Caso Manuel Adorni: sin firmas de UP, la oposición citó a sesión para definir la interpelación al vocero

El futuro de Manuel Adorni volverá a debatirse en la Cámara de Diputados: la oposición citó a una sesión especial para el jueves 14, con cuatro proyectos que proponen interpelar a Manuel Adorni . Ningún integrante de Unión por la Patria (UP) firmó, pese a que presentó uno de los proyectos para llevar al jefe de Gabinete al banquillo.

La convocatoria fue impulsada por Esteban Paulón (Provincias Unidas), uno de los denunciantes penales de Adorni, junto a su par Pablo Juliano y a Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quienes también suscribieron la convocatoria. También firmó la izquierda ( Myriam Bregman , Nicolás del Caño , Romina del Plá y Néstor Pitrola ), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica), la cordobesa Natalia de la Sota ; y otras dos diputadas de PU: Mariela Coletta (radical, cercana a Martín Lousteau , que también integra este bloque); y la jujeña María Inés Zigarán.

Como explicó Letra P , los gobernadores que integran PU no quieren sumarse y por eso no adhirieron los referentes de Córdoba, Santa Fe y Chubut de esa bancada. Jujuy jugó a dos puntas, una conducta habitual del gobernador Carlos Sadir . Por eso no se sumó Jorge Rizotti .

La sesión está citada a las 11 y como ningún proyecto tiene dictamen, una eventual mayoría sólo podría emplazar a comisiones para completar el trámite.

SI TIENE TODO EN REGLA, QUE INFORME EN EL CONGRESO Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques solicitamos una SESIÓN ESPECIAL para el jueves 14 de mayo a fin de tratar todos los expedientes de INTERPELACIÓN al Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Luego de las mentiras y… pic.twitter.com/s7HJ6RZfcx

¿Quién protege a Manuel Adorni?

La ausencia de UP en la convocatoria fue parte de especulaciones y acusaciones cruzadas en Diputados. Fuentes de la bancada peronista negaron cualquier complicidad con el Gobierno.

“Nosotros éramos de la idea de tener un temario más amplio, con Adorni junto a temas económicos y sociales que venimos laburando. Avanzaron sin dialogar”, se quejaron en el PJ.

Entre los convocantes niegan esa versión. “La mayor parte de UP va a terminar firmando, pero sus autoridades no veían el escenario para la sesión”, señaló uno de los impulsores del debate en el recinto. El jefe de este bloque, Germán Martínez, había anticipado su intención de interpelar a Adorni cuando lo tuvo enfrente, en el informe de gestión, pero nunca llamó a una sesión.

La citación tiene cuatro pedidos de interpelación: uno es de UP, otro de la izquierda y dos de Paulón, uno con las firmas de Juliano y Ferraro. Una eventual mayoría puede emplazar las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos. El oficialismo asegura que hay mayoría para dictaminar.

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Exigen lugares para los candidatos de sus provincias, que llegarían la próxima semana



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El futuro de Adorni

Una interpelación al jefe de Gabinete puede ser crucial, porque la Constitución contempla la chance de una moción de censura, que permite al Congreso expulsarlo. No podrían actuar de otra manera si el funcionario no puede explicar su declaración jurada.

Hubo un intento de emplazamiento durante la última sesión, cuando se requerían dos tercios. Hubo 125 votos, cuatro menos que la mayoría necesaria para abrir la sesión. Claro que se sumaron los diputados de PU que ahora se resisten; como también el bloque de Catamarca, habitual aliado del Gobierno.

Desde el próximo viernes comenzará un intenso poroteo de los opositores que llamaron a la sesión. En principio, sin 11 de los 18 de PU, la oposición no podría llegar a 129 votos, a no ser que sume a una porción de aliados del Gobierno.

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El caso Adorni y los créditos a funcionarios



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Aliados de Milei, claves

La mira está puesta en los bloques de Catamarca, Tucumán y en Salta, que comparte bancada con Misiones (Provincias Unidas). “Sabemos que no tenemos los votos, pero un haremos principio de revelación: el que no está, deberá explicarlo”, sostuvo ante Letra P otro de los convocantes.

También deberá definir una posición la UCR y el PRO, que empezó a desmarcarse, pidiendo explicaciones más claras. Este interbloque suma 22 votos: si el Gobierno lo pierde, Adorni tiene la suerte echada.

El misterio está en UP, donde algunos sectores no están muy entusiasmados en ayudar al show contra Adorni. “De nuestra parte, no estamos previendo una interpelación”, sostuvo el martes el kirchnerista Carlos Castagnetto, en una emisión televisiva.

Las dudas en UP son las mismas que llevaron a los gobernadores de PU a no acompañar la interpelación. Al no existir una imputación, podría haber un antecedente de llevar al recinto a jefe de Gabinete por investigaciones preliminares en la Justicia. Peligroso para quien quiera volver a ser gobierno.