Operativo convencer: Javier Milei y Toto Caputo prometen un súper RIGI y festejan la mejora de la actividad

La construcción y la industria mostraron una recuperación en marzo tras los datos negativos de febrero, mientras Javier Milei anunció un súper RIGI para reforzar las señales de reactivación económica. El nuevo esquema apunta a incentivar inversiones, producción, empleo y exportaciones en sectores estratégicos, aunque el Gobierno todavía no difundió detalles sobre su alcance.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ), el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en marzo una suba de 4,7% mensual en la serie desestacionalizada y un crecimiento de 12,7% interanual. En el primer trimestre, el indicador acumuló una expansión de 3,9% frente al mismo período de 2025.

El dato marcó una recuperación luego de la debilidad observada en febrero, en un sector que sigue mostrando fuertes altibajos vinculados al nivel de obra privada, el crédito y la inversión.

El ministro de Economía, Toto Caputo , aseguró que espera “una mejora sustancial” de la actividad económica a partir de mayo o junio. Según explicó, la desaceleración de la inflación, junto con un aumento de la demanda de dinero y sin emisión de pesos, permitirá consolidar un escenario de mayor crecimiento.

Caputo también sostuvo que la recuperación económica impulsará el empleo y vinculó esa expectativa con la reforma laboral. “Como ministro tengo que mirar los datos”, afirmó, al defender sus proyecciones frente a las críticas sobre el optimismo del Gobierno.

Javier Milei y Toto Caputo Javier Milei pide "paciencia", pero para Toto Caputo el consumo y la economía están en niveles récord

De acuerdo con los datos oficiales, entre los insumos con mayores subas interanuales se destacaron artículos sanitarios de cerámica (+24%), pinturas para la construcción (+18%), hierro redondo y aceros para la construcción (+16,2%) y ladrillos huecos (+14,6%).

También hubo una mejora en el empleo formal del sector. Los puestos de trabajo registrados en la construcción privada crecieron 1,1% interanual en febrero y acumularon un incremento de 1,5% en el primer bimestre del año.

La industria volvió a crecer

La industria manufacturera también mostró una mejora luego de los datos débiles de febrero. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) subió 3,2% mensual desestacionalizado y 5% interanual en marzo, según el INDEC.

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El nivel de actividad industrial quedó además 2,5% por encima del registrado en diciembre de 2025.

En Twitter, Caputo destacó que “ocho de las nueve categorías que componen el índice registraron crecimiento en términos desestacionalizados”, con avances liderados por automotores y otros equipos de transporte (+10,1%), minerales no metálicos y metálicas básicas (+7%), muebles y otras industrias manufactureras (+3,2%) y alimentos, bebidas y tabaco (+3,2%).

En la comparación interanual sobresalieron productos químicos (+15,9%), refinación de petróleo (+13,5%), madera, papel, edición e impresión (+12,8%) y alimentos y bebidas (+7,9%).

El indicador tendencia-ciclo del sector industrial creció 0,6% mensual y acumuló cuatro meses consecutivos de expansión.

El Gobierno apuesta a un súper RIGI

En paralelo a la difusión de los datos de actividad, el Presidente anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un súper RIGI, un esquema con incentivos superiores al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actualmente vigente.

“Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”, escribió el Presidente en redes sociales. Y agregó: “Estaremos mandando al Congreso una ley sobre súper RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2052410024475885772&partner=&hide_thread=false ANUNCIO EN PUERTA

Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que… — Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026

Según Milei, el nuevo esquema permitirá “crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”.

En este sentido, Caputo sostuvo que el Gobierno viene trabajando “hace tiempo” en medidas “de alto impacto”. “Va a implicar más inversiones, mayor producción, mayor empleo, mayor recaudación y mayores exportaciones”, estimó.

El foco oficial: inversión y actividad

El anuncio del nuevo régimen llega en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar señales de recuperación económica tras meses de oscilaciones en la actividad.

Ya se aprobaron proyectos por más de u$s 26.000 millones bajo el RIGI vigente. Además, los datos oficiales del Banco Central muestran que los ingresos netos acumulados asociados a proyectos aprobados alcanzaron u$s 762 millones hasta marzo de 2026.

El debate sobre el esquema también abrió cuestionamientos sobre el rol del Estado en la promoción sectorial. El sociólogo y especialista en desarrollo productivo Daniel Schteingart señaló: “Siempre gustan decir que ‘no elegimos ganadores’ y ‘la mejor política industrial es aquella que no existe’, pero tanto el RIGI como lo que acá se adelanta del Súper RIGI eligen sectores ganadores”.