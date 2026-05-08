Radiografía del gabinete en crisis: Patricia Bullrich le exige a Manuel Adorni lo que otros reclaman en privado

Patricia Bullrich expuso en el prime time de la televisión lo mismo que muchos otros dirigentes libertarios, entre ministros, legisladores y asesores, opinaban en privado desde hace tiempo, pero no se animan a decirlo en público: Manuel Adorni debe dar explicaciones.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado venía planteando el tema en algunas cenas y reuniones reservadas. Incluso, según ella misma contó en la entrevista en A24, también llevó el tema a las últimas reuniones de mesa política que suelen encabezar la secretaria general de Presidencia, Karina Milei , y el propio jefe de Gabinete.

El primero en plegarse -puertas adentro- al planteo de la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio fue un viejo compañero suyo del gabinete macrista: el titular del Palacio de Hacienda, Toto Caputo , reconoció que el escándalo político derivado de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni golpeaba el modelo económico.

La pelea de Toto Caputo y Domingo Cavallo tiene como telón de fondo la urgencia por convencer a los mercados

Según la visión de Caputo, la incertidumbre sobre el rumbo de la gestión y la mancha sobre un presunto acto de corrupción en la cúpula del poder dañaba de alguna manera los esfuerzos del Gobierno por bajar la inflación y el riesgo país, y generar confianza en los mercados y el Círculo Rojo. Aunque ni Bullrich ni Caputo lo plantearon en términos concretos, ambos coinciden en que lo mejor sería que Milei diseñara una salida ordenada a su ministro coordinador.

Como es habitual, Sandra Pettovello es de las que prefiere el perfil bajo. Sin embargo, le hizo saber a algunos de los interlocutores que tuvo en los últimos días que el tema Adorni no da para más. Si bien no habla de la necesidad de adelantar la declaración jurada del jefe de Gabinete o de una renuncia que ordene la crisis, se siente muy incómoda con el tema.

Manuel Adorni y Sandra Pettovello

Patricia Bullrich expuso el malestar interno

El clima de molestia y hartazgo se replica en varios otros despachos de Balcarce 50 y el Congreso, aunque todos prefieren el estricto hermetismo. Lo que está claro, incluso en el entorno de Adorni, es que el escándalo golpea de manera directa la imagen del Presidente en particular y del Gobierno, en general. Las encuestas que llegan de a montones a las dependencias muestran una caída de al menos ocho puntos.

Además del jefe de Estado y su hermana, quien más milita la inocencia de Adorni y la necesidad de que se quede en su cargo es Lilia Lemoine. La diputada lo defiende en redes sociales y también en ámbitos cerrados. Lo hizo días atrás durante un encuentro con un grupo de tuiteros de base descontentos con el rumbo del gobierno. Allí también estuvo el diputado Sergio Figliuolo, más conocido como Tronco, quien fue propuesto por Adorni para ocupar una banca.

Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem

El presidente de Diputados, Martín Menem, y el legislador Sebastián Pareja son otros de los dos que no tuvieron reparos en apoyar frente a las cámaras de televisión al alicaído Adorni. Ambos son karinistas puros.

De hecho, ya en la previa de la presentación del informe de gestión en el Congreso, Pareja había dicho que ponía las manos en el fuego por Adorni: “Creemos en Manuel”, sostuvo en diálogo con C5N. Días después, Menem fue con un argumento similar e incluso negó las versiones que indicaban que Karina lo había visitado en su despacho del primer piso de la cámara baja para ofrecerle la Jefatura de Gabinete.

Distinta es la percepción interna que hay respecto al armador Lule Menem, a quien en la cúpula libertaria observan con intenciones de poner un pie en el área que hoy controla Adorni.

En rigor, el secretario de Gestión Institucional viene ganando poder e influencia dentro del Gobierno gracias al armado político que desplegó a lo largo y ancho del país. No por nada ocupa una suerte de Ministerio de Interior blue, con el que se vincula con la tropa propia y con la oposición aliada. Maneja, incluso, el despliegue de seguridad dentro de Casa Rosada.

SOWCMF3YABHUFGJBBYOWYTQGBQ.jpg Manuel Adori, junto a parte del Gabinete.

El grupo de respaldo de Manuel Adorni y los silenciosos

A pesar de las versiones ancladas en la interna, el estratega Santiago Caputo se pone del lado de Adorni. El ascenso de vocero a jefe de Gabinete fue parte de una charla privada a fines del año pasado entre los Milei y el asesor en la Quinta de Olivos. Ahora, el viejo arquitecto del triunfo electoral de 2023 es quien puso a disposición a parte de su equipo de comunicación y judiciales, como Manuel Vidal, Macarena Alifraco y María Ibarzábal, para preparar la defensa del jefe de Gabinete.

De todos modos, es probable que el respaldo de Caputo se explique también por una necesidad propia: si Adorni se va, es muy probable que Lule Menem continúe ganando módulos dentro del Gobierno, como ya lo hizo hace unas semanas al poner a Juan Bautista Mahiques en lugar de Mariano Cúneo Libarona en la cartera de Justicia.

Al principio del escándalo, Mahiques fue el primero en ponerle cara y voz a la defensa del vocero, pero después también se refugió en el hermetismo. La lista de perfiles bajos se completan con Mario Lugones, de Salud; Alejandra Monteoliva, de Seguridad; y Carlos Presti, de Defensa; además de varios representantes legislativos y territoriales.

Diego Santilli también se paró delante de los micrófonos en la previa del evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y dijo que respalda a Adorni. “Tenemos un jefe de Gabinete que se presenta en la Justicia. La Justicia avanza y sigue siendo nuestro jefe de Gabinete y trabaja a diario”, sostuvo.