Axel Kicillof en Córdoba: qué gremios bancan la visita del presidenciable peronista

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, en La Falda, Córdoba
Axel Kicillof desembarcará este viernes en Córdoba vistiendo el traje de precandidato presidencial. Más de 50 gremios confirmaron presencia para acompañar al gobernador bonaerense en su paso por la provincia más refractaria al kirchnerismo, mote que el gobernador de Buenos Aires tratará de diluir.
Como contó Letra P, si bien la previa de la visita se vivió en estado deliberativo en el gremialismo provincial, la nómina incluye a buena parte de sus expresiones conforme al objetivo que se planteó el secretario del Interior de la CGT, Héctor Daer. La consiga fue invitar a todos, más allá de su ubicación en el agitado tablero político local y nacional.
Axel Kicillof junto a Héctor Daer, su sherpa en el viaje a Córdoba
Axel Kicillof junto a Héctor Daer, su sherpa en el viaje a Córdoba
En cada una de las postas sindicales que prevé la agenda del exministro de Economía, habrá aportes estructuras estatales, sindicatos industriales, docentes, universitarios, municipales y organizaciones del transporte que decidieron mostrarse junto al mandatario en medio de la reconfiguración del peronismo y pese a la insistencia del gobernador Martín Llaryoracon las construcciones transversales.
Los gremios que blindarán a Axel Kicillof
La actividad de Kicillof en Córdoba está previsto que comience en La Falda en el Congreso Sindical de Sanidad a las 10:30. Continuará a mediodía en Cosquín, donde firmará convenios para la promoción del turismo, y luego volverá a La Falda para mantener una reunión con sindicatos. Por último, cerca de las 17, hablará en la Facultad Regional Córdoba de la UTN.
Estos son los nombres de la dirigencia sindical que acompañará la visita del gobernador bonaerense.
César Godoy — Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
Natalia Refice — Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
Mario Vargas — Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
Marcelo Osan — Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA / Fleteros)
Federico García — Sindicato de Fleteros
Rogelio Cabanillas — Sindicato de Fleteros
Miguel Ferreyra — Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Aceiteros)
Diego Domínguez — Aceiteros
Germán Cáceres — Aceiteros
José Nievas — Aceiteros
Gabriel Candia — Asociación del Personal de Peajes y Afines (APPYJC)
Lucas Clavero — Asociación del Personal de Peajes y Afines (APPYJC)
Fernando Correa — Sindicato Unido de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles de la Actividad Estatal Provincial (SUTEAEP)
Ariel Farías — SUTEAEP
Marcelo Arroyo — SUTEAEP
Daniel Oviedo — Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA)
Daniel Diarte — SOIVA
Cristian Sosa — SOIVA
Jorge Molina Herrera — Sindicato de Luz y Fuerza
Marcela Siccone — Sindicato de Luz y Fuerza
Roberto Britos — Sindicato de Luz y Fuerza
Franco Carrizo — Sindicato de Luz y Fuerza
Juan Muñoz — Sindicato de Luz y Fuerza
Leonardo Rojas — Sindicato de Luz y Fuerza
Jorge Parejo — Sindicato de Luz y Fuerza
María Pelegrina — Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP)
Alberto Oviedo — SUTEP
Graciela Barcos — SUTEP
Gonzalo González — Sindicato de Jardineros
Pablo Marretta — Sindicato de Jardineros
Guillermo Morán de la Vega — Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC)
Alejandro Castroviejo — APOC
Matías Bogacki — Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)