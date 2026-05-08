Manuel Adorni se pone bozal legal: no respondió preguntas, pero su patrimonio igual se coló en la conferencia

Manuel Adorni volvió a convocar a una nueva conferencia de prensa en la que no respondió las preguntas que todo el mundo quiere hacerle. Investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el Jefe de Gabinete adelantó que no respondería ninguna consulta, de ningún tipo, y le cedió la palabra a Toto Caputo y Alejandra Monteoliva para hablar estrictamente de temas de gestión.

A dos meses de haber estallado el escándalo que lo tiene como protagonista, y que acapara toda la agenda mediática por lo que el Gobierno no logra instalar otro tema, el vocero se subió otra vez al atril para intentar que se hable de otra cosa. Pero, una hora antes de la conferencia de prensa que se realizó en el segundo piso de la Casa Rosada , la Secretaría de Prensa y Comunicación avisó que las preguntas de los periodistas sólo podrían ser sobre el nuevo proyecto de RIGI que el Ejecutivo enviará al Congreso y sobre la lucha contra el narcotráfico. De hecho, se pautaron sólo cuatro preguntas: dos para el ministro de Economía y dos para la titular de Seguridad.

"Manuel hace una presentación y cede la palabra. No va a responder nada", aclararon en su entorno. La noche noche anterior, Adorni fue a una charla con Alejandro Fantino en la que se excusó de hablar de las causas judiciales que lo involucran, bajo el pretexto de que no quiere "obstruir a la Justicia". Se puso una especia de bozal legal.

La circunscripción de temas y el número de preguntas, sumado a la decisión de Adorni de no responder ningún tipo de consultas de la prensa acreditada, se debió a las reiteradas intenciones de la cúpula libertaria de dejar atrás la polémica sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, algo que no logra hace dos meses. El 8 de marzo pasado, Radio Jai publicó por primera vez una fotografía de Bettina Angelletti , esposa del funcionario, en un viaje oficial en el avión presidencial, lo que inició la novela del Adornigate.

Aún así, de las cuatro preguntas iniciales en la conferencia, tres tuvieron que ver con las inconsistencias económicas de Adorni que investiga la justicia y sobre las restricciones a los periodistas dentro de la sede de Gobierno. Cadena 3 le preguntó a Caputo sobre el impacto negativo que podría tener la causa contra el jefe de Gabinete en la llegada de inversiones y el cumplimiento de las metas económicas, teniendo en cuenta que "hay empresarios que hablan del riesgo Adorni".

El ministro coordinador tomó la palabra e insistió por tercera vez que las preguntas debían ser sólo sobre el denominado súper-RIGI para Caputo y sobre narcotráfico para Monteoliva. Notablemente incómodo, el titular del Palacio de Hacienda lanzó: "Qué pregunta es esa, dios mío". Trascendió que, puertas adentro, el ministro planteó que la crisis política está impactando en el plan económico.

Para ese momento, muchos de los asesores, fotógrafos y organizadores de las conferencias que estaban detrás de cámara se impacientaron. Adorni se mordía el labio con regularidad, Monteoliva, la más calmada del trío, no pudo evitar tampoco hacer alguna mueca de fastidio.

Nueva reunión de Gabinete

Si bien este viernes el vocero ni siquiera aludió a su caso judicial, la noche anterior durante una extensa entrevista en el stream Neura había dicho que no podía dar detalles: “Cualquier cosa que diga se puede tomar como una intención de obstruir la justicia”.

Con otras palabras, Adorni utilizó el mismo argumento en la presentación del informe de gestión en la Cámara de Diputados el 29 de abril y en las dos últimas conferencias en Balcarce 50, el 4 de mayo y el 25 de marzo. Aún así, desde ese momento hasta ahora el tema regresó una y otra vez, lo que comenzó a impacientar a más de un ministro.

Por esa razón, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich pidió que Adorni presente “de inmediato” su declaración jurada en la Oficina Anticorrupción. En este marco de crisis interna y desconfianzas cruzadas, el ministro coordinar convocó para este viernes a una nueva reunión ministerial para realizar un repaso de la gestión, que incluiría la presentación de los planes de ajuste en los nuevos ministerio y el avance de la agenda parlamentaria.