El impenetrable cordobés

Axel Kicillof en Córdoba: qué gremios bancan la visita del presidenciable peronista

Más de 50 sindicatos acompañarán al gobernador bonaerense. Pesos pesados del transporte, estatales, industriales, docentes y municipales. Todos los nombres.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, en La Falda, Córdoba

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, en La Falda, Córdoba

Axel Kicillof desembarcará este viernes en Córdoba vistiendo el traje de precandidato presidencial. Más de 50 gremios confirmaron presencia para acompañar al gobernador bonaerense en su paso por la provincia más refractaria al kirchnerismo, mote que el gobernador de Buenos Aires tratará de diluir.

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Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

La previa sindical en Córdoba

Como contó Letra P, si bien la previa de la visita se vivió en estado deliberativo en el gremialismo provincial, la nómina incluye a buena parte de sus expresiones conforme al objetivo que se planteó el secretario del Interior de la CGT, Héctor Daer. La consiga fue invitar a todos, más allá de su ubicación en el agitado tablero político local y nacional.

Axel Kicillof junto a Héctor Daer, su sherpa en el viaje a Córdoba
Axel Kicillof junto a Héctor Daer, su sherpa en el viaje a Córdoba

Axel Kicillof junto a Héctor Daer, su sherpa en el viaje a Córdoba

En cada una de las postas sindicales que prevé la agenda del exministro de Economía, habrá aportes estructuras estatales, sindicatos industriales, docentes, universitarios, municipales y organizaciones del transporte que decidieron mostrarse junto al mandatario en medio de la reconfiguración del peronismo y pese a la insistencia del gobernador Martín Llaryora con las construcciones transversales.

Los gremios que blindarán a Axel Kicillof

La actividad de Kicillof en Córdoba está previsto que comience en La Falda en el Congreso Sindical de Sanidad a las 10:30. Continuará a mediodía en Cosquín, donde firmará convenios para la promoción del turismo, y luego volverá a La Falda para mantener una reunión con sindicatos. Por último, cerca de las 17, hablará en la Facultad Regional Córdoba de la UTN.

Estos son los nombres de la dirigencia sindical que acompañará la visita del gobernador bonaerense.

  • César Godoy — Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
  • Natalia Refice — Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
  • Mario Vargas — Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
  • Marcelo Osan — Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA / Fleteros)
  • Federico García — Sindicato de Fleteros
  • Rogelio Cabanillas — Sindicato de Fleteros
  • Miguel Ferreyra — Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Aceiteros)
  • Diego Domínguez — Aceiteros
  • Germán Cáceres — Aceiteros
  • José Nievas — Aceiteros
  • Gabriel Candia — Asociación del Personal de Peajes y Afines (APPYJC)
  • Lucas Clavero — Asociación del Personal de Peajes y Afines (APPYJC)
  • Fernando Correa — Sindicato Unido de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles de la Actividad Estatal Provincial (SUTEAEP)
  • Ariel Farías — SUTEAEP
  • Marcelo Arroyo — SUTEAEP
  • Daniel Oviedo — Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA)
  • Daniel Diarte — SOIVA
  • Cristian Sosa — SOIVA
  • Jorge Molina Herrera — Sindicato de Luz y Fuerza
  • Marcela Siccone — Sindicato de Luz y Fuerza
  • Roberto Britos — Sindicato de Luz y Fuerza
  • Franco Carrizo — Sindicato de Luz y Fuerza
  • Juan Muñoz — Sindicato de Luz y Fuerza
  • Leonardo Rojas — Sindicato de Luz y Fuerza
  • Jorge Parejo — Sindicato de Luz y Fuerza
  • María Pelegrina — Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP)
  • Alberto Oviedo — SUTEP
  • Graciela Barcos — SUTEP
  • Gonzalo González — Sindicato de Jardineros
  • Pablo Marretta — Sindicato de Jardineros
  • Guillermo Morán de la Vega — Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC)
  • Alejandro Castroviejo — APOC
  • Matías Bogacki — Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)
  • Gabriel Cristin — AOMA
  • Leonela Domínguez — AOMA
  • Federico CortellettiAsociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Judiciales)
  • Adrián Valan — Judiciales
  • Daniel Ceballos — Judiciales
  • Ilda Bustos — Federación Gráfica Bonaerense / Gráficos
  • Leandro Vallejos — Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA / Ladrilleros)
  • Alan Gudiño — Ladrilleros
  • Pedro Toscano — Ladrilleros
  • Leandro Brizuela — Sindicato Vial Córdoba (SIVIALCO)
  • Ezequiel Morcillo — Asociación Bancaria
  • Gerardo Bernardi — Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)
  • Guillermo Cordes — Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA)
  • Roberto Juan Maldonado — APINTA
  • María del Rosario Ahumada — APINTA
  • Luis Heredia — Personal Aeronáutico
  • Luis Ortega — Personal Aeronáutico
  • Arturo Pitkard — Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios, Cocherías y Afines (SOCAYA)
  • Walter Campetella — SOCAYA
  • Mariana Mandakovic — Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN)
  • Oscar Antonio Ludueña — CISPREN
  • Guido Dreizik — CISPREN
  • Rosana Calneggia — CISPREN
  • Raúl Romero — Sindicato de Supervisores Telefónicos
  • María Eugenia Romero — Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC)
  • Mario Pérez — UTEDYC
  • Marcelo Rodríguez — UTEDYC
  • Eduardo Sequeira — Sindicato de Aguas Gaseosas
  • Rubén DanieleSindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM)
  • Andrés Bellone — Sindicato de Trabajadores de Concesionarias Viales y Peajes (SITRACOP)
  • Víctor Sánchez — Sindicato de Ceramistas
  • Lucas Benítez — Ceramistas
  • José Morillo — Ceramistas
  • Marcelo Bertorello — Sindicato de Trabajadores de FAdeA
  • Sergio Oviedo — Sindicato FAdeA
  • Héctor JalilSindicato FAdeA
  • Alejandro Rossi — Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID)
  • Javier Alejandro Soria — SATSAID
  • Ricardo Elvio — SATSAID
  • Antonio Gómez — SATSAID
  • Martín D’Ottavio — Nueva Generación
  • Erica Giménez — Nueva Generación
  • Claudio Cisneros — Nueva Generación
  • Oscar Ruibal — Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)
  • Zulema Miretti — CTERA
  • Olga Sayago — CTERA
  • Rubén Urbano — Unión Obrera Metalúrgica (UOM)
  • Alcides Salgado — UOM
  • Federico Urbano — UOM
  • Ariana Periodista — UOM
  • Daniel Quintero — Federación Argentina de Empleados de Rentas y Municipales (FAREM)
  • Carlos Campos — FAREM
  • Clara Mondino — FAREM
  • Rodrigo Márquez — Unión Ferroviaria / Ferroviarios
  • Ariel Tello — Ferroviarios
  • Roberto “Patoco” Torino — Ferroviarios
  • Claudio Zapata — Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social (APOPS)
  • Marcos Lencina — APOPS
  • Aníbal Capra — APOPS
  • Julio Franichevic — APOPS
  • Emiliano GramajoAsociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA)
  • Rodrigo Guzmán — AOITA
  • Diego Vargas — AOITA
  • Claudio Villarreal — AOITA
  • Claudio Luna Roldán — AOITA
  • Fernando Carraro — Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA)
  • María Elena Morello — SETIA
  • Pablo Cañizares — Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA / SUMCRA)
  • Gastón Quintero — Sindicato de la Alimentación
  • Edgar Canelo — Alimentación
  • Anahí Peralta — Alimentación
  • Luis Bazán — Alimentación
  • Alejandro Magnoni — Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica (ASIMRA)
  • Sebastián Juncos — ASIMRA
  • Miguel Aguirre — ASIMRA
  • Gustavo Faletti — Sindicato del Seguro
  • Walter Cancelliere — Sindicato del Seguro
  • Manuel San Emeterio — Sindicato del Seguro
  • Vanina Tealdi — Sindicato del Seguro
  • Erika Olmos — Sindicato del Seguro
  • Marta Banegas — Sindicato del Seguro
  • Horacio Chilako — Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA)
  • Daniel Araujo — ATILRA
  • César Zapata — ATILRA
  • Valeria Plaza — Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC)
  • Nicolás Gerez — ADIUC
  • Sofía Cuggino — ADIUC
  • Juan SaillénSindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)
  • Mónica Ayerbe — SURRBAC
  • Sofía Vargas — SURRBAC
  • Pablo Chacón — Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC)
  • Gerardo Chacón — AGEC
  • Silvina Jurich — AGEC
  • Luis Pisetta — AGEC
  • Marianella Zardetto — AGEC
  • Melisa Osan — AGEC
  • Fernando Moreno — Sindicato del Plástico
  • José Monier — Sindicato del Plástico
  • David Cardoso — Sindicato de Trabajadores de Farmacia
  • Daniel Mujica — Sindicato de Trabajadores de Farmacia
  • Gabriel Cardoso — Sindicato de Trabajadores de Farmacia
  • Marcelo Cordero — Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN)
  • Miguel Rodríguez — FEDUN
  • Rodolfo Figueroa — FEDUN
  • Rafaela Ludueña — Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC)
  • José Molina — Unión Trabajadores del Calzado
  • Aldo René Pinto — Unión Trabajadores del Calzado
  • Melani Molina — Unión Trabajadores del Calzado
  • Edgar Luján — Sindicato de Camioneros
  • Carlos Marsikani — Camioneros
  • Claudio Raffin — Sindicato de Viales
  • Hugo Spadetto — Sindicato de Viales
  • Carlos García — Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH)
  • Martín Domínguez — Judiciales Nacionales
  • Aldo Arévalo — Judiciales Nacionales
  • Oscar Arreguez — Sindicato Regional de Conductores (SIRECO)
  • Franco Arreguez — SIRECO
  • Gonzalo Machado — SIRECO
  • Ana Altamirano — Sindicato del Personal de Casas de Familia (SINPECAF)
  • Carlos López — Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)
  • Silvio Lonatti — AMET
  • Mauricio Tejeda — La Fraternidad
  • Pablo Moreyra — La Fraternidad
  • Matías Oliveira — La Fraternidad
  • Viviana Torres — Sindicato de Remiseros
  • Fabián Garay — Sindicato de Remiseros
  • Evangelina Cechi — Sindicato de Remiseros
  • Fernanda Varela — Federación de Telefónicos
  • Leonardo Lesta — Federación de Telefónicos
  • Gisele Soria — Federación de Telefónicos
  • Claudio BritoSindicato de Canillitas
  • Rosa Beatriz Franco — Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA)
  • Carlos Alejandro González — SIVENDIA
  • Sergio Ralo Ávila — Movimiento Federal Belgrano
  • Juan Carlos Rodríguez — Movimiento Federal Belgrano

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