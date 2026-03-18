Un ministro camporista de Axel Kicillof pide indultar a CFK "el día 1" de un eventual nuevo gobierno peronista

El ministro de Justicia del gabinete de Axel Kicillof , el camporista Juan Martín Mena , pidió este miércoles indultar a Cristina Fernández de Kirchner ( CFK ) "el día uno" de un eventual gobierno peronista que suceda, en 2027, al que hoy encabeza Javier Milei .

"Yo no tengo duda que, si de mí depende, el día uno se la indulta Cristina", dijo el funcionario bonaerense en una charla que mantuvo, de cuerpo presente, con el periodista Ramón Indart en el streaming de Infobae.

MENA: “SI DE MÍ DEPENDE, EL DÍA 1 SE LA INDULTA A CRISTINA” Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos de PBA, fue contundente acerca de cómo se procedería en el caso de que el peronismo gane las elecciones. Mirá la noticia completa: https://t.co/qCocGk0sKV pic.twitter.com/01GYI6D8mw

-Si me preguntás a mí, sí- ratificó el funcionario, que luego agregaría: "Si de mí depende, el día uno (de un eventual nuevo gobierno peronista) se la indulta Cristina".

Teléfono para Axel Kicillof

El timing es todo. Mena dio la entrevista e hizo estas declaraciones 16 horas después de que su jefe formal protagonizara un virtual lanzamiento de su candidatura presidencial en un acto vestido de presentación de un centro de estudios destinado a generar ideas para la nueva canción que el gobernador propone componer para construir el poskirchnerismo, con él a la cabeza, osadía que lo ha convertido en el enemigo íntimo de La Jefa y sus pibes para la liberación.

En el acto, en el que distintas figuras del Movimiento Derecho al Futuro hicieron explícita la expectativa del kicillofismo de que el gobernador sea candidato presidencial por el peronismo, el mandatario volvió a respaldar a la expresidenta y a cuestionar a la Justicia por la condena a prisión y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos que pesan sobre ella. Sin embargo, no ha dicho, hasta ahora, si la indultaría en caso de llegar a la Casa Rosada. Se limitó a decir que es una opción que debería estudiar.

Es lógico. Si pretende liderar el poskirchnerismo, el mandatario provincial debe construir una alianza que reúna a sectores ajenos, incluso al panperonismo, que encuentran un límite infranqueable en la figura CFK.

Soldado de CFK

El mensajero también es todo. Mena es, desde hace casi dos décadas, un soldado cristinista. Fue número dos del ahora camarista Alejandro Slokar en el área de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación cuando Aníbal Fernández conducía esa cartera; quedó a cargo de esa oficina cuando Slokar se mudó a la Casación; ascendió a jefe de Gabinete del ministerio y en esa función se acercó a La Cámpora, que en ese tiempo colonizaba las segundas líneas de esa dependencia con el hoy intendente de Lanús, Julián Álvarez, como figura principal; en 2014 se convirtió en el Señor 8, el número 2 de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Desde todas esas oficinas, fue operador senior de CFK en los tribunales.

Mena es, entonces, palabra autorizada para hablar de temas judiciales en nombre de la expresidenta. Con todo, se ocupó este miércoles de aclarar que hablaba a título personal, porque "Cristina no quiere ningún indulto", juró. Permiso para dudar.