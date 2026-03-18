Un ministro camporista de Axel Kicillof pide indultar a CFK "el día 1" de un eventual nuevo gobierno peronista

"Yo no tengo duda que, si de mí depende, el día uno se la indulta Cristina", dijo el funcionario bonaerense en una charla que mantuvo, de cuerpo presente, con el periodista Ramón Indart en el streaming de Infobae.
En el acto, en el que distintas figuras del Movimiento Derecho al Futuro hicieron explícita la expectativa del kicillofismo de que el gobernador sea candidato presidencial por el peronismo, el mandatario volvió a respaldar a la expresidenta y a cuestionar a la Justicia por la condena a prisión y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos que pesan sobre ella. Sin embargo, no ha dicho, hasta ahora, si la indultaría en caso de llegar a la Casa Rosada. Se limitó a decir que es una opción que debería estudiar.
Es lógico. Si pretende liderar el poskirchnerismo, el mandatario provincial debe construir una alianza que reúna a sectores ajenos, incluso al panperonismo, que encuentran un límite infranqueable en la figura CFK.
Soldado de CFK
El mensajero también es todo. Mena es, desde hace casi dos décadas, un soldado cristinista. Fue número dos del ahora camarista Alejandro Slokar en el área de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación cuando Aníbal Fernández conducía esa cartera; quedó a cargo de esa oficina cuando Slokar se mudó a la Casación; ascendió a jefe de Gabinete del ministerio y en esa función se acercó a La Cámpora, que en ese tiempo colonizaba las segundas líneas de esa dependencia con el hoy intendente de Lanús, Julián Álvarez, como figura principal; en 2014 se convirtió en el Señor 8, el número 2 de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Desde todas esas oficinas, fue operador senior de CFK en los tribunales.
Mena es, entonces, palabra autorizada para hablar de temas judiciales en nombre de la expresidenta. Con todo, se ocupó este miércoles de aclarar que hablaba a título personal, porque "Cristina no quiere ningún indulto", juró. Permiso para dudar.