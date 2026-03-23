24 M | LA INTERNA PERONISTA

Día de la Memoria: Axel Kicillof y Máximo Kirchner estarán en la Plaza de Mayo, pero separados

Cada uno encabezará su columna. El gobernador saldrá de la Casa de las Madres; el diputado, de la ex-ESMA. El peronismo completo dirá presente.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof y Máximo Kirchner estarán en la plaza, pero separados

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Quedará en manos de quienes buscan equilibrar la interna definir su posicionamiento: si se suman a una de las columnas, a ambas o si optan por una propia para evitar rispideces. Más allá de las diferencias, que volverán a quedar expuestas, el peronismo bonaerense en su conjunto dirá presente en la movilización, en una demostración de fuerza frente al gobierno de Javier Milei, que -según se anticipa- volverá a confrontar con los organismos de derechos humanos, el peronismo y los sectores de izquierda con su reivindicación de una “historia completa”.

El Frente Renovador de Sergio Massa tendrá también su propia columna. La última vez que se vio la foto de las diferentes tribus marchando juntas fue en 2023, hacía algunos años que Kirchner lograba aglutinar al grueso de la dirigencia en peregrinación que lidera a Plaza de Mayo. Desde que estalló la interna bonaerense esa foto no se volvió a ver.

Axel Kicillof con el MDF y base en la Casa de las Madres

Como lo viene haciendo desde hace varios años, Kicillof volverá a concentrarse en la sede de Madres de Plaza de Mayo, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen 1584, a metros del Congreso de la Nación. Allí, a partir de las 13, está convocada la militancia que acompaña al gobernador bajo la bandera del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Kicillof en el camión de las madres

De ahí saldrá con el camión de Madres hacia la Plaza de Mayo, en ese trayecto, posiblemente como otras veces hable con la prensa. Lo acompañarán dirigentes del gabinete bonaerense e intendentes de la provincia de Buenos Aires. Muchos de los jefes comunales saldrán con la militancia de sus distritos desde diferentes puntos para luego confluir allí y acompañar al gobernador.

Es el tercer año consecutivo en que el gobernador bonaerense no participa en ningún tramo de la columna de La Cámpora, encabezada por Kirchner y que parte desde la ESMA. La última imagen de unidad se remonta a 2023, aunque incluso entonces el acercamiento ya era parcial: compartían algunas cuadras antes de que Kicillof se replegará hacia la casa de las Madres como punto de referencia dentro de la movilización. Hoy, una postal como la del 24 de marzo de 2022 resulta prácticamente imposible de imaginar.

La Cámpora y una peregrinación con parada en San José 1111

Como desde hace una década (la primera vez fue en 2016, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia) La Cámpora y organizaciones afines volverán a marchar desde la ESMA hasta la Plaza de Mayo, en un recorrido de 13 kilómetros. La convocatoria está prevista para las 7 en la intersección de Avenida del Libertador y Besares.

Durante el trayecto, la columna pasará por San José 1111, donde cumple arresto domiciliario Cristina Fernández de Kirchner. “Es importante que este 24 de marzo caminemos; quienes quieran pueden hacer los 13 kilómetros. Son 50 años de una tragedia enorme, del mayor grado de deshumanización que ha vivido la Argentina, enfrentando a argentinos y argentinas. Quienes prefieran ir directamente a la Plaza, porque el recorrido es largo, también pueden hacerlo. Pero creo que tenemos que movilizarnos masivamente, en paz, con alegría, cantando y recordando, porque lo que ellos quieren es vernos derrotados, quebrados y tristes”, convocó Máximo Kirchner.

Maximo Kirchner, un 24 M

Peronismo en pleno

Además de la dirigencia y la militancia que se encolumnará detrás Kicillof y Kirchner, el peronismo de la provincia de Buenos Aires tendrá otros puntos donde aglutinarse. El Frente Renovador tendrá su punto de reunión, a las 12, en Avenida de Mayo y Tacuarí. Por su parte, los intendentes e intendentas también liderarán sus propias columnas más allá de que luego, irán a una u otra terminal por las fotos de rigor. La CGT tendrá también su punto de encuentro, concentrará, a las 14, en Diagonal Sur y Bolívar para sumarse a la marcha central en Plaza de Mayo. A las 16.30 será el acto central.

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