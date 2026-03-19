Acordar con Javier Milei o diluirse, el dilema de Mauricio Macri que escondieron los papelitos y los globos

Acorralado por dos frentes internos de su partido, representados por quienes desean un acuerdo con la Libertad Avanza y aquellos que buscan una construcción independiente, Mauricio Macri amagó este jueves con presentar un candidato propio en 2027 . Debajo del escenario, pocos lo tomaron en serio, al considerarlo más una advertencia hacia Javier Milei que una probabilidad concreta.

La reaparición pública del expresidente fue durante un acto del Consejo Nacional del PRO , realizado en el ya clásico salón principal de Parque Norte , donde el expresidente apenas se limitó a insinuar que buscará dar un "próximo paso" después de la gestión libertaria, cuando en la previa un sector amarillo había fantasiado con una confirmación de una postulación.

"Hay una diferencia enorme entre estabilizar y construir, entre parar la caída y empezar a subir, entre el primer paso y el próximo paso", aseguró Macri, después de esbozar algunos cuestionamientos a la administración libertaria, como la suba de precios y la pérdida del poder adquisitivo.

En otro tramo de su exposición, y escoltado por los dos otros vértices del nuevo triángulo de hierro amarillo, el diputado Fernando de Andreis y la intendenta Soledad Martínez , el jefe del PRO animó a la militancia y la dirigencia con una pregunta: "¿Coincidimos en todo con este gobierno?". El auditorio, pese a los recientes escándalos de corrupción del oficialismo y las encuestas a la baja, apenas respondió con un tímido, pero extenso "no".

El discurso del exmandatario fue leído por su mesa chica como un movimiento para no diluirse entre la grieta de La Libertad Avanza y el Partido Justicialista . De hecho, alguien que sigue cada uno de sus pasos admitió a Letra P que el líder del PRO quiere un candidato propio el próximo año, pero que él no está dispuesto a ponerse al frente de esa empresa y tampoco encuentra a alguien dispuesto a ocupar ese lugar.

"No habló de candidatos porque no los tiene, y tampoco nadie se le anima a Milei. El acto de hoy fue para marcar un rumbo, para decir que quiere disputar el 2027 aunque no tenga candidato", amplió una fuente de la extrema confianza del expresidente. Por el contrario, los detractores internos de la idea de tener un contrincante amarillo que enfrente a la Casa Rosada, se mostraron convencidos en los comentarios de pasillo con que el fundador del partido sólo busca permanecer en el debate público "para no desaparecer".

144837ab-9d1b-4789-9ac8-79b4cb55e8f7 El Mago sin Dientes, un clásico de los cónclaves del PRO.

La resistencia interna

Pese a que durante toda la jornada se percibieron las características propias de un acto PRO, hasta con la infaltable presencia de Pablo Cabaleiro, más conocido como El Mago sin Dientes, hubo algunos gestos que dieron cuenta del declive del partido: por ejemplo, muchos de los dirigentes ingresaron al salón principal del Golden Center de Parque Norte, con caras serias, poco ánimo y visiblemente apurados, probablemente para sortear las preguntas de los periodistas. Quienes se animaron a hablar, en estricto off the record, reconocieron que no están en condiciones de enfrentar a LLA en las urnas.

La desesperanza de este sector interno, que tiñó buena parte del auditorio, se complementó con las ausencias de la jornada. Si bien dijeron presente el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), faltaron figuras que fundaron el espacio. La que más se hizo notar fue Néstor Grindetti. El exintendente de Lanús y, junto a Macri, uno de los dirigentes con mayor trayectoria en el espacio amarillo, no fue invitado por Fernando De Andreis, organizador de la jornada.

escneario Las principales figuras del PRO que asistieron a Parque Norte.

El lunes pasado, a las 10, otros referentes de peso le hicieron saber al expresidente que no era conveniente que el PRO se lance a la disputa electoral y, mucho menos, con un candidato propio. Se estima que por esa razón Macri no dio grandes definiciones en su breve intervención. Fue durante un Zoom del que participaron Cristian Ritondo, Soledad Martínez y Guillermo Montenegro, además de Frigerio y Jorge Macri.

En aquella charla virtual, los PRO libertarios, con Ritondo y Frigerio a la cabeza, explicaron que lanzar candidaturas en este contexto mostraría una “desconexión con la gente”. Sin embargo, hay una explicación más cruda que subyace en el ecosistema amarillo: creen que el macrismo no está en condiciones de ganar una elección sin una alianza con LLA, por lo que el jefe de Gobierno y los dos gobernadores priorizarán sus jurisdicciones, mientras intentan ganar la provincia de Buenos Aires, si es que la Casa Rosada designa a Diego Santilli como su postulante.

Una jornada con todas las notas PRO

La militancia en Parque Norte fue escasa, sólo aportada por unos pocos grupos provenientes del conurbano bonaerense. La mayoría eran exfuncionarios, dirigentes con lugares en el Congreso y algunos viejos excandidatos locales. Aún así, todo el clásico aparato PRO y sus tradiciones estéticas se mantuvieron intactas durante las tres horas que duró la jornada, dividida en tres bloques, en los que hablaron María Eugenia Vidal, representantes de la Fundación Pensar, los mandatarios PRO, y los cierres a cargo de Martínez, De Andres y Macri.

"Volvieron los globos y las camisas azules, esto parece el 2015”, bromeó un conocedor del armado electoral de aquella campaña con la que Juntos por el Cambio llegó al poder.

El escenario principal, con seis pantallas gigantes de distintos formatos, sólo fue la muestra visible que se transmitió en todo momento por Youtube, pero también hubo en un amplio salón contiguo exclusivo para los viejos funcionarios: en el centro había una mesa de streaming, por donde pasaron distintas figuras a hablar frente a la cámara, y alrededor, se dispusieron mesas de catering, para desayuno y almuerzo libre. El menú fue variado, desde ñoquis y revuelto de gramajo, hasta empanadas, sánguches de jamón crudo y tomates secos.

Afuera, la postal no era muy distinta. En la entrada del espacio multieventos había tres decks de madera, donde también se servía café, agua y jugos. Un hombre de peso del territorio bonaerense hizo la siguiente analogía: “Esto parece un casamiento”.