y la incertidumbre.

En ese contexto, la percepción económica es mayoritariamente negativa: 40% califica la situación como mala (subió diez puntos con respecto a febrero) y 35% como regular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/2033996288161612222&partner=&hide_thread=false Aunque llore el kirchnerismo, el gobierno de @JMilei sigue firme en su batalla contra la inflación. Estamos cumpliendo con lo que prometimos a la sociedad argentina. https://t.co/knwsWa0eTr — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) March 17, 2026

El 61% considera que el país está peor que hace un año y sólo el 23% se muestra optimista de cara a lo que viene.

Además, 65% cree que el Gobierno no logrará seguir reduciendo la inflación y 71% desconfía de los datos oficiales difundidos por el INDEC, un indicador que impacta directamente en la credibilidad del relato económico oficial, porque en febrero ese segmento representaba el 59%.

La corrupción en la era de la La Libertad Avanza

Consultadas sobre los principales problemas del país, las personas encuestadas ubican en primer lugar a la corrupción e impunidad (19,3%), seguida por los problemas macroeconómicos (17,1%), lo que revela una agenda social más compleja que la estrictamente económica.

El informe también detecta niveles elevados de desaprobación en áreas específicas de gestión: 57% evalúa negativamente la situación social, 55% cuestiona la política exterior y 50% tiene una mala percepción del rumbo económico.

adorni-milei Javier Milei y Manuel Adorni

La conclusión política del estudio es ambivalente ya que Milei retrocede en imagen y expectativas, pero el sistema político aún no logra articular una alternativa que capitalice plenamente ese desgaste. Por caso, Kicillof concentra altos niveles de rechazo.

Con un oficialismo en retroceso, una oposición fragmentada y una sociedad atravesada por el ajuste, el escenario electoral empieza a moverse antes de tiempo. Y el Presidente, que construyó poder sobre la promesa de cambio rápido, enfrenta ahora el desafío de sostener su base mientras el malhumor social crece.

Datos técnicos de la encuesta

El estudio fue realizado entre el 13 y el 19 de marzo, sobre una muestra nacional de 2.951 casos efectivos, ponderada por sexo, edad y región, mediante encuestas directas, individual y Cawi.

El relevamiento presenta un margen de error estadístico cercano a ±2,1% y un nivel de confianza del 95%