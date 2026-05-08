TODO ROTO

Máximo pressing de La Cámpora para cambiar el reparto de las comisiones en el Senado bonaerense

El espacio de Kirchner no acepta las designaciones de Magario. Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto, en juego. ¿Final abierto?

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Verónica Magario, en tensión con La Cámpora de Máximo Kirchner.

Verónica Magario, en tensión con La Cámpora de Máximo Kirchner.

La designación de los nombres para las comisiones en el Senado bonaerense enfureció al kirchnerismo, que apunta contra Verónica Magario, quien firmó el decreto este lunes. La Cámpora presiona para quedarse con Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), que en el reparto se le asignó al Frente Renovador. Una cumbre del bloque realizada en la Legislatura tensionó al máximo la bancada.

Notas Relacionadas
Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
PERONISMO EN LLAMAS

Senado bonaerense: Kicillof se impuso a Kirchner en la pelea por las comisiones

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

Como contó Letra P, Magario impuso su estrategia por sobre lo que el jefe del bloque, Sergio Berni, había solicitado en la presentación oficial para la designación de apellidos. En ese texto, el exministro pidió la silla de ACA para el kirchnerismo y la de Legislación General para el Frente Renovador. No tuvo suerte en ninguna de las dos. “Magario manejó todo, a pesar de que no le corresponde”, lanzaron cerca suyo. La primera iría para Malena Galmarini y la otra para Germán Lago, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el frente que conduce el gobernador Axel Kicillof.

El kirchnerismo tendría la presidencia de Presupuesto, pero resiste a esa idea. En un encuentro que duró varias horas, este jueves se planteó volver a dar cartas con la idea original. El senador Jorge Paredi propuso que Berni, como jefe de bloque, y Magario, como presidenta del cuerpo, materialicen el acuerdo para que cada espacio (FR, MDF y La Cámpora) presida una comisión. Esto es, Marcelo Feliú a Presupuesto, Emmanuel González Santalla a ACA y Malena Galmarini a Legislación General.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2052742819425464531&partner=&hide_thread=false

¿Ruptura de bloque en el Senado?

Si bien circuló la versión de una posible ruptura del bloque, al cierre de esta nota las fuentes consultadas por Letra P descartaban tal opción. La bancada está conformada por 24 miembros, lo que le aporta la mayoría del cuerpo al peronismo. En ese universo habitan 13 representantes del kirchnerismo, siete del MDF, tres del massismo y uno que responde a Juan Grabois.

La Comisión de Acuerdos no era un botín por el que peleara el kicillofismo, que considera que los pliegos para ocupar cargos en la Justicia, acaso el tema más importante de ese cuerpo, los designa el gobernador. El massismo sí la quiere. El kirchnerismo, que quería la de ACA, había ganado las batallas anteriores por la vicepresidencia del cuerpo, con Mario Ishii, y la presidencia del bloque, con Berni. La próxima batalla será por la comisión de Reforma Política, deseada por todos los espacios en un año clave para diagramar el proceso electoral del año próximo.

Qué dice el kirchnerismo

El kirchnerismo sostiene que el acuerdo legislativo lo construye el jefe de bloque y que cuando no hay síntesis se vota y se define por mayoría. En ese espacio afirman que 18 senadores de 24 decidieron quiénes son las autoridades de las tres comisiones más importantes. Advierten que “una minoría del bloque quiere imponer condiciones a la mayoría con la lapicera de Magario”.

Temas
Notas Relacionadas
El peronismo de Santa Fe vuelve a activar su mesa de acción política.
TEMPORADA DE ROSCA

El PJ de Santa Fe junta a todas las tribus después de un año y medio para achicar distancias y pensar en 2027

La mesa de acción política se reunirá este viernes en la capital provincial: quiénes van. La continuidad de las PASO, primer acuerdo.
Intendentes rechazan el proyecto que Milei envió al Congreso.
MOTOSIERRA EN ENERGÍA

Intendentes de Buenos Aires, en alerta por el tercer intento de Milei de ajustar el régimen de Zona Fría

El Gobierno propuso quitar descuentos de 30 a 50% en las facturas de gas, antes del invierno. Alcanza a 1,3 millones de usuarios de 90 distritos bonaerenses.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El sillón de Axel Kicillof que buscan los intendentes
SUCESIÓN 2027

Los aspirantes peronistas al sillón de Kicillof ya se mueven como en campaña

Por  Macarena Ramírez
Trabajadores resisten el plan de ajuste de Federico Sturzenegger en el INTA.
MODELO PARA (DES)ARMAR

Sturzenegger acelera la motosierra en el INTA: mil recortes más con la banca de la Sociedad Rural

Por  Francisco Aristi
En plena tensión con la cúpula de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich se mostrará en la Ciudad con Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei.
SUCESIÓN 2027

En plena tensión con Karina Milei por el caso Adorni, Bullrich saldrá este viernes a caminar la Ciudad

Por  Francisco Basualdo
Karina Milei, Javier Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Luis Petri y Toto Caputo. Una familia muy normal.
PATOS VOLADOS

Rebelión en la granja de Milei (adentro y afuera)

Por  Marcelo Falak