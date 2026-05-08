Manuel Adorni es un dibujo: el superhéroe que habría inspirado el personaje del vocero muteado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , protagonizó este viernes otro episodio espectacular de Mi vocero es un dibujo, la serie de no ficción que sería desopilante si no fuera una tragedia: en un esfuerzo de producción jamás visto, el portavoz brindó una conferencia de prensa sin responder una sola pregunta.

Por segunda vez en esta semana, cuatro días después de su reaparición frente al atril de la Casa Rosada en ocasión de la reapertura de la Sala de Prensa de la sede gubernamental de Balcarce 50, Adorni volvió a enfrentar al periodismo, pero esta vez lo hizo flanqueado por Toto Caputo y Alejandra Monteoliva .

La mecánica de la conferencia había sido anticipada para evitar momentos incómodos. Solo el ministro de Economía y la titular de Seguridad responderían preguntas y solo aquellas que se ajustaran al temario dispuesto por el Gobierno, correspondientes a las competencias de esas carteras. ¿Y el vocero? Nada. Mute. Sólo abriría la boca en una introducción en la que, al cabo, negó la crisis de los hospitales universtarios.

Hubo una excepción, aunque tampoco en ese caso el vocero respondió una pregunta: lo que hizo fue vetar las que se apartaran de la agenda establecida. Fue cuando Ariel Rodríguez , de Cadena 3, desafió la mordaza y consultó a Caputo por el posible impacto negativo de los escándalos inmobiliarios y turísticos del jefe de Gabinete en la llegada de inversiones (el "riesgo Adorni") y preguntó si los funcionarios presentes habían cobrado sobresueldos, posibles fuentes de los cientos de miles de dólares que el vocero usó para pagar, cash, sus viajes, sus propiedades y las reformas de lujo que mandó hacer en esas viviendas.

El sermón de Manuel Adorni

"Perdón que me meta, eh", se coló Adorni para amonestar al preguntante y reencauzar el Operatvo Otro Tema que empuja el Gobierno, aunque no estaría funcionando, para tratar de sacar de escena las desventuras del portavoz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2052829784913121374&partner=&hide_thread=false #Gobierno La respuesta de Adorni, Caputo y Monteoliva ante la pregunta de Ariel Rodríguez, periodista de Cadena 3, sobre el "riesgo Adorni"



"¿Cobran sobresueldos o los han recibido?" pic.twitter.com/ue1DzNOo6U — LETRA P (@Letra_P) May 8, 2026

Como una suerte de ómbudsman de las audiencias y fiscal del interés público, sermoneó: "Hoy la conferencia de prensa es sumamante relevante. El tema del súper-RIGI podría generar una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos por décadas hacia adelante y lo que ha hecho la ministra Monteoliva o lo que está haciendo en materia de incautación de droga o lucha contra el narcotráfico, que en todo este tiempo nos ha tenido contra la pared a los argentinos, amerita, más allá de la buena voluntad de los ministros... queremos que sea a agenda cerrada porque entendemos la relevancia de los temas. Si hacemos la conferencia de prensa con dos ministros de la Nación exponiendo dos temas tan importantes como estos, me parece que hay que aprovechar, digamos, el momento para... más allá de la introducción que hiciste sobre el RIGI, no preguntaste nada sobre el RIGI. Entonces sería bueno aprovechar al ministro, aprovechar a la ministra para hablar de temas que realmente hagan (sic) a sus temas de gestión".

A su turno, Caputo se escandalizó. "¡Qué pregunta es esa, dios mío!", dijo casi para sus adentros.

Manuel Adorni, el superhéroe entrenado para callar

En los escondrijos del poder hay quienes aseguran que los guionistas del caos que están detrás de los libretos de Mi vocero es un dibujo se habrían inspirado, para perfilar al personaje del vocero muteado, en Black Bolt (Rayo Negro), una creación de Marvel, la fábrica de historietas y películas que lanzó al estrellato a íconos de la cultura pop estadounidense como El Hombre Araña, Iron Man, el Capitán América, Thor y tantos más.

black bolt Rayo Negro, el superhéroe muteado de Marvel que habría inspirado el personaje de Manuel Adorni en la serie Mi vocero es un dibujo.

Según informa Wikipedia, Rayo Negro "es el gobernante de los inhumanos (los superhéroes), una raza apartada de sobrehumanos genéticamente alterados".

"El poder distintivo del Rayo Negro es su voz", señala el perfil y, lo más interesante, indica que "su habla desencadena una perturbación masiva en forma de una onda de choque altamente destructiva, capaz de derribar una ciudad entera" -un gobierno entero, sería en el caso de Adorni-.

"Debido al peligro extremo planteado por este poder, el personaje ha sido objeto de un riguroso entrenamiento mental para impedir que emita siquiera un sonido", agrega el informe.

Javier Milei superhéroe El superhéroe Javier Milei (imagen no generada con IA).

Las especulaciones tienen sentido, como cualquier cosa en el universo fantástico de la política cosplayer: Adorni, que durante más de dos años fue el superhéroe más canchero de los fandoms libertarios, no es Milei; es Rayo Negro, el paladín anticasta silenciado para que deje de romper todo.