Máximo pressing de La Cámpora para cambiar el reparto de las comisiones en el Senado bonaerense

Verónica Magario, en tensión con La Cámpora de Máximo Kirchner.

La designación de los nombres para las comisiones en el Senado bonaerense enfureció al kirchnerismo, que apunta contra Verónica Magario, quien firmó el decreto este lunes. La Cámpora presiona para quedarse con Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), que en el reparto se le asignó al Frente Renovador. Una cumbre del bloque realizada en la Legislatura tensionó al máximo la bancada.

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Como contó Letra P, Magario impuso su estrategia por sobre lo que el jefe del bloque, Sergio Berni, había solicitado en la presentación oficial para la designación de apellidos. En ese texto, el exministro pidió la silla de ACA para el kirchnerismo y la de Legislación General para el Frente Renovador. No tuvo suerte en ninguna de las dos. “Magario manejó todo, a pesar de que no le corresponde”, lanzaron cerca suyo. La primera iría para Malena Galmarini y la otra para Germán Lago, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el frente que conduce el gobernador Axel Kicillof.

El kirchnerismo tendría la presidencia de Presupuesto, pero resiste a esa idea. En un encuentro que duró varias horas, este jueves se planteó volver a dar cartas con la idea original. El senador Jorge Paredi propuso que Berni, como jefe de bloque, y Magario, como presidenta del cuerpo, materialicen el acuerdo para que cada espacio (FR, MDF y La Cámpora) presida una comisión. Esto es, Marcelo Feliú a Presupuesto, Emmanuel González Santalla a ACA y Malena Galmarini a Legislación General.

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La necesidad de diferenciarse de Cristina Kirchner y ordenar la interna peronista



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Hernán Reyes pic.twitter.com/gpMAFH616y — LETRA P (@Letra_P) May 8, 2026

¿Ruptura de bloque en el Senado? Si bien circuló la versión de una posible ruptura del bloque, al cierre de esta nota las fuentes consultadas por Letra P descartaban tal opción. La bancada está conformada por 24 miembros, lo que le aporta la mayoría del cuerpo al peronismo. En ese universo habitan 13 representantes del kirchnerismo, siete del MDF, tres del massismo y uno que responde a Juan Grabois.

La Comisión de Acuerdos no era un botín por el que peleara el kicillofismo, que considera que los pliegos para ocupar cargos en la Justicia, acaso el tema más importante de ese cuerpo, los designa el gobernador. El massismo sí la quiere. El kirchnerismo, que quería la de ACA, había ganado las batallas anteriores por la vicepresidencia del cuerpo, con Mario Ishii, y la presidencia del bloque, con Berni. La próxima batalla será por la comisión de Reforma Política, deseada por todos los espacios en un año clave para diagramar el proceso electoral del año próximo. Qué dice el kirchnerismo El kirchnerismo sostiene que el acuerdo legislativo lo construye el jefe de bloque y que cuando no hay síntesis se vota y se define por mayoría. En ese espacio afirman que 18 senadores de 24 decidieron quiénes son las autoridades de las tres comisiones más importantes. Advierten que “una minoría del bloque quiere imponer condiciones a la mayoría con la lapicera de Magario”.

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