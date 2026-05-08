SUCESIÓN 2027

Si hay interna, que no se note: Patricia Bullrich caminó la Ciudad con la karinista Pilar Ramírez

La senadora recorrió Villa Lugano con la legisladora porteña. La foto llegó tras sus críticas a Manuel Adorni y en plena disputa entre LLA y el PRO.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Si hay interna que no se note: Patricia Bullrich caminó la Ciudad con la karinista Pilar Ramírez

Si hay interna que no se note: Patricia Bullrich caminó la Ciudad con la karinista Pilar Ramírez

La recorrida finalmente se concretó. La senadora Patricia Bullrich caminó este viernes Villa Lugano junto a la legisladora porteña de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires.

Notas Relacionadas
Patricia Bullrich y Karina Milei.
EFECTO CASCADA

Arde la Casa Rosada: Karina furiosa con Bullrich, festival de versiones y Milei a la intemperie

Por 
Letra P | Pablo Lapuente
Pablo Lapuente

La actividad incluyó reuniones con comerciantes y una visita a la fábrica de juguetes Ruibal, en una postal cargada de lectura política tras los cortocircuitos internos que generó el caso de Manuel Adorni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2052810480016871489?s=20&partner=&hide_thread=false

La foto de Bullrich y Pilar Ramírez

La foto tuvo un doble mensaje. Por un lado, funcionó como una señal de convivencia entre el bullrichismo y el karinismo, pese a la incomodidad que generó en la Casa Rosada el reclamo público de Bullrich para que Adorni acelere la presentación de su declaración jurada. Por otro, reforzó la idea de que la exministra empezó a construir volumen propio en la Ciudad, con recorridas territoriales y críticas cada vez más explícitas a la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En el entorno de LLA intentaron bajarle dramatismo a la escena y remarcaron que la caminata ya estaba prevista desde hacía semanas. Sin embargo, en la Legislatura porteña la lectura fue otra: con Adorni golpeado y fuera de la conversación electoral inmediata, Bullrich empezó a ocupar un lugar que hasta hace unos meses aparecía ocupado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/2052786314072707387?s=20&partner=&hide_thread=false

La recorrida en Villa Lugano, además, volvió a mostrar un dato que en el PRO observan con atención: mientras el macrismo evita confrontar abiertamente con el Gobierno por el escándalo, Bullrich se mueve con autonomía, incluso dentro del universo libertario.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei y su gabinete. 
EFECTO CASCADA

Radiografía del gabinete en crisis: Bullrich le exige a Adorni lo que otros reclaman en privado

El hartazgo por el escándalo Adorni se expandió en toda la Casa Rosada. Algunos coinciden con la senadora, otros piden una salida ordenada.
patricia bullrich 2027
desPertar

Patricia Bullrich 2027

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Patricia Bullrich.
DISCUSIÓN 2027

Riesgo Pato

Por  Sebastián Iñurrieta
Patricia Bullrich y Karina Milei.
EFECTO CASCADA

Arde la Casa Rosada: Karina furiosa con Bullrich, festival de versiones y Milei a la intemperie

Por  Pablo Lapuente
Esteban Paulón, convocante de la sesión para interpelar a Manuel Adorni. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Caso Adorni: sin firmas de UP, la oposición citó a sesión para definir la interpelación al vocero

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei anunció un súper-RIGI para impulsar una actividad oscilante
¿TODO MARCHA ACORDE AL PLAN?

Operativo convencer: Milei y Caputo prometen un súper-RIGI y festejan la mejora de la actividad

Por  Lorena Hak