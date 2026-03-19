DISCUSIÓN 2027

Axel Kicillof lanza el MDF en la Ciudad y arma a su tropa porteña

El gobernador pisará el territorio PRO. Costa, Bianco y Larroque, generales del desembarco. Asoma la interna del peronismo metropolitano.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Axel Kicillof lanzará el Movimiento Derecho al Futuro en la Ciudad de Buenos Aires.

Axel Kicillof lanzará el Movimiento Derecho al Futuro en la Ciudad de Buenos Aires.

Axel Kicillof lanzará este jueves el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de consolidar un armado político propio. El acto reunirá a legisladores, funcionarios bonaerenses y referentes territoriales en medio de la disputa por el liderazgo del peronismo porteño.

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La presentación, prevista para las 18 en el Teatro Picadero, marcará un nuevo paso en la estrategia de construcción política que el gobernador viene desplegando en territorio porteño. Con base en legisladores propios, organizaciones afines y el respaldo de ministros provinciales, el mandatario buscará hacer pie en un distrito históricamente adverso al PJ.

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La Patria es el Otro, base legislativa de Axel Kicillof

Uno de los núcleos más activos del armado porteño es la organización La Patria es el Otro, conducida políticamente por el ministro bonaerense Andrés Larroque, uno de los principales armadores del gobernadores bonaerense. El espacio surgió como un desprendimiento de La Cámpora, el más importante en la historia de la organización que conduce Máximo Kirchner, y busca consolidar identidad propia dentro del peronismo.

larroque bianco
Andrés Larroque y Carli Bianco.

Andrés Larroque y Carli Bianco.

En la Legislatura porteña, la principal referencia de este sector es Berenice Iañez, que el año pasado logró renovar su banca tras superar resistencias del camporismo en el cierre de listas. Su continuidad fue interpretada dentro del sector como una señal de autonomía política y como un paso en la consolidación del kicillofismo en la Ciudad.

Otra figura con peso institucional es Victoria Montenegro, también integrante de La Patria es el Otro. Su trayectoria vinculada a los organismos de derechos humanos y su rol parlamentario la posicionan como una de las dirigentes con mayor visibilidad del espacio.

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Respaldo bonaerense y proyección electoral en CABA

La convocatoria contará con presencia de funcionarios bonaerenses, lo que reflejará la decisión del gobernador de involucrarse directamente en la construcción política porteña. Entre quienes que van a decir presente este jueves, aparece Augusto Costa, ministro de Producción y uno de los dirigentes con proyección electoral en la Ciudad.

Kicillof y Augusto Costa

A ese entramado se suma la figura de Carlos Bianco, el jefe de Gabinete bonaerense y referente del espacio Patria y Futuro, que aporta volumen político al armado del MDF en el distrito.

Interna peronista y disputa por el liderazgo

El lanzamiento del espacio se producirá en un contexto de reconfiguración del peronismo. El crecimiento de dirigentes propios y la consolidación de estructuras como La Patria es el Otro conviven con tensiones con La Cámpora por la conducción política del sector.

Más allá de la realidad de la Ciudad, ese escenario tuvo un capítulo reciente cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció su candidatura para presidir el Partido Justicialista nacional. En ese momento, Kicillof optó por no pronunciarse públicamente ni en apoyo ni en rechazo, una postura interpretada en distintos sectores como un gesto de autonomía política.

Con el desembarco del MDF porteño, el gobernador buscará exhibir capacidad de armado propio en la Ciudad y proyectar liderazgo dentro del peronismo, en un escenario atravesado por reacomodamientos internos y la competencia por la representación electoral hacia 2027.

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